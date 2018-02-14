Новации для МФО могут "перетрясти" кредитный рынок

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Центробанк обсуждает очередные новации в деле регулирования микрофинансовых организаций (МФО). Как пишут "Ведомости", максимальные выплаты, которые они смогут требовать с должников, будут снижаться. Сейчас потолок – трехкратный размер займа, но ЦБ предлагает его снизить до 2,5 величины долга. К лету 2019 года максимальный размер долга не должен превышать двух сумм займа, а еще через год – 1,5 суммы. Таким образом, в качестве процентов по долгу МФО смогут требовать с заемщиков не более 50% выданной в долг суммы. Кроме того, регулятор хочет ограничить и ставку по займам – не более 1,5% в день, а к 2019 году – 1% в день.

ЦБ уделяет немало внимания МФО, придерживаясь точки зрения, что запреты здесь не нужны – следует улучшать их регулирование. В 2017 году было внесено несколько ключевых изменений. Так, теперь МФО не вправе начислять заемщику — физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Таким образом, предельный объем долга по займу ограничен его четырехкратным размером. А в октябре было введено ограничение на количество пролонгаций займа и на количество выданных займов на одного человека в одной организации.

КОНЕЦ "ДОЛГОВОЙ КАБАЛЫ"

Важный момент, к которому ведут ограничения – сокращение рынка микрофинансирования. По прогнозу рейтингового агентства "Эксперт РА", из-за ужесточения регулирования и последующего снижения маржи в результате с рынка к середине 2018 года уйдет не менее 800 компаний из 2,295 тысячи, которые работали на микрофинансовом рынке по состоянию на 1 сентября 2017 года.

Мнения опрошенных агентством "Прайм" экспертов относительно влияния новых предложений ЦБ разнятся. "С рынка уйдут откровенно недобросовестные или крайне слабые игроки. Более крупным и серьёзным микрофинансовым организациям придется пересмотреть линейку продуктов в соответствии с новыми требованиями ЦБ", - уверен аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев. В какой-то мере указанные меры несколько усложнят жизнь для микрофинансистов, так как существенно сузят сектор предлагаемых ими продуктов. Тем не менее, учитывая чрезмерную закредитованность россиян, количество заёмщиков, не способных обслуживать микрокредиты, снизится.

На настоящий момент большая часть займов используется физическими лицами не в потребительских целях, а для рефинансирования предыдущего займа – то есть получается вечная долговая кабала, добавил аналитик. Банк России попросту делает невозможным взятие ссуд такого объема и на таких условиях, которые однозначно окажутся для заемщика неподъемными, считает он.

КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ КРЕДИТОВ?

При этом спрос на услуги МФО растет. По данным НБКИ, объем займов, предоставленных населению микрофинансовыми организациями, в четвертом квартале подскочил на 12,6% после роста на 2,7% в третьем квартале 2017 года. Как правило, люди берут деньги "до зарплаты", на срочные нужды, или не рассчитав расходы. Так, по данным исследования компании "Домашние деньги", около 20% займов клиенты МФО перед Новым годом берут на подарки. В целом число кредитов, выданных в период с 14 по 30 декабря, то есть за две недели до Нового года, возрастает в среднем на 30%.

Не получится ли так, что ряд клиентов МФО, которые не могут по разным причинам рассчитывать на кредит в банке, останутся без доступа к заемным средствам? По мнению эксперта ФИНАМ, этого не произойдет. Но те, кто привык брать до зарплаты суммы, превышающие новые лимиты, оговоренные Банком России, конечно, доступа к таким деньгам лишатся. Им придется или кредитоваться в нескольких местах сразу, или идти к "черным" банкирам, действия которых никак не регламентируются и слабо контролируются, отметил он.

В свою очередь, директор Российского микрофинансового центра, директор СРО "МиР", вице-президент НАУМИР Елена Стратьева считает, что многие клиенты просто лишатся возможности получить займы. "Люди не имеют доступа к обычному банковскому кредитованию, поскольку не соответствуют требованиям банков. И МФО для них – единственный шанс получить деньги в долг. Очередное ужесточение ударит по всему микрофинансовому рынку, главным образом, по тем игрокам, которые уже приняли все новые правила игры – ведь ЦБ сделал многое для того, чтобы убрать недобросовестных кредиторов", - отметила эксперт.

По ее оценке, смягчить удар может расширение возможностей МФО по снижению расходов: доступ к фондированию, к информации, необходимой для оценки заемщика, к упрощенным процедурам взыскания долга. "Сегодня мы находимся не в равном положении с кредитными организациями, как следствие, наши риски выше", - констатирует Стратьева.

Гендиректор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева не ожидает сильного перераспределения структуры спроса из-за нововведений в регулировании МФО. "Во-первых, пользователей МФО достаточно немного: несмотря на то что знают о микрокредитах 71% россиян, пользовались ими только 8% из них. Эта доля практически не меняется в течение пяти лет. Во-вторых, клиенты банков и микрофинансовых организаций – разные категории граждан с разным уровнем платежеспособности, финансовой грамотности и финансовой дисциплины. Доступность кредитования для них тоже должна быть дифференцированной", - резюмирует она.