Кто и куда летает бизнес-классом в России

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали бронирования авиабилетов в бизнес-классе за 2017 год и составили список самых популярных направлений. Лидером на внутренних маршрутах стали перелеты из Москвы в Крым, на которые пришлось 5,4% всех проданных билетов в бизнес-класс. На втором месте также курортное направление Москва-Сочи (5,3%). На третьем месте маршрут Москва-Крым – 3,6% от общего числа перелетов. В топ также вошли рейсы между Москвой и Минеральными Водами, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и Красноярском. В 2017 году десятку покинул Краснодар, который годом ранее занимал 9 строчку рейтинга.

Средняя стоимость полета бизнес-классом на внутренних авиалиниях — 26 тысяч рублей в одну сторону. При этом самым дорогим маршрутом стал Москва-Красноярск (32,7 тысяч рублей), самым дешевым – Минводы Москва (20,2 тысячи рублей). Лидером по темпам роста цен оказался рейс Москва-Санкт-Петербург. В бизнес-классе он стоил 25,6 тысяч рублей, что на 38% дороже, чем в 2016 году. Рейс Москва-Симферополь, напротив, подешевел на 7,5%, и теперь стоит 26 тысяч рублей в одну сторону.

Что касается зарубежных направлений, то здесь девять из десяти позиций принадлежат вылетам из Москвы. Единственное исключение — маршрут Минск — Москва, занимающий седьмую строчку. На первом месте рейсы в Ларнаку (2,1%), на втором — в Тель-Авив (2%, 34,5 тысячи рублей), на третьем — в Мюнхен (2%, 23,8 тысячи рублей). Также в топ-10 входят перелеты в Баку, Ташкент, Минск, Ереван, Тбилиси и Кишинев.

Средние цены на полет в бизнес-классе за рубеж сопоставимы с внутрироссийскими. Здесь самым дорогим оказался лидер рейтинга – полет Москва-Ларнака. Удовольствие посетить Кипр, пользуясь всеми преимуществами авиасервиса, обойдется в 48,2 тысячи рублей в один конец. Это почти на 20% дешевле, чем в 2016 году. Зато рейс Минск-Москва стоит 18,9 тысяч рублей, и в сравнении с прошлым годом он подешевел более чем на 9%. На 10% упал в цене полет бизнес-классом по маршруту Москва-Ереван.

БИЗНЕС-КЛАСС И ЕГО КЛИЕНТЫ

Бизнес-класс в коммерческих авиаперевозках предполагает улучшенный уровень сервиса при условии перелета в том же самолете, что и пассажиры эконом-класса. Как правило, речь идет об отдельном салоне, более удобных креслах, лучшем выборе блюд и напитков, обслуживания в аэропорту и других услугах. Пассажирам бизнес-класса могут предоставить отдельную стойку регистрации, лаунж-зону в аэропорту, персональную доставку до трапа самолета.

По словам представителя Туту.ру Тимура Юсупова, перелеты бизнес-классом чаще всего выбирают путешественники старше 40 лет, средний возраст — 43 года. "Любопытно, что средний возраст всех авиапассажиров составляет около 38 лет — на 5 лет моложе", - сказал он. Большинство пассажиров, выбирающих путешествия бизнес-классом, — мужчины. В 2013 году на их долю приходилось почти 67% всех бронирований, однако в последующие годы эта цифра снижалась и по итогам 2017 года составила 60,4%.

При этом далеко не всегда возможность воспользоваться вышеперечисленными сервисами предоставляют за счет работодателя. Если говорить о деловых туристах, корпорации очень выборочно отправляют сотрудников в командировки бизнес-классом, рассказала замгендиректора ГК "Аэроклуб" Юлия Липатова." Как правило, это исключительно топ-менеджмент первого, второго эшелона. Наиболее часто бизнес-классом путешествуют сотрудники энергодобывающего сектора, а также крупных консалтинговых фирм. В прошлом году доля перелетов повышенным классом комфорта составила 3% по России и 8% по международным направлениям от общего объема проданных авиабилетов", - указала она.

По ее данным, внутри России деловые туристы чаще всего летают бизнес-классом в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Среди самых востребованных международных направлений — Лондон, Нью-Йорк и Париж. При этом существуют и предпочтения относительно авиакомпаний, где чаще всего приобретают бизнес-класс. Для зарубежных перелетов это Аэрофлот, Lufthansa и Emirates.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ЭКОНОМЯТ

Эксперты отмечают, что при покупке билетов в бизнес-класс действуют примерно те же правила, что и в экономе. Это дает возможность сэкономить и тем, чей доход достаточен. "Чтобы купить билет подешевле, стоит быть гибким относительно дат путешествия, а также времени вылета — рейсы в будние дни, кроме пятницы, а также в очень ранние утренние часы, как правило, обходятся дешевле", - советует Липатова. Также стоит заранее задуматься о покупке — накануне вылета авиакомпании почти никогда не снижают цены, даже если свободные места еще остались, и стремятся максимально повысить маржинальность каждого билета.

В обоих случаях работает принципы динамического ценообразования – чем больше людей покупают билеты, тем дороже они стоят, плюс, конечно, цены зависят от сезонности и ближе к дате вылета цена растёт, считает Юсупов.

Существуют и посредники - агентства делового туризма, которые могут помочь обеспеченному путешественнику выбрать оптимальный по цене и качеству вариант. Они собирают и накапливают информацию о характере поездок клиентов. Со временем прослеживаются определенные тренды и зависимости, исходя из которых, агентства могут предлагать наиболее оптимальные сроки покупки авиабилетов и других туристических услуг. Но эти тренды не статичны, поскольку авиакомпании используют динамическое ценообразование. Для глубокого понимания реальной ситуации в бизнесе необходимо видеть аналитику текущего года, рассказала представитель "Аэроклуба".



