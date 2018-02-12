Эксперты считают недоработанным проект Минкомсвязи о регулировании выпуска токенов

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Проект Минкомсвязи об аккредитации компаний-организаторов ICO (первичное публичное размещение токенов) недоработан и имеет спорные вопросы, например, требование по минимальному уставному капиталу для компании в размере 100 миллионов рублей, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

В пятницу Минкомсвязи опубликовало проект документа об аккредитации компаний-организаторов ICO с ограничительным сроком в 5 лет и на добровольной основе. Компании будут отбираться по нескольким критериям: регистрация на территории РФ, уставный капитал минимум 100 миллионов рублей, лицензия на разработку, производство и распространение токенов и наличие специального счета в банке для операций с денежными средствами, полученными в результате продажи цифровых токенов.

Заниматься аккредитацией таких организаций ведомство планирует самостоятельно. Ведомство будет принимать решение об аккредитации или отказе в аккредитации в течение 30 дней после приема заявки.

НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и основатель международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин считает, что предложенный Минкомсвязи проект может оказаться невостребованным в России.

"Судя по предложенному законопроекту Минкомсвязи, наши чиновники решили предложить для международного сообщества новый формат ICO - Russian Edition, который по своему содержанию окажется невостребованным не только на международной арене цифровых активов, но и в самой России. С одной стороны, он, действительно, повышает права инвесторов, за что мы активно боремся. Но он делает абсолютно непривлекательными условия реализации токенов для организаций, выходящих на ICO", - сообщил эксперт.

По его словам, формулировка "обязанность эмитента выкупать цифровые токены по номинальной цене у любого предъявителя цифрового токена на основании безотзывной публичной оферты" "убивает" идеологию ICO, Pre-ICO, когда токены реализуются с дисконтом. "И тогда уже в законопроекте надо было уточнять, что, например, можно потребовать обратный выкуп, после такого-то этапа реализации проекта. А то, если все покупатели токенов одновременно потребуют выкупить обратно у них токены, еще до запуска или выхода проекта на определенный безубыточный этап, то средства стремительно закончатся", - отметил он.

Основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев обратил внимание на роль регулятора выпуска токенов. "На наш взгляд, токены являются цифровыми финансовыми активами, поэтому их выпуск и обращение должны регулироваться Банком России. В этой связи инициатива Минкомсвязи нам непонятна", - сказал он.

"Кроме того, на лицо, выпускающее цифровые токены, накладывается обязательство выпускать их только за рубли. В то время как проект закона Минфина о цифровых финансовых активах предусматривает обмен токенов на рубли, иностранную валюту и другое имущество", - добавил Ланчев.

По его мнению, такое положение не соответствует заявлению главы Минкомсвязи Николая Никифорова, который говорил: "Очень важно во всех проектах цифровой экономики не пытаться избыточно зарегулировать то, что только зарождается".

"В целом, можно сказать, что проект в данном случае проработан слабо, нужны более гибкие инструменты оценки и компенсации рисков. Возможно, текущее исполнение обусловлено расчетом на то, что платформой для выпуска токенов будет выступать какой-либо банк", - полагает основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук.

"Это лишь продолжение истории, в которой российские предприниматели будут организовывать ICO в других юрисдикциях, при этом деньги на них будут собираться в том числе с российских инвесторов. Определенные трудности возникнут лишь у тех, кто хочет токенизировать реальный бизнес, базирующийся в России, хотя и тут вполне можно придумать легальную схему обхода данного постановления", - указал основатель блокчейн-платформы распределенной вычислительной системы FREED Евгений Глариантов.

Основатель портала DeCenter Евгений Гордеев положительно оценивает проект, потому что видит в нем продолжение работы по регулированию криптовалют и ICO. "Но при этом применительной практики у этого документа не вижу, потому что большая часть ICO будет проводиться из иностранных юрисдикций, и никакого отношения к России иметь не будет", - полагает он.

"Возможность приобретения токенов только за рубли создаёт барьеры российским стартапам для привлечения международных средств. Более того, само понятие "токена", которое указано в проекте, не отражает его реальное значение. В 99% случаях токен не удостоверяет право на получение номинальной стоимости. Более того, такое право не фиксируется в криптографической записи, в смарт-контракте, который выпускает токен. Так же токен зачастую создается не только как инструмент, используемый в финансовых операциях", - отметил глава Московского представительства Международной ассоциации блокчейна в недвижимости (IBREA), СЕО SQUAREX Кирилл Котилевский.

"Добровольная основа аккредитации даст возможность компаниям, выпускающим свои токены, получить подтверждение "чистоты" своего ICO. Правда остаются вопросы, что делать, если компания получившая аккредитацию, все-таки разорилась, и не смогла вернуть деньги инвесторам, да и оценка эффективности предлагаемого механизма аккредитации с последующими регулярными проверками пока не понятна", - добавил директор центра экономических исследований университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов.

НЕЛОГИЧНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ключевое "сомнительное место" документа, по мнению экспертов, это ограничение на уставный капитал организации, предоставляющей возможность выпуска цифровых токенов, в размере 100 миллионов рублей.

"Не понятно, для чего нужно подобное ограничение, учитывая, что выпуск токена - техническая задача. Было бы логичнее накладывать ограничение именно на организации, которые выпускают свои обязательства в виде токена. А в данном случае компенсация рисков возлагается на саму платформу. Кроме того, ограничение на уставный капитал должно исполняться в течение всего срока действия разрешения на осуществление подобной деятельности (5 лет). Соответственно, платформа должна "замораживать" средства на целых пять лет. И при этом проект никаким образом не связывает уставный капитал подобной организации ни с объемом эмиссии токенов, которые будут выпускать на ее основе организации, ни с финансовой состоятельность подобных организаций", - сообщил Мацук.

Аналогичного мнения и Ланчев. "Сам документ вызывает целый ряд вопросов. Например, чем обоснован размер уставного капитала в 100 миллионов рублей для организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов? Для чего вводится норма обязательного выкупа токенов по номинальной стоимости? Это ставит под вопрос целесообразность выпуска токенов", - считает он.

"В реальности выпуск цифровых токенов, в первую очередь, используется для сбора средств под идею или же рабочий прототип для его запуска и раскрутки. Условия, обозначенные Минкомсвязью, связанные с уставным капиталом, убивают всю идею на корню. Большинство криптопроектов как раз такую сумму и мечтают собрать, которую Минкомсвязи предлагает им иметь еще до начала сбора средств", - отметил сооснователь блокченй-проекта BitClave.ru Алекс Бессонов.

По словам Дворянкина, данная инициатива может способствовать оттоку инвесторов за рубеж. "Абсолютное большинство проектов, выходящих на ICO, имеют суммы в среднем в 10-20 раз меньше минимума уставного капитала. Как вы думаете, какую юрисдикцию выберет проект, выходящий на ICO исходя из требования к уставному капиталу: Россию с цифрой в 100 миллионов рублей или один из кантонов Швейцарии - Цуг или Фрибург с цифрой от 1,5 миллиона рублей (в пересчете с Швейцарских франков)?",- сказал он.