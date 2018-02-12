Реформа Трампа обеспечит рекордную добычу нефти в США

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Резкое увеличение добычи в США и оптимистический прогноз EIA (Управления энергетические информации США) привело к падению мировых цен на нефть. В конце прошлой недели котировки Brent упали ниже 63 долларов за баррель, а WTI – ниже 60 долларов. ЕIA прогнозирует рост добыча нефти в США до рекордного уровня в этом году, чему должна способствовать налоговая реформа, которую провел Дональд Трамп.

США идут на рекорд

По данным EIA, в январе 2018 года средний показатель добычи достиг 10,2 барр./сут. – на 100 тыс. барр./сут. больше, чем месяцем ранее. Американское ведомство прогнозирует в этом году рост показателя производства нефти в США до 10,34 млн барр./сут., что станет историческим рекордом. Предыдущий рекорд был установлен в 1970 году, когда среднегодовая добыча составила 9,6 млн барр./сут. В прошлом году этот показатель составил 9,3 млн барр./сут.

Согласно последней сводке EIA, добыча нефти в США выросла за неделю, завершившуюся 2 февраля, сразу на 332 тыс. барр./сут., достигнув 10,25 млн барр./сут. Несмотря на отличные производственный показатели, США остаются нетто-импортером нефти. На прошлой неделе поставки нефти в страну составили 7,89 млн барр./сут., а экспорт – 1,28 млн барр./сут.

США по-прежнему зависят от поставок углеводородного сырья из-за рубежа, но одновременно с этим наращивают экспорт. Из США за рубеж вывозится легкая малосернистая нефть или конденсат, стоимость которых высока. На американский рынок поступает в основном тяжелое сырье с повышенным содержание серы. Основным поставщиком является Канада, из которой на американский рынок импортируется свыше 3,3 млн барр./сут. тяжелой нефти из провинции Альберта. Разница в цене между легкими и тяжелыми сортами нефти высока, поэтому прибыль от торговых операций с нефтью очень значительная. Крупные американские НПЗ обладают соответствующими мощностями и охотно покупают дешевое канадское сырье, поскольку способны эффективно перерабатывать его в продукцию с высокой добавленной стоимостью – моторное топливо, технические масла, продукты нефтехимии.

ExxonMobil получила прибыль от добычи в США

Изменение налогообложения корпораций в результате реформы Трампа позволило понизить ценовой порог, при котором добыча сланцевой нефти становится рентабельной.

Согласно отчетности ExxonMobil, дополнительные доходы в связи налоговой реформой только в четвертом квартале 2017 года составили $5,9 млрд. Крупнейшая американская нефтегазовая компании впервые после обвала нефтяного рынка в конце 2014 года сумела получить прибыль, добывая нефть на территории США. В 2015–2016 году и в первые три квартала 2017 года добыча ExxonMobil внутри страны приносила только убытки. При этом, в 2016 году финансовые потери достигли огромной суммы $4,15 млрд.

В отчетности сказано, что без доходов, полученных благодаря налоговой реформе, добыча в США в октябре–декабре 2017 года принесла бы убыток в размере $60 млн, несмотря на подорожавшую нефть. Средняя цена на эталонный американский сорт WTI в октябре–декабре прошлого года составила $55,35/барр.

Кроме того, налоговая реформа и подорожавшая нефть позволили увеличить ресурсную базу ExxonMobil на территории США в 2017 году на 800 тыс. – в основном на сланцевой структуре Permian Basin.

К 2025 году ExxonMobil планирует увеличить в три раза добычу углеводородов на Permian Basin и инвестировать в разработку этой сланцевой структуры более 2 млрд долларов. Руководство компании особенно подчеркнуло, что столь масштабные инвестиции стали возможны благодаря изменению системы налогообложения компаний, которая была проведена администрацией Трампа.

К 2035 году компания намерена увеличить добычу нефти Permian Basin более 600 тыс. барр. н.э./сут. При этом добыча на участках Delaware и Midland, находящихся в границах сланцевой структуры, должна возрасти в пять раз. Эти два участка дают три четверти всей нефти, добываемой на Permian Basin.

ExxonMobil уже осуществила инвестиции в инфраструктуру и приобрела терминал в городе Винке, штат Техас, что позволит принимать добытую на Permian Basin нефть для последующей транспортировки на НПЗ или экспортные терминалы, расположенные в районе Мексиканского залива.

"Мы планирует инвестировать более 50 млрд долларов в США в течение следующих пяти лет, чтобы повысить добычу, которая стала рентабельной, и улучшить наш портфель проектов. Это стало возможным благодаря улучшению бизнес-климата после налоговой реформы", - заявил исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс.

В отчете особо подчеркивается, что компания инвестирует миллиарды долларов в Permian Basin с целью расширения производства, создания необходимой инфраструктуры, что должно обеспечить рост добычи.

Бездонный Permian Basin

Разработка на Permian Basin ведется уже около 100 лет. Первая нефть была добыта в 1920 году. В настоящее время добыча превышает 2,8 млн барр./сут. Западные эксперты считают, что Permian Basin содержит запасы углеводородов, сопоставимые с крупнейшим в мире нефтяным месторождением Ghawar в Саудовской Аравии. С начала разработки на Permian Basin добыто свыше 30 млрд барр. нефти и 75 трлн куб. футов газа. С 2012 года добыча в пределах структуры увеличилась на 2 млн барр./сут. – больше, чем на каком-либо другом месторождении в мире.

После падения нефтяных цен в конце 2014 года началось сокращение производства в нефтяной отрасли США. С середины 2015 года до конца 2016 года на Eagle Ford, Bakken и других сланцевых структурах добыча упала примерно на 16%, но компании, разрабатывающие Permian Basin, производство не снижали. Добиться этого удалось благодаря high grading (разработка наиболее продуктивных участков), увеличению протяженности горизонтальных участков скважин, повышению эффективности ГРП (гидроразрыва пласта).

На Permian Basin добывается более четверти всей американской нефти. EIA прогнозирует рост добычи в феврале до 2,87 млн барр./сут. – на 76 тыс. барр./сут. больше, чем месяцем ранее. Увеличение добычи на Permian Basin в это месяце в два раза превысит прирост добычи на всех других сланцевых структурах вместе взятых.

Сейчас на этой структуре в эксплуатации находятся 479 буровых установок – на 10 больше, чем неделей ранее – из 791 установки, которые используются для добычи нефти в США. Благодаря налоговой реформе Трампа порог рентабельности добычи сланцевой нефти понизился. В связи со снижением порога рентабельности добычи в ближайшее время объем буровых работ на Permian Basin должен значительно возрасти в отличие от других сланцевых структур.

Равнение на Китай

В связи с налоговой реформой, EIA изменила прогноз добычи нефти в США в 2018 году в сторону повышения – до 10,34 млн барр./сут. В мае и июне прошлого года прогнозы были существенно ниже – 9,91 барр./сут. и 10,01 барр./сут. соответственно.

Международное энергетическое агентство ожидает, что в следующем году потребление нефти в мире увеличится на 1,3 млн барр./сут. и достигнет 99,1 млн барр./сут. Лидером по темпам роста потребления остается Китай. Увеличение потребления в Китае и других странах нивелирует рост добычи в США.

По данным Главного управления таможни КНР, в 2017 году импорт нефти в страну составил 8,4 млн барр./сут. – на 10% больше, чем годом ранее. По этому показателю Китай в прошлом году уверенно обогнал США, став крупнейшим импортером нефти в мире.

Спрос на импортное сырье растет прежде всего со стороны независимых нефтеперерабатывающих компаний. Частные НПЗ получают все больше квот на закупку сырья за рубежом на фоне падения добычи внутри страны последние два года. Добыча в Китае снизилась на 4% в 2017 году по сравнению с годом ранее – до 190 млн тонн. В 2015 году в стране добывалось 215 млн тонн нефти.

Эксперты CNPC, лидера нефтяной отрасли КНР, ожидают роста поставок нефти из-за рубежа в этом году до 9 млн барр./сут., что превышает ожидания западных экспертов.

Кроме того, поставки нефти в Китай могут значительно вырасти, если успешно будут запущены торги нефтью за юани на Шанхайской международной энергетической бирже (INE). По сообщениям зарубежных СМИ, начало торгов можно ожидать после завершения празднования Нового года по восточному календарю.

Торговля нефтью за юани изменит порядок формирования цен на нефть в мире, а Шанхай станет крупнейшим центром торговли энергоносителями наряду с Лондоном и Нью-Йорком, что окажет поддержку нефтяным котировкам.

Несмотря на ожидание рекордной добычи в США, EIA прогнозирует, что средняя цена на Brent в 2018-2019 году составит $62/барр. Однако обвала нефтяных цен не произойдет только в том случает, если страны, подписавшие соглашение ОПЕК+ о сдерживании роста добычи, будут соблюдать взятые обязательства.