Сокращение долгосрочных контрактов ведет к дефициту и росту цен на СПГ

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Продолжительность срочного контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) сократилась в прошлом году до рекордно низкого значения, говорится в отчете консалтинговой компании Poten & Partners. Нежелание заключать долгосрочные контракты объясняется увеличением возможностей приобретения СПГ в необходимых объемах в связи с ростом предложения на рынке. Однако отсутствие долгосрочных контрактов может привести к дефициту и повышению цен на СПГ в ближайшие годы.

Неуверенность ведет к дефициту

Согласно отчету Poten & Partners, средняя продолжительность контрактов на поставку СПГ, которые были заключены в 2017 году, сократилась до 6,7 лет – самое низкое значение за всю историю торговли СПГ. В 2016 году средняя продолжительность контракта составляла 11,5 лет.

В связи с увеличением источников и объемов предложения СПГ в прошлом году покупатели предпочитали краткосрочные и среднесрочные договоры вместо долгосрочных контрактов продолжительностью 10 лет и более. Именно долгосрочные контракты позволяют привлечь проектное финансирование для создания новых производственных мощностей, которые будут востребованы уже скоро – в середине 20-х годов.

Сложившаяся тенденция отвечает интересам трейдеров и крупных производителей, которые обеспокоены нестабильностью на рынке в связи с ростом предложения СПГ. Кроме того, остается непонятным, как изменится ситуация после введения в эксплуатацию новых производственных мощностей в США и Австралии, сможет ли рынок "переварить" дополнительные объемы СПГ.

Неуверенность привела к резкому сокращению инвестиций в создание новых мощностей по производству СПГ в мире. В 2016-2017 годах были приняты решения о начале реализации только двух новых СПГ-проектов. В Poten & Partners уверены, что недостаток инвестиций приведет к дефициту предложения СПГ.

Отсутствие долгосрочных контрактов не позволяет получать от банков кредиты, необходимые для создания новых производственных мощностей. Таким образом, предложение не будет поспевать за растущим спросом, что приведет к повышению цен на СПГ.

Сроки сокращаются, объемы тоже

Количество краткосрочных контрактов – продолжительность до 5 лет – увеличилось в прошлом году до 20 по сравнению с шестью в 2016 году. В 2013–2015 годах заключалось не более пяти таких контрактов.

Количество среднесрочных контрактов – от 6 до 10 лет – сократилось с девяти в 2016 году до четырех в 2017 году.

В прошлом году было подписано всего шесть контрактов на поставку СПГ сроком от 10 лет – на 8 меньше, чем в 2016 году. Ранее, в течение пяти лет, долгосрочные соглашения на поставку СПГ самыми распространенными.

Всего прошлом году были подписаны срочные контракты на поставку 22 млн тонн СПГ против 30 млн тонн в 2016 году. Средний объем поставки на один контракт за год сократился с 900 тыс. т/г до 660 тыс. т/г.

Больше всего объемы поставки сократились в среднесрочных контрактах, составив всего 210 тыс. т/г – более чем в три раза меньше по сравнению с 2016 году.

От нефти не отвяжешься

Из 20 краткосрочных контрактов, заключенных в 2017 году, в 14 цены на СПГ формируются в зависимости от котировок Dated Brent. Три контракта были привязаны к котировкам газа, которые формируются на хабах Европы. Два контракта оказались "гибридными" – с привязкой к котировкам североморской смеси Brent и американского газа в Henry Hub. Только в одном контракте цены формировались в зависимости от JKM (Japan Korea Marker) – индекса для СПГ, поставляемого в Японию и Южную Корею.

Цены в краткосрочных контрактах снизились, поскольку покупатели воспользовались увеличением предложения на рынке СПГ, а продавцы столкнулись с жесткой конкуренцией, чтобы гарантировать рынки сбыта.

Цены во всех среднесрочных контрактах были несколько выше, чем в краткосрочных, и оказались привязаны к котировкам Brent или JCC (Japanese Crude Cocktail) - смеси сортов нефти, поставляемой в Японию.

В отчете Poten & Partners особо подчеркивается, что для определения цен на СПГ участники рынка остаются консерваторами и продолжают использовать котировки Brent, а не других эталонов, которые стали популярными в последние годы – европейские хабы (NBP, TTF), индексы для СПГ, американский Henry Hub, "гибридная" котировка нефть-газ. Новые способы формирования цен на энергоносители, включая СПГ, должны завоевать доверие консервативных участников рынка.

Долгосрочные контракты избавят от дефицита

Только шесть долгосрочных контрактов были подписаны в прошлом году, из которых ни один не был заключен на поставку СПГ в рамках проектов, которые еще не завершены и находятся в стадии реализации.

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Более того, в 2017 году был начат только один проект в области производства СПГ. Огромные инвестиции с 2010 по 2015 год сменились практически их полным отсутствием. В результате образовался рынок покупателя. Появилась возможность приобретать СПГ в необходимых объемах из многочисленных источников. Сейчас покупатели не желают подписывать долгосрочные контракты, что стало серьезным препятствием для получения средств, которые могут быть использованы для создания новых мощностей по производству СПГ.

Отсутствие необходимых инвестиций может привести к повышению волатильности цен на СПГ, как это неоднократно происходило на рынке нефти.

"Проблема состоит в том, смогут ли производители СПГ убедить достаточное количество покупателей снова заключать долгосрочные контракты, чтобы обеспечить создание дополнительных производственных мощностей и не допустить снижения предложения в будущем", - говорится в отчете Poten & Partners.