Авиакатастрофа в Подмосковье: работа на месте крушения и помощь семьям жертв

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Обломки разбившегося в Подмосковье пассажирского самолета Ан-148 разлетелись на площади более 30 гектаров, по данным СК, осмотр места крушения займет несколько суток, он будет продолжаться непрерывно. В зоне катастрофы продолжают работу представители СК, МЧС, Росгвардии и других ведомств.

Работа по поиску останков погибших, как заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова журналистам, будет продолжаться неделю, параллельно организована работа по сбору генетических данных от родственников жертв для дальнейшего опознания погибших. Власти регионов, представители которых погибли в авиакатастрофе, объявили об оказании дополнительной материальной помощи семьям жертв трагедии.

По данным Росавиации, связь с экипажем самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевшего по маршруту Москва-Орск, пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС России подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 километров от аэропорта "Домодедово").

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, в связи с трагедией создана специальная комиссия.

НА МЕСТЕ АВИАКАТАСТРОФЫ

Как сообщил первый замначальника Национального центра в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский, обломки разбившегося Ан-148 разлетелись на площади более 30 гектаров.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что осмотр места крушения самолета Ан-148 под Москвой займет несколько суток и будет продолжаться непрерывно. Председатель СК России Александр Бастрыкин провел на месте крушения совещание и поручил в первоочередном порядке провести тщательный осмотр с применением криминалистической техники.

"По его словам, именно сейчас, не теряя ни минуты, крайне важно тщательнейшим образом все это исследовать, изымая и фиксируя все следы. Учитывая обширную территорию, которую предстоит осмотреть, это, конечно, займет не одни сутки, но работа будет продолжаться в непрерывном режиме, пока не будет полностью завершен осмотр", - говорится в сообщении.

В СК РФ также сообщили, что осмотр места крушения самолета ночью проводили более 100 сотрудников ведомства. "Свыше 100 следователей и криминалистов СК России всю ночь продолжали осмотр места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье", - сообщил СК в своём Telegram-канале.

Около девяти беспилотников обследуют место крушения, сообщается на сайте МЧС РФ. Согласно сообщению, при помощи дронов определяются основные места проведения поисковых работ. МЧС также выделило 20 снегоходов для работы следователей, экспертов МАК в зоне ЧС. Зона ведения поисковых работ поделена на квадраты.

Добавляется, что по поручению главы МЧС в 8.00 из Москвы в Оренбургскую область вылетел самолёт ведомства с межведомственной оперативной группой на борту. В состав вошли представители МЧС России, СК, Минтруда, и Минздрава. В Орске у родственников погибших возьмут образцы ДНК для проведения генетической экспертизы в Москве.

Как сообщили в ведомстве, яма размером семь на четыре метра и глубиной полтора метра была обнаружена в месте падения самолета под Москвой.

"На месте крушения мы обнаружили яму примерно семь на четыре метра и глубиной в полтора метра с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших", - приводятся в сообщении МЧС РФ слова начальника караула 127-й поисково-спасательной части Алексея Беседина, который первым оказался на месте крушения.

Он рассказал, что добраться до места падения самолета было непросто. Спасателям пришлось идти пешком, так как пожарные машины просто не проехали бы, увязнув в сугробах.

"Шли где-то метров 600-700 по полю, в некоторых местах снега было по пояс, подъехать было невозможно. Был сильный ветер и шел мокрый снег", - рассказал Беседин.

Он с коллегами искал выживших и организовывал спасательную операцию, сообщает МЧС. Были сразу же найдены мелкие фрагменты фюзеляжа, которые разбросало в радиусе километра.

Росгвардия дополнительно направила 340 сотрудников, а также технику и полевые кухни на место падения Ан-148, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Что касается работы по поиску останков погибших, то, как завила Скворцова журналистам, она будет продолжаться неделю.

"Вчера на место происшествия выехал директор нашего федерального центра судебно-медицинской экспертизы, был организован сбор останков погибших. Этот процесс достаточно длительный, в течение, наверное, около 7 дней останки будут собираться", - сказала Скворцова.

Она отметила, что останки будут транспортироваться в судебно-медицинский морг Москвы. "Под руководством нашего федерального центра будет проводиться опознание и генетическая экспертиза. Одновременно в Орске мы организовали сбор генетических данных от близких родственников ... людям не придется приезжать в Москву, генетический материал будет просто отправлен в Москву", - добавила министр.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ

Пенсионный фонд России (ПФР) уже заявил о готовности в кратчайшие сроки выплатить пенсии и пособия по своей части родным погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

Более половины пассажиров были жителями Оренбургской области, но есть среди жертв авиакатастрофы и жители других регионов, власти этих регионов уже заявили о готовности оказать помощь семьям погибших.

Ранее глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что "в соответствии с федеральным законодательством всем родственникам погибших выплачивается страховка в размере более 2 миллионов рублей". Он отмечал, что также по линии регионов "будут приняты необходимые дополнительные решения в этом направлении".

По последним данным, в катастрофе Ан-148 в Подмосковье погибли 11 москвичей, их семьи получат дополнительную единовременную помощь, адресную социальную поддержку, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"По последним данным, в катастрофе Ан-148 погибли 11 москвичей. Выплатим их семьям дополнительную единовременную помощь, окажем адресную социальную поддержку", - написал Собянин в Twitter.

Власти Оренбургской области дополнительно выплатят жертвам авиакатастрофы по 1 миллиону рублей, сообщил журналистам полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич.

"Решением губернатора Оренбургской области за каждого погибшего будет выплачено к той страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно 1 миллион рублей", - сказал полпред, слова которого процитировали в его пресс-службе.

Власти Саратовской области выплатят семьям жертв крушения самолета Ан-148 по 1 миллиону рублей.

"Губернатор Валерий Радаев принял решение оказать поддержку родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148. Им будет выплачено по 1 миллиону рублей", - сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь семье 22-летней жительницы Новосибирска, погибшей при крушении Ан-148 в Подмосковье.

Среди жертв авиакатастрофы также жители Санкт-Петербурга и Ленобласти, власти этих регионов также планируют оказать помощь семьям погибших.

"По последним данным, на борту разбившегося самолета Ан-148 было трое петербуржцев. Кармалеев Борис, Бойкова Екатерина и Ильинов Евгений. Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко поручил комитету по социальной политике связаться с семьями погибших и проработать вопрос адресной помощи родственникам", - написал пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов на своей странице в Twitter.

Правительство Ленинградской области выплатит семьям жителей региона, погибших 11 февраля в авиакатастрофе Ан-148, по одному миллиону рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Родственникам погибших будет оказана и психологическая помощь. Как сообщила Скворцова журналистам, команда психотерапевтов из московского института имени Сербского уже вылетела в Орск для оказания помощи родственникам погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

В Саратовской области психологи уже работают с родственниками четверых погибших членов экипажа Ан-148.

ИНОСТРАНЦЫ СРЕДИ ЖЕРТВ

Как сообщал ранее представитель мэрии Орска, на борту могли быть два иностранца - из Швейцарии и Азербайджана. МИД Азербайджана уже подтвердил, что гражданин республики был среди пассажиров разбившегося самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Это уроженец Евлахского района Азербайджана, гражданин нашей страны Гахраманов Намик Инаят оглу", - сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

Что касается Швейцарии, то МИД этой страны пока не располагает данными о том, что гражданин страны погиб при крушении самолета. Посольство Швейцарии в Москве пока проверяет информацию о том, что на борту потерпевшего крушение в воскресенье в Подмосковье самолета Ан-148 мог находиться гражданин конфедерации.

Однако в пресс-службе орского НПЗ сообщили, что в авиакатастрофе погиб сервис-инженер швейцарской фирмы Burckhardt Compression Уэли Клаеуй, курировавший монтаж компрессора на установке гидрокрекинга.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В связи с авиакатастрофой из регионов России и из разных стран мира продолжают поступать соболезнования.

Ранее свои соболезнования выразили власти США, Греции, Израиля, Армении, Египта и других стран, а также генсек ООН.

Телеграмму с соболезнованиями российскому президенту Владимиру Путину направил президент Турции Тайип Эрдоган. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым также направил телеграмму с соболезнованиями, адресованную его российскому коллеге Дмитрию Медведеву. Ранее соболезнования в связи с авиакатастрофой выразил глава МИД Турции Чавушоглу в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Приходят соболезнования из стран СНГ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также выразил соболезнования президенту России.

"С чувством глубокой скорби воспринял трагическую весть о крушении самолета Ан-148 в Московской области, унесшем жизни многих людей. От имени азербайджанского народа и от себя лично выражаю Вам и российскому народу глубокие соболезнования", — приводит текст соболезнования пресс-служба Алиева.

Телеграмма с соболезнованиями поступила и от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета Ан-148.

Свои соболезнования выразили и в МИД Белоруссии. "МИД Белоруссии выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким жертв катастрофы самолёта Ан-148 в Подмосковье. Стойкости и душевных сил семьям погибших в этот скорбный час", - говорится в сообщении в Twitter.

Соболезнования также выразили в ОДКБ. "От имени Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с авиакатастрофой пассажирского лайнера Ан-148 в Раменском районе Московской области, произошедшей 11 февраля. Мы с глубокой скорбью восприняли весть о трагической гибели людей. Разделяем с семьями, родными и близкими погибших постигшую их горечь невосполнимой утраты", - говорится в сообщении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Свои соболезнования российскому правительству и народу в связи с крушением самолета выразил и официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Пришли соболезнования и из Китая. "Китай остается хорошим другом российскому народу, и мы искренне опечалены произошедшей катастрофой. Мы глубоко скорбим о жертвах и выражаем свои искренние соболезнования их семьям", - заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Слова сочувствия приходят и из Латинской Америки: президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье. МИД Парагвая в Twitter также выразил соболезнования властям и народу России в связи с авиакатастрофой под Москвой.

Союз южноамериканских наций также в своем Twitter выразил соболезнования и солидарность с народом и правительством России в связи с катастрофой Ан-148.

Кроме того, свои соболезнования выразил глава СК РФ Александр Бастрыкин. "Это невосполнимая утрата, боль для всей страны. Никакие слова не смогут заполнить эту пустоту и утешить родных и близких тех, кого мы потеряли в этой страшной авиакатастрофе. Светлая память погибшим", - говорится в соболезновании.

Бастрыкин отметил, что следствие будет детально разбираться в причинах этой аварии, совместными усилиями правоохранительные органы проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех лиц, которые могут быть причастны к данному ЧП. Глава ведомства подчеркнул, что ход расследования находится на его личном контроле.

"Очень важно найти причину трагедии и сделать должные выводы, чтобы подобное горе не повторилось. Также мы считаем, что родственники погибших должны как можно скорее получить возможность похоронить родных, поэтому для скорейшего опознания тел будут проведены независимые судебно-медицинские экспертизы, а также генетические и химические исследования", - добавил Бастрыкин.