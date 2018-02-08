Россия прибавила в масштабах: торговля с миром выросла за год на четверть

МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. В прошлом году Россия активно наращивала объем внешней торговли со всем миром - по сравнению с 2016 годом показатель вырос почти на 25%, составив 584 миллиарда долларов, сообщила в четверг Федеральная таможенная служба. Например, с ЕС оборот увеличился на 22,9%, с Украиной – 25,6%, с Китаем – на 31,5%, с Турцией – на 37,2%, при этом рост отмечен и в экспорте, и в импорте.

Напомним, что за последние два года объем внешней торговли РФ снижался - в 2015 году на 34%, в 2016 - на 11%.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", называют общей причиной роста товарооборота дорожающие энергоносители, которые являются основной статьей отечественного экспорта. Тем не менее с каждой отдельной страной причины все же разные, уточняют они: с рядом государств улучшается сотрудничество, увеличивается торговля продовольствием и товарами народного потребления. Особенно подъем заметен после обострения отношений с некоторыми государствами в 2014-2016 годах: спустя время стало ясно, что жить без взаимной торговли сложно.

Энергия на экспорт

Главный экономист ФГ "БКС" Владимир Тихомиров говорит, что причины роста товарооборота отличаются друг от друга в зависимости от страны. "В большинстве случаев с нашими крупными партнерами рост объясняется просто – это рост цен на энергоносители, наша главная статья экспорта. Увеличение цены автоматически приводит к росту объемов нашего экспорта", - объясняет он.

Тем не менее случаи все-таки разнятся. "Например, Украина стала больше закупать российских товаров, включая энерготовары, уголь, но не только. Тот провал в торговле, который произошел в 2015-2016 годах, привел к существенным негативным последствиям для многих предприятий обрабатывающей промышленности Украины, которые получали компоненты из России", - отметил он. Напомним, что товарооборот с Украиной, согласно данным ФТС, падал и в 2015 году, и в 2016 году - на 53,7% и 31,6% соответственно.

В итоге некоторое улучшение товарооборота произошло фактически из-за сложной экономической ситуации на Украине, стране пришлось ослаблять санкции, которые запрещали импорт многих российских товаров, сказал Тихомиров.

Рост товарооборота с некоторыми странами может быть обусловлен сменой товаропотока из-за западных санкций. "Импорт из европейских стран, которые находятся под продэмбарго, мог смениться на импорт из других неевропейских стран", - объясняет экономист. С Турцией рост может быть связан со снятием эмбарго с плодоовощной продукции. "Плюс у нас с Турцией развивается сотрудничество по целому ряду стратегических направлений: строительство энергообъектов, военное сотрудничество", - говорит эксперт.

Схожая ситуация с Китаем, с которым выстроены стратегические отношения. "С КНР развивается сотрудничество во многих областях: поставки товаров народного потребления, энергоносителей, продовольствия, техники. В целом общее оживление торговли", - отметил Тихомиров.

Но в основном, считает он, рост обеспечили энергоносители.

Товары и продовольствие

Действительно, экспорт энергоносителей важен, но не только он обеспечил такой рост, считает замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. Рост товарооборота во многом связан с двумя основными процессами. "Во-первых, у нас наблюдается значительный рост экспорта, причем в отличие от ситуации в 2012-2014 годах он связан не только с ростом экспорта нефти и газа, но и с активным ростом несырьевой продукции", - поясняет он.

Россия в 2017 году достаточно активно экспортировала продовольствие, говорит Петроневич. Высокие темпы роста наблюдались в химической промышленности, связанный с экспортом удобрений. Россия также показала очень высокие темпы роста автомобилей: после ослабления рубля себестоимость производства в РФ резко снизилась, многие международные компании, имеющие свои представительства и производства начинают собирать продукцию в России и экспортировать ее за рубеж, объясняет аналитик. Также это касается и бытовой техники: холодильников, стиральных машин. Привлекаются российские производители стекла и мебели.

Во-вторых, продолжает Петроневич, произошел резкий рост импорта, который можно связать с нормализацией финансовых условий. "У нас замедляется инфляция, падают процентные ставки. В 2017 году по сравнению с 2016 годом сильно укрепился валютный курс. Все это стимулирует рост потребительских расходов, рост кредитования", - говорит он.

Таким образом, заинтересованность в России как производителе товаров и не только энергетически увеличилась для широкого списка стран, заключил Петроневич.