Между ЕС и Великобританией возникли разногласия по переходному периоду после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - ПРАЙМ. Между Евросоюзом и Великобританией возникли новые разногласия, которые могут помешать достижению соглашения относительно переходного периода после Brexit. Британский фунт на этих новостях в пятницу снизился до 3-недельного минимума, сообщает Dow Jones cо ссылкой на статью в The Wall Street Journal.

Мишель Барнье, главный переговорщик со стороны ЕС, на прошлой неделе указал на противоречия между Лондоном и Брюсселем, касающиеся прав и обязанностей Великобритании в рамках двухлетнего переходного периода.

"Я удивлен возникновением таких разногласий, - сказал он. – Если так будет продолжаться, то соглашение может быть вовсе не достигнуто".

Переходный период, о котором пытаются договориться стороны, должен продлиться около двух лет и помочь обеим экономикам адаптироваться к Brexit, который состоится в марте 2019 года.

При этом Барнье отметил наличие "существенных" разногласий, отражающих всю сложность и напряженность обстановки с выходом Великобритании из торгово-политического блока, являющегося ее главным торговым партнером.

Британская сторона протестует против требований европейцев, согласно которым во время переходного периода все принимаемые в ЕС законы должны распространяться и на Великобританию. Кроме того, британцы хотели бы ограничить права граждан ЕС на проживание в Великобритании с началом переходного периода. Тем не менее, в Лондоне требуют предоставить Великобритании возможность участвовать в европейских инициативах в области правосудия и безопасности.

Пара британский фунт/доллар США упала до 3-недельного минимума после выступления Барнье. Британский фунт также снизился против евро.

Стороны сообщили о намерении завершить обсуждение переходного периода в марте, что позволит перейти к разговору о будущих торговых отношениях.

В частных беседах представители ЕС просигнализировали о готовности пойти на компромисс по ряду вопросов, включая требование о предоставлении постоянного вида на жительство гражданам европейских стран, приехавшим в Великобританию в конце переходного периода.

В Великобритании, тем временем, возмутились угрозой ЕС закрыть для страны доступ на некоторые сегменты общего европейского рынка в случае, если в Брюсселе посчитают, что британская сторона нарушает правила переходного периода. В Лондоне хотят гарантий, что принимаемые во время этого периода европейские законы не будут направлены против Великобритании.

В рамках переговоров также был поднят вопрос границы между Великобританией и Ирландией. Барнье объявил о согласии сторон начать работу над текстом соглашения по Brexit, в котором будет предусмотрено законодательное урегулирование ситуации с границей. Некоторые европейские дипломаты на текущей неделе заявили о том, что неспособность достичь таких договоренностей к марту может отсрочить переговоры по торговле.