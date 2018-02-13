Никифоров: Проект Минкомсвязи об ICO принять быстрее, чем договориться о законе

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Проект Минкомсвязи об аккредитации компаний-организаторов ICO (первичное публичное размещение токенов) принять быстрее, чем договориться о законе по регулированию цифровых токенов и ICO, считает глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

В январе Минфин опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах", который, в частности, определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютой. Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа не предполагается.

В пятницу Минкомсвязи опубликовало проект документа об аккредитации компаний-организаторов ICO с ограничительным сроком в 5 лет и на добровольной основе. Компании будут отбираться по нескольким критериям: регистрация на территории РФ, уставный капитал минимум 100 миллионов рублей, лицензия на разработку, производство и распространение токенов и наличие специального счета в банке для операций с денежными средствами, полученными в результате продажи цифровых токенов.

Заниматься аккредитацией таких организаций ведомство планирует самостоятельно. Ведомство будет принимать решение об аккредитации или отказе в аккредитации в течение 30 дней после приема заявки.

ПРИНЯТЬ И ПОСМОТРЕТЬ РЕАКЦИЮ

"Есть законопроект Минфина, я его не готов комментировать, он более общий. Есть наш проект постановления. Постановление принимает правительство, закон - Госдума. Мне сложно сказать, в каком виде может быть принят закон, там все-таки такое количество пока развилок, что мы исходили из того, что можно ограничиться принятием рамочного постановления просто про выпуск цифровых токенов: так-то их выпускаем, так-то аккредитуем организации, так-то их продаем за российские рубли. В этом был наш принцип - минимальное регулирование, хоть какая-то правовая рамка, чтобы посмотреть, что из этого получается", - рассказа Никифоров в кулуарах всероссийского форума "Наставник".

"Никаких проблем - прошел все эти формальные критерии, обратился в министерство, получил аккредитацию и выпускаешь цифровые токены. Вот такое было наше видение", - добавил глава Минкомсвязи.

Пока, однако, сложно предсказать, когда будет принято постановление Минкомсвязи. "Я не могу гарантировать, что он будет принят, потому что сегодня все позиции ведомств такие, что "давайте не будем обсуждать проект постановления, посмотрим лучше, что будет с законом". Мой прогноз, что по закону мы будем дискутировать еще очень долго, лучше принять проект постановления. Я считаю, что его юридические нормы вполне проходные", - отметил он.

Пока, по словам Никифорова, ведомство ожидает окончания стадии публичного обсуждения проекта. "Мы пока ждем окончания обсуждения, получим все отзывы, Минэкономразвития это все посмотрит и будет решать, что со всем этим делать", - добавил он.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПУНКТАМ

Глава Минкомсвязи также пояснил указанные в проекте постановления пункты, которые ранее столкнулись с недопонимаем со стороны участников рынка.

"Какие основные вещи мы там прописали? Это аккредитация организаций - в этом нет ничего нового, Минкомсвязь у нас эффективно аккредитует электронные подписи (та же криптография, что и цифровые токены)", - отметил он.

"Второе - мы прописали, чтобы не было безответственного выпуска неограниченного числа токенов, что организация, которая хочет стать платформой для выпуска токенов, должна иметь уставной капитал в 100 миллионов рублей. Много это или мало - сложно судить. Мне кажется, это такой компромиссный вариант. Но это не значит, что любой, кто токены выпускает, должен обладать таким капиталом, это некая платформа. Дальше если ты какой-то индивидуальным предприниматель или стартап, ты обращаешься приходишь к этим, давайте их так называть, профессиональным участникам по выпуску цифровых токенов и соответственно, с ним эту работу ведешь", - пояснил Никифоров.

По словам министра, данный пункт вызвал разногласия у участников публичного обсуждения. "Кто-то видит это требование про 100 миллионов рублей, что оно как-то ограничивает тех самых эмитентов, но такого нет. Но речь, опять же, идет про платформы. Не должно у нас быть 10 тысяч разных платформ, должно быть 3-5-10. И ничего страшного, что у них будет такой уставной капитал, это все-таки подчеркивает серьезность намерений этих организаций, что они завтра никуда не исчезнут", - сказал он.

Требование наличия лицензии ФСО по работе с криптосредствами - также является требованием законодательства РФ. "Еще одна интересная особенность, которую мы прописали после консультаций с Банком России, это обязательство обратного выкупа токена по номиналу. Ты продал его за рубль, и понятно, что его стоимость потом, благодаря каким-то рыночным историям, может составить 10 рублей или 100 рублей, неважно. У тебя есть обязательство за рубль выкупить его назад. То есть, это тоже говорит о том, что эта первоначальная эмиссия, это не эмиссия каких-то новых виртуальных денег, а она все же обеспечена тем самым твердым российским рублем, который остается на счете", - пояснил он.

"Мне кажется, что это очень сбалансированный - с одной стороны, консервативный, с другой стороны - достаточно современный подход. Поэтому мы предлагаем всем с нашим проектом постановления (ознакомится - ред.), быстро его принять и посмотреть, что реально происходит", - заключил глава Минкомсвязи.