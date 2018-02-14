Ужесточение требований по микрозайму приведет к росту "черного" кредитования

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Предложенные ЦБ РФ меры по поэтапному ужесточению размера и ставки микрозаймов приведут к серьезному снижению количества игроков на рынке и активизации "черных" кредиторов, считают опрошенные агентством "Прайм" представители микрофинансовых организаций (МФО).

Банк России во вторник представил дорожную карту развития рынка микрофинансирования до середины 2020 года. В рамках этой дорожной карты предполагается поэтапное ужесточение ограничений на размер максимальных выплат, которые микрофинансовые организации смогут требовать с должников. Однако предложения ЦБ пока законодательно не оформлены, они еще будут обсуждаться с рынком с целью выработки приемлемого для всех сторон варианта.

"Краткосрочные займы это важный, уже фактически опорный финансовый инструмент для целого пласта населения в России. Предлагаемые ограничения предельной задолженности отрежут сотни тысяч россиян от легального кредитования. По нашим оценкам, примерный объем финансовых операций, который будет выведен в серую и черную зоны, составит до 900 миллиардов рублей в год", - отмечает гендиректор компании MoneyMan Ирина Хорошко.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЦБ?

Банк России во вторник сообщил о новых регуляторных ограничениях, которые планирует ввести на микрофинансовом рынке с 2019-2020 годов.

Согласно материалам ЦБ, регулятор предлагает установить максимальный размер процентов, которые микрофинансовые организации могут начислять по микрозайму, на уровне 2,5-кратной суммы долга (2,5Х). Затем со второго полугодия 2019 года планируется понизить данный показатель до 2Х, а еще через год окончательно установить его на уровне 1,5Х. В настоящее время этот показатель не может превышать трехкратный размер суммы долга (3Х).

Вторым шагом по усилению защищенности потребителей будет введение ограничения ежедневной процентной ставки 1,5% в день с одновременным действием ограничения предельного значения полной стоимости кредита (ПСК). А со второго полугодия 2019 года планируется дальнейшее снижение ежедневной процентной ставки до 1,0% в день.

Наконец, как альтернативу микрозаймам ЦБ предложил ввести специализированный финансовый продукт – заем без обеспечения размером не более 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Сумма начисленных процентов за пользование данным продуктом, штрафов и иных платежей не должна будет превышать 3 тысяч рублей. Также планируется ввести запрет на пролонгацию и увеличение суммы займа.

"Я бы обратила внимание на то, что это предложения, а не директивы. И они будут обсуждаться с компаниями, в частности, по линии саморегулируемых организаций. Рынок продолжит консультации с ЦБ, чтобы выработать приемлемый вариант, который бы учитывал интересы игроков и обеспечивал максимальную защиту потребителей финансовых услуг. Есть время на сближение позиций, заложен период адаптации рынка к регуляторным новациям", - прокомментировала предложенные ЦБ новации Хорошко.

ЧЕРНЫЕ КРЕДИТОРЫ

Многие компании в результате введения предлагаемых мер будут вынуждены уйти с рынка, поскольку станут нерентабельными, на их место, уверены эксперты, придут "черные" кредиторы.

"Это жесткие меры, которые заставят покинуть рынок около 90% его участников. Прибыльными останутся несколько десятков компаний – это крупные и средние игроки, выдающие онлайн-займы. Но даже им придется пересмотреть рисковую политику и многие другие бизнес-процессы. Офлайн-сегмент не сможет продолжить работу, так как в нем гораздо выше стоимость привлечения клиента – такой бизнес станет просто нерентабелен", - считает управляющий директор сервиса "Е заем" Светлана Гайдукова.

"Спрос на заемные средства в обществе очень высок, и он продолжает расти - оставшиеся компании не смогут закрыть даже его половину. Для многих клиентов МФО являются единственным способом получить заемные средства у легальных компаний. Если они покинут рынок, гражданам придется занимать у черных кредиторов, не регулируемых никем. За последние годы Банк России и микрофинансовый рынок сделали очень много для борьбы с теневым рынком, но теперь ситуация может ухудшиться", - подчеркнула она.

Похожего мнения придерживается и генеральный директор Eqvanta Юрий Провкин. "Планка на уровне 2,5Х снижает рентабельность компаний еще на четверть. Дальнейшее давление на МФО приведет к тому, что "белые", "прозрачные" игроки уйдут с рынка, а потребность у клиентов никуда не денется. То есть люди вынуждены будут идти и брать так называемые "столбовые" кредиты (объявления, которые нелегальные заимодатели расклеивают на столбах – ред.), как это было раньше, до существования микрофинансового рынка", - уверен он.

"Снижение коэффициента предельного размера долга до 1,5Х сделает продукт краткосрочного кредитования нерентабельным. По оценке самого ЦБ, до 90% портфеля окажется убыточным. Это означает, что большая часть компаний покинет реестр, выйдет из-под надзора ЦБ, но далеко не все из них прекратят деятельность. Таким образом, мера, формально направленная на защиту потребителей, приведет к обратному эффекту", - отмечает Хорошко.

И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Опасаться стоит не только роста спроса на "черные" кредиты, но и ухудшения платежной дисциплины граждан.

"Значительно ухудшится платежная дисциплина клиентов, потому что пропадает стимул погашать заем вовремя. При фиксированной переплате в 3 тысячи рублей совершенно не важно, погасишь ли ты заем раньше срока договора или с задержкой на 1-2 месяца", - считает Провкин.

Эксперт также отметил, что из-за ограничения возможности пролонгации займов ухудшится и кредитная история клиентов. "При отсутствии возможности продлить срок действия займа ухудшатся кредитные истории клиентов: уже при задержке оплаты на 3-5 дней информация передается в бюро кредитных истории", - подчеркнул он.

Но есть и положительные стороны – возможность роста в других сегментах, например, некоторые игроки могут начать вести более активную работу с малым и средним бизнесом, а также в сегменте installment, который рассчитан на более крупные суммы и более длинный срок, отмечают эксперты.

"На рынке существует спрос на займы для потребительских целей, поэтому возможен рост активности в installment", - предполагает Провкин из Eqvanta.

"Вероятно, кто-то из игроков сегмента поменяет бизнес-модель и начнет работать с МСП, либо выдавать займы с постепенным погашением или POS", - прогнозирует Гайдукова из "Е заем".