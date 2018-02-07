"За работу, товарищи!": чтобы стать пенсионером, придется подождать

МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Повышение пенсионного возраста – наболевший вопрос социально-экономической политики России. Разговоры об этом ведутся уже очень давно. Сегодня в очередной раз глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин выступил с инициативой повысить пенсионный возраст. Без этого не обойтись, утверждает он. Кудрин заявил, что России не обойтись без повышения пенсионного возраста

Хотя большая часть населения инициативу не одобряет, аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что это практически неизбежно, так как демографическая ситуация в стране с каждым годом становится только хуже: к 2030 году численность занятых в экономике сравняется с количеством пенсионеров, это будет бить по темпам роста отечественной экономики. При этом, по словам экспертов, инициатива никак не связана с невозможностью пенсионных фондов обеспечивать стабильные выплаты. Их проблема в основном кроется в неэффективности размещения вверенных им средств.

Россияне против, но это неизбежно

Высока вероятность, что повышение пенсионного возраста в ближайшие будущем неизбежно, считает руководитель рейтинговой службы НРА Татьяна Ковалева, демографическая ситуация как в России, так и в других странах приводит к ухудшению соотношения между теми, кто работает, и теми, кто получает пенсии. "К 2030 году численность занятых в экономике сравняется с количеством пенсионеров", - отмечает она.

Главный экономист ФГ "БКС" Владимир Тихомиров соглашается с коллегой: учитывая значительное увеличение числа пенсионеров при снижении численности трудоспособного населения, без повышения пенсионного возраста обеспечить сбалансированность пенсионной системы и бюджета в ближайшие годы будет невозможно. "Другой способ - резкое повышение налогов на население и работодателей, однако это приведет к существенному замедлению роста экономики и снизит поступления в бюджет", - поясняет он. Путин о повышении пенсионного возраста: Решения нет

Обсуждение подобных инициатив периодически возникает в СМИ, оно известно 95% россиян, говорит руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова. "При этом подавляющее большинство (65%) не одобряет инициативу", - поясняет она. При отсутствии должной поддержки в обществе принятию решения должна предшествовать подготовка общественного мнения, например, обсуждение с экспертами, круглые столы с представителями социальных групп, просвещение населения.

Что ждет россиян при повышении пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить сбалансированность бюджета и, возможно, увеличить расходы на другие статьи, включая инвестиции, говорит Тихомиров, это может поддержать рост экономики. Если же не предпринимать никаких действий, в бюджете попросту не будет хватать средств для выплат пенсий растущему числу пенсионеров, не исключает он.

Повышение пенсионного возраста могло бы дать резервы экономии пенсионной системе, а также частично дать экономике недостающие рабочие руки, однако последнее будет возможно при условии обеспечения отсутствия дискриминации по возрасту при найме на работу, говорит Ковалева. "Предполагается, что повышение пенсионного возраста также призвано сохранить дальнейший рост уровня пенсий для нынешних пенсионеров", - замечает она.

Пенсионеры как социальная группа достаточно защищены, имеют стабильный доход, хотя и небольшой, разнообразные социальные льготы и гарантии государства, напоминает Никишова. Переход в статус работающих, безусловно, лишит людей части социальных льгот и гарантий и столкнет их с необходимостью поиска работы, говорит она. "А это пугающая перспектива, поскольку около трети россиян за последний год сталкивались лично или видели на примерах родственников или знакомых потерю работы", - объясняет эксперт. Поэтому для того, чтобы примириться с мыслью о повышении пенсионного возраста, россиянам нужна уверенность в том, что у них будет достойная оплата труда и реальные возможности по трудоустройству.

Дело в пенсионных фондах?

Потенциальное повышение не связано с тем, что пенсионные фонды не способны стабильно обеспечивать выплаты, полагает Ковалева. "Основная проблема фондов скорее заключается в том, что не все эффективно размещают средства, в связи с чем они не приносят ощутимый доход", - объясняет она.

В свою очередь Тихомиров говорит, что связь между нестабильностью выплат и инициативой повышения пенсионного возраста все-таки прослеживается. "Но дело не в пенсионных фондах, а в том, что при относительно низком пенсионном возрасте и существующих поступлениях на пенсионные нужды будет расти разрыв между доходами пенсионной системы и расходами", - поясняет он.