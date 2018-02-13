У Народного банка Китая нет праздничного настроения

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. В Китае есть традиция: во время празднования Нового года по лунному календарю родители вручают своим детям большие красные конверты с деньгами в награду за хорошее поведение, сообщает Dow Jones.

Центральный банк Китая обычно следует их примеру и вливает значительный объем денежных средств в финансовую систему страны, чтобы предотвратить недостаток ликвидности в предпраздничный период.

Но не в этом году. На этот раз Народный банк Китая играет роль строгого родителя.

Последние 15 рабочих дней центральный банк не проводил ежедневные операции на рынке, в результате чего из финансовой системы фактически было выведено 1,37 трлн юаней (216 млрд долларов США), так как кредиты, ранее выданные коммерческим кредиторам, были ими погашены, а новых предоставлено не было. Обычно Народный банк Китая ежедневно предлагает крупнейшим китайским банкам, брокерским фирмам и фондам кредиты на срок от семи до 28 дней.

В прошлом году центральный банк начал вливать ликвидность на рынки за 14 рабочих дней до Нового года по лунному календарю. За это время он вбросил 1,1 трлн юаней, чтобы успокоить банки и инвесторов.

Нынешняя прижимистость центрального банка кажется еще более странной из-за отмечаемого в последнее время падения фондовых рынков Китая. На прошлой неделе на Шанхайской фондовой бирже было зафиксировано падение на 9,6%, напомнившее об обвале рынка в 2015 году.

Так почему же центральный банк бездействует?

В последнее время обстановка на денежном рынке Китая была более спокойной, чем в предыдущие годы, отчасти потому, что центральный банк нашел другие пути ослабления напряжения. Банк понизил требования к резервам наличности, которыми должны располагать небольшие сельские банки. Во вторник Народный банк Китая возобновил работу программы среднесрочного кредитования, пролонгировав для группы избранных банков срок погашения кредитов с обычных шести месяцев.

Эти действия предотвратили нехватку ликвидности в текущем году, что в свою очередь привело к снижению ключевой процентной ставки, которую банки устанавливают друг для друга по 7-дневным кредитам. Ставка упала до 3,2% с достигнутого в конце предыдущего года максимума 5,4%. Тем не менее, она остается выше уровня, на котором находилась год назад (2,7%).

В то же время центральный банк по-прежнему настойчиво применяет меры жесткой экономии в рамках кампании Пекина по снижению уровней задолженности и охлаждению пыла спекулятивных инвесторов, который подпитывается дешевыми деньгами.

"Посыл центрального банка звучит так: 'Вам, парни, больше не удастся пользоваться дешевыми и легкодоступными краткосрочными кредитами для финансирования своих спекуляций'", - говорит представитель одного азиатского банка.

"Народный банк Китая и пальцем не шевельнул на фоне обвала фондовых индексов, и это говорит о том, насколько серьезно он настроен бороться со злоупотреблением кредитами", - добавил эксперт.