Временные трудности рубля

МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Впервые с конца декабря доллар показал хорошее укрепление, поднявшись выше 58 рублей. Во многом снижение обусловлено коррекцией цены на нефть, которая демонстрирует понижательную динамику второй день подряд.
Однако долгосрочно ничего не меняется: в данный момент рубль не сходит с ранее намеченного курса, а просто колеблется в очерченном диапазоне, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Данная коррекция не продлится долго: по году скачков не ожидается. Причем, утверждают они, после президентских выборов, которые пройдут 18 марта, валютный курс также никак не изменится.
Рубль, безусловно, сохраняет зависимость от внешних факторов, в том числе, от цены на нефть, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Факторы ослабления рубля – снижение цены на нефть ниже 60 долларов за баррель и смягчение политики ЦБ на фоне роста ставок в США", - объясняет он. Также это происходит из-за меньшего интереса керри-трейдеров к рублевым активам, так как их доходность падает, в то время как по долларовым активам она растет.
Несмотря на это в долгосрочной перспективе для рубля ничего не изменилось, фактически рублевые пары торгуются в коридоре, который были очерчены еще в мае 2017 года, говорит замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "Для пары доллар/рубль этот интервал - 55,5-61 рубль, для пары евро/рубль – это диапазон 67-71 рубль. Поэтому пока пары торгуются в пределах указанного диапазона, говорить о том, что на рынке появился новый тренд, нельзя", - объясняет она. Согласно техническому анализу, в данный момент пары стремятся к верхней границе своего канала, после чего должны оттолкнуться и вновь пойти вниз, прогнозирует аналитик. Соответственно, пока отметка, до которой рубль может ослабеть, к доллару составляет 61 рубль, к евро – 71 рубль.
Снижение рубля к доллару уже себя исчерпало, добавляет Сергей Королев из компании "Церих Кэпитал Менеджмент", на цене в районе 57 рублей за доллар будет остановка. "Если нефть продолжит снижение в сторону 55 долларов за баррель Brent, то пара доллар/рубль может сходить на уровень 59-60", - говорит он.
Президентские выборы
По словам аналитиков, президентские выборы в РФ никак не отразятся на валютном курсе. Не стоит ждать глобальных изменений курса национальной валюты после президентских выборов, говорит Королев. "Эти события не сильно взаимосвязаны", - замечает он.
С ним соглашается Кокорева. "Динамику валютных пар не стоит связывать с выборами президента, это глупо и противоречит законом рынка", - говорит она.
По году изменений не ожидается
По мнению Королева, средний курс на 2018 год будет в диапазоне 56,5- 57 рублей за доллар. "Вероятность стоимости к концу года доллара по 80 рублей крайне мала, так как для этого нефть должна стоить 20 долларов, помимо этого, наложены санкции на госдолг и случиться военный конфликт с какой-нибудь страной", - полагает он.
Пары продолжат торговаться в указанном коридоре в течение года, выход за нижнюю границу возможен только в случае более существенного роста цен на нефть и отсутствия внешнего негатива, говорит Кокорева. "Всплеск наверх, до 80 рублей за доллар США, вряд ли возможен, разве что в случае стрессовых явлений, форс- мажоров. Пока ситуация к такому падению не располагает", - считает аналитик.
Резкого ослабления рубля в этом году не ожидает и Ващенко, отмечая, что рубль также не может сильно укрепляться при растущей нефти: этому мешает введенное бюджетное правило. "При цене на нефть в диапазоне 60-70 долларов курс будет складываться исходя из стоимости нефти 3800-4000 рублей, то есть 57-63 рублей за доллар. Если нефть вернется в диапазон 50-60 долларов, то нефть в рублях будет стоить уже 3300- 3700. Тогда курс, соответственно, можно ожидать в диапазоне 61-66 за доллар", - рассуждает он. По его словам, ЦБ в таком случае, вероятнее всего, не сможет больше снижать ставку, а инфляция вырастет до 4-5%. В любом случае, заключает он, сильных колебаний курса ждать не стоит.