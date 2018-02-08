Временные трудности рубля

МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Впервые с конца декабря доллар показал хорошее укрепление, поднявшись выше 58 рублей. Во многом снижение обусловлено коррекцией цены на нефть, которая демонстрирует понижательную динамику второй день подряд.

Однако долгосрочно ничего не меняется: в данный момент рубль не сходит с ранее намеченного курса, а просто колеблется в очерченном диапазоне, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Данная коррекция не продлится долго: по году скачков не ожидается. Причем, утверждают они, после президентских выборов, которые пройдут 18 марта, валютный курс также никак не изменится. Рубль усилил снижение, доллар уже выше 58 рублей

Рубль, безусловно, сохраняет зависимость от внешних факторов, в том числе, от цены на нефть, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Факторы ослабления рубля – снижение цены на нефть ниже 60 долларов за баррель и смягчение политики ЦБ на фоне роста ставок в США", - объясняет он. Также это происходит из-за меньшего интереса керри-трейдеров к рублевым активам, так как их доходность падает, в то время как по долларовым активам она растет.

Несмотря на это в долгосрочной перспективе для рубля ничего не изменилось, фактически рублевые пары торгуются в коридоре, который были очерчены еще в мае 2017 года, говорит замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "Для пары доллар/рубль этот интервал - 55,5-61 рубль, для пары евро/рубль – это диапазон 67-71 рубль. Поэтому пока пары торгуются в пределах указанного диапазона, говорить о том, что на рынке появился новый тренд, нельзя", - объясняет она. Согласно техническому анализу, в данный момент пары стремятся к верхней границе своего канала, после чего должны оттолкнуться и вновь пойти вниз, прогнозирует аналитик. Соответственно, пока отметка, до которой рубль может ослабеть, к доллару составляет 61 рубль, к евро – 71 рубль.

Снижение рубля к доллару уже себя исчерпало, добавляет Сергей Королев из компании "Церих Кэпитал Менеджмент", на цене в районе 57 рублей за доллар будет остановка. "Если нефть продолжит снижение в сторону 55 долларов за баррель Brent, то пара доллар/рубль может сходить на уровень 59-60", - говорит он.

Президентские выборы

По словам аналитиков, президентские выборы в РФ никак не отразятся на валютном курсе. Не стоит ждать глобальных изменений курса национальной валюты после президентских выборов, говорит Королев. "Эти события не сильно взаимосвязаны", - замечает он.

С ним соглашается Кокорева. "Динамику валютных пар не стоит связывать с выборами президента, это глупо и противоречит законом рынка", - говорит она.

По году изменений не ожидается

По мнению Королева, средний курс на 2018 год будет в диапазоне 56,5- 57 рублей за доллар. "Вероятность стоимости к концу года доллара по 80 рублей крайне мала, так как для этого нефть должна стоить 20 долларов, помимо этого, наложены санкции на госдолг и случиться военный конфликт с какой-нибудь страной", - полагает он.

Пары продолжат торговаться в указанном коридоре в течение года, выход за нижнюю границу возможен только в случае более существенного роста цен на нефть и отсутствия внешнего негатива, говорит Кокорева. "Всплеск наверх, до 80 рублей за доллар США, вряд ли возможен, разве что в случае стрессовых явлений, форс- мажоров. Пока ситуация к такому падению не располагает", - считает аналитик. Биржевой курс доллара обновил максимум года

Резкого ослабления рубля в этом году не ожидает и Ващенко, отмечая, что рубль также не может сильно укрепляться при растущей нефти: этому мешает введенное бюджетное правило. "При цене на нефть в диапазоне 60-70 долларов курс будет складываться исходя из стоимости нефти 3800-4000 рублей, то есть 57-63 рублей за доллар. Если нефть вернется в диапазон 50-60 долларов, то нефть в рублях будет стоить уже 3300- 3700. Тогда курс, соответственно, можно ожидать в диапазоне 61-66 за доллар", - рассуждает он. По его словам, ЦБ в таком случае, вероятнее всего, не сможет больше снижать ставку, а инфляция вырастет до 4-5%. В любом случае, заключает он, сильных колебаний курса ждать не стоит.