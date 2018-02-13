Инвесторы на мировых фондовых рынках соблюдают осторожность

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Торги на мировых фондовых рынках проходят без четко выраженной динамики. Инвесторы по-прежнему соблюдают осторожность после резких продаж, наблюдавшихся на прошлой неделе, сообщает Dow Jones.

Stoxx Europe 600 в середине утренних торгов находится у флэтовой линии. Торги на большинстве азиатских бирж прошли в плюсе, хотя индексы немного откатились к концу сессии. Фьючерсы показывают, что американский S&P 500 на открытии торгов потеряет 0,5%. В понедельник индекс вырос по итогам второй сессии подряд.

На прошлой неделе фондовые индексы продемонстрировали головокружительное падение. S&P 500 за всю неделю потерял более 5% из-за признаков укрепления инфляции и повышения доходности гособлигаций. Ставки на сохранение низкой рыночной волатильности были закрыты, а индекс волатильности CBOE, или VIX, за всю неделю вырос почти на 70%.

По словам инвесторов, благоприятная ситуация в мировой экономике и позитивные показатели корпоративной прибыли будут и дальше поддерживать рынки, однако восстановление будет неравномерным.

"Импульс роста экономики по-прежнему силен, и мы видим, что стакан все еще наполовину полон, – указал Эрик Фридман, инвестиционный директор U.S. Bank Wealth Management. – Однако волатильность сохранится, и мы ожидаем дальнейших колебаний в следующие несколько недель".

Инвесторы ждут выхода данных по инфляции в США, которые будут предвестником развития ситуации на рынках. Сильный рост зарплат, зафиксированный в январе, оказал давление на американские облигации и стал предвестником коррекции, произошедшей на прошлой неделе, поэтому, как говорят аналитики, если данные превзойдут ожидания, это может всколыхнуть рынки.

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидают, что ключевой показатель инфляции в США сократился с уровня 2,1%, зафиксированного в декабре, до 1,9%. "Базовая" инфляция, в которой не учитываются волатильные цены на продукты питания и энергоносители, по прогнозам, снизилась с 1,8% до 1,7%.

"Если неожиданно окажется, что инфляция усилилась, это может стать стимулом к росту доходности и спровоцировать еще одну коррекцию на рынке рисковых активов", – указали аналитики Citigroup в заметке для клиентов.

Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня понизилась до 2,829% со вчерашних 2,857%. Накануне доходность гособлигаций в ходе сессии достигла четырехлетнего максимума на 2,902%.

Повышение доходности правительственных облигаций в начале 2018 года стало одной из причин спада на мировых фондовых рынках. По словам аналитиков, доходность может вырасти еще больше на фоне нормализации денежно-кредитной политики центробанков и дальнейшего усиления мировой экономики.

По словам Юджина Лео, аналитика по ставкам в DBS, если доходность 10-летних американских бондов достигнет 3%, это может привести к дополнительному усилению волатильности на рынках. В июле 2016 года доходность этих облигаций достигла минимума в 1,32%.

Индекс доллара WSJ понизился на 0,3%. Стабилизация на фондовых рынках вновь склонила трейдеров к покупке рисковых активов. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,1% до 62,64 доллара, а золото повысилось в цене на 0,4%.

В Азии японский Nikkei Stock Average опустился на 0,65%, гонконгский Hang Seng по итогам торгов вырос на 1,3%, тогда как предыдущие 9 из 11 сессий он завершил в минусе. Shanghai Composite поднялся на 1% в преддверии празднования Китайского нового года.

Как отметил Джим Фон, портфельный управляющий Oceanwide Asset Management Ltd. в Гонконге, несмотря на сегодняшние колебания, прошлая неделя создала возможности для выгодных покупок.

"Это прекрасная возможность аккумулировать некоторые перспективные и качественные акции", – указал он, добавив, что Oceanwide увеличила позиции в акциях азиатских технологических компаний.