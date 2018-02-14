Вечер для двоих, или что банки РФ знают о тратах ко Дню влюбленных

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ, Елена Медведева. Российские банки рассказали о предпочтениях клиентов ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. По данным банка "Русский стандарт", который входит в топ-3 по величине эквайринговой сети в РФ, большинство россиян предпочитают проводить романтический ужин дома, заранее закупившись в супермаркете.

Банк "Русский стандарт" исследовал покупательскую активность влюбленных, выпустив исследование о динамике операций, совершенных по банковским картам в своей эквайринговой сети накануне и на протяжении Дня влюбленных, а ВТБ проанализировал продуктовые предпочтения клиентов в зависимости от их семейного положения. По данным ВТБ, доход семейных клиентов банка на 50% выше холостых.

"Русским стандартом" проанализированы траты по картам россиян. Исследование затрагивает февральские операции последних нескольких лет, а в качестве примера взяты операции 2017 года.

"Больше всего трат по банковским картам в эти дни пришлось на сегмент "рестораны", это первая строчка рейтинга. Причем, судя по размеру среднего чека (413 рублей) речь идет о кофейнях или ресторанах формата фастфуд. Рост количества операций в данном сегменте 13 и 14 февраля по сравнению с другими февральскими днями составил 8%, при этом средний чек упал на 1%" - говорится в исследовании "Русского стандарта".

На втором месте по количеству трат 13 и 14 февраля, по их данным - традиционный "ритейл". Здесь выделяется категория "супермаркеты" со средним чеком 1646 рублей. "Популярность этого сегмента свидетельствует о том, что большинство россиян все-таки предпочитают проводить романтические праздники дома, заранее подготовившись к ним в супермаркете", - говорится в исследовании.

ПАЛИТРА ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Из трат "влюблённых" банк "Русский стандарт" также выделил "магазины сувениров и подарков, книжные магазины, где средний чек составляет 1375 рублей.

"Рост количества операций в целом в ритейле 13 и 14 февраля по сравнению с другими февральскими днями составил 9%, при этом средний чек не изменился. Очень популярны в праздничные дни "развлечения", в этом сегменте перевес на стороне кинотеатров. Средний чек здесь 1402 рубля", - сообщается в исследовании.

Рост количества операций в категории "кинотеатры" по сравнению с другими февральскими днями составил 20%, средний чек упал на 2%. Замыкает пятерку самых популярных среди влюбленных россиян сегмент "салоны красоты", где средний чек 13-14 февраля составил 2389 рублей, что на 3% ниже, чем в другие дни февраля. Популярность данного сегмента среди держателей карт на время празднования Дня всех влюбленных вырастает на 7% по сравнению с другими днями в этом же месяце.

Дополнительно "Русский стандарт" изучил географию трат, которые совершают влюбленные россияне, чтобы сделать подарки своим вторым половинкам. Самыми щедрыми влюбленными оказались жители Новосибирска, Москвы и Твери, в этих городах величина среднего чека покупки, сделанной 13 и 14 февраля в 2017 году, оказалась самой высокой - 1372, 1317 и 1081 рублей соответственно.

При этом, если рассматривать в целом распределение трат по году, то надо отметить, что февраль с долей транзакционной активности в 7% все-таки не самый затратный месяц. "Лидерство удерживает декабрь - за счет приобретения новогодних подарков и подготовки к празднику на этот месяц приходится около 10% безналичных оплат и март (доля 8,5%). В то время как в другие месяцы уровень транзакций остается примерно одинаковым - от 6 до 8%", - заключается в исследовании "Русского стандарта".

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

В преддверии 14 февраля ВТБ проанализировал продуктовые предпочтения своих клиентов в зависимости от их семейного положения и пришёл к выводу, что доход семейных клиентов банка на 50% выше холостых.

"Статистика показывает, что клиенты в браке чаще обращаются в финансовые учреждения для оформления банковских продуктов, а также являются наиболее активными их пользователями", - говоримся в пресс-релизе ВТБ.

Более 60% клиентов банка в возрасте от 35 лет уже вступили в брак. Их доход в среднем почти в 1,5 раза выше, чем у холостых пользователей финансовых продуктов того же возраста, констатируют во втором крупнейшем российском банке. "Семейные люди активнее ведут себя на банковском рынке. Они в среднем на 10% чаще оформляют кредиты, имеют больший остаток на счетах, в том числе накопительных, а также открывают вклады в большем объеме. Однако доля валюты на счетах холостых клиентов выше", - отмечает ВТБ.

С точки зрения конкретных банковских продуктов предпочтения холостых и семейных клиентов схожи. Наибольшим спросом пользуется ипотека - 50% от общего числа кредитов, 40% - кредиты наличными, кредитные карты - более 6%. При этом по статистике ВТБ, холостые клиенты почти на 10% чаще оформляют кредит на недвижимость.

Среди холостых клиентов, которые брали кредиты, доля мужчин и женщин одинаковая – по 50%. При этом при вступлении в брак более 60% мужчин предпочитают оформлять кредиты на себя, констатируют в ВТБ.