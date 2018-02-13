Потратиться не получается: почему россияне меньше тратят в магазинах

МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. В январе текущего года средний чек россиянина за один поход в магазин упал на 10,1% к декабрю и на 1% - к январю 2017 года. Согласно данным исследовательского холдинга "Ромир", снижение показателя в первом месяце в годовом выражении наблюдается уже в течение четырех лет.

Удешевление среднего чека в январе – вполне традиционная ситуация: в декабре население активно делает покупки перед праздниками, на фоне этого в январе отмечается снижение, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". К тому же данные опросов не всегда точно отображают реальную ситуацию с расходами россиян, так как учитывают лишь довольно узкий круг потребителей.

В любом случае, сокращение расходов населения на товары широкого потребления видится вполне реальным, так как несмотря на низкую инфляцию и растущую экономику, доходы россиян все еще продолжают падать. В 2018 году ожидать особенных улучшений ситуации с расходами не стоит, так как доходы пока не показывают тенденций к росту, предупреждают эксперты.

Расходы снижаются?

Данные опросов не всегда точно отражают реальную картину, поскольку охватывают ограниченный круг потребителей, отмечает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. "Но все же, если предположить, что данные корректные, то снижение расходов могло быть вызвано рядом причин, не обязательно растущей экономией населения", - поясняет он. Например, вслед за стабилизацией и укреплением рубля наблюдался рост заграничного туризма российских граждан, что - учитывая январские праздники - могло спровоцировать снижение расходов внутри страны, полагает он.

Также определенную роль могла сыграть политика ритейлеров, которые активно конкурируют за потребителя и не повышают цены на многие товары, особенно импортные - последние могли даже подешеветь в декабре-январе, учитывая укрепление рубля, говорит Тихомиров.

Снижение среднего чека совсем необязательно означает сокращение общих расходов граждан, отмечает аналитик банка "Уралсиб" Константин Белов. А изменение размера чека в пределах 1% год к году может находиться в пределах погрешности измерения. Однако традиционно в январе чек ниже по сравнению с показателем декабря, что связано с сезонностью, уточняет он. "В декабре все тратят больше перед праздниками, в январе, соответственно, делают меньше покупок", - говорит Белов.

Замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич также считает, что снижение среднего чека не означает уменьшение потребительских расходов россиян, так как в исследовании не приводится другой важный фактор - изменение частоты посещения магазинов. "На протяжении 2016-2017 годов в структуре розничной торговли наблюдалось увеличение доли продаж, совершаемых в магазинах "у дома", которые часто обладают более узким или специализированным ассортиментом. В рамках этой тенденции средний чек снижался не только за счет того, что россияне стали чаще делать небольшие покупки в небольших магазинах, но и покупать меньше - в более крупных", - говорит он.

Падающие доходы россиян

На динамику размера среднего чека влияют такие факторы, как замедление инфляции, изменение потребительского поведения, говорит Белов. В последние годы мы наблюдаем более щепетильное поведение потребителей, они стали более активно искать способы сэкономить. Это связано с продолжением падения реальных доходов населения, поясняет он.

Падение доходов играет ключевую роль в динамике покупок товаров повседневного спроса, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "В 2017 году они упали уже четвертый год подряд, сократившись на этот раз на 1,7% год к году. В декабре 2017 года падение даже немного ускорилось и составило 1,8% год к году", - говорит он.

Помимо сложной макроэкономической конъюнктуры, снижение связано и с локально повышенной промоактивностью ключевых игроков рынка, отмечает эксперт. "По отчетности X5 и "Магнита" за четвертый квартал видно, что компании агрессивно стимулировали трафик, что сказалось на снижении среднего чека", - указывает Нигматуллин.

Так или иначе, текущие потребительские условия можно оценивать как стабильные с очень небольшой тенденцией к росту, отмечает Тихомиров. "Низкая инфляция позволяет сохранять практически тот же уровень потребления, однако отсутствие существенного роста доходов не позволяет расходам существенно расти", - говорит экономист. Тот небольшой рост в объемах розничной торговли последние месяцы вызван главным образом увеличением долговой нагрузки населения, но сдержанный прирост доходов (зарплат, пенсий) ограничивает усиление этого тренда, поясняет он.

Перспектива

В ближайшей перспективе стремительного роста среднего чека россиян ждать не стоит, считает Тихомиров, поскольку предпосылок для этого нет. "Экономика, по моему прогнозу, в ближайшие годы будет расти довольно вяло, на 1,5-2% в год", - поясняет он.

Для роста реальных доходов необходимы позитивные макроэкономические изменения, замечает Белов. "В ближайшее время, скорее всего, люди будут продолжать вести себя консервативно, покупать продукцию по акциям, что может негативно влиять и на динамику среднего чека", - полагает он.

Белов также замечает, на рынке сохранится тенденция роста основных крупнейших сетей, которые продолжают конкурировать между собой и с региональными сетями. "Соответственно, эта экспансия тоже оказывает влияние на размер среднего чека", - говорит он.

Нигматуллин ожидает, что располагаемые доходы начнут расти к концу 2018 года, когда Банк России завершит цикл снижения ставки до нейтрального уровня в 6,75%. "Средний чек в сегменте товаров широкого потребления начнет расти опережающими к инфляции темпами, начиная примерно с этого времени", - полагает он.