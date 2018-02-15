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ФРС больше обеспокоена инфляцией, а не ситуацией на рынках


МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Ускорение инфляции означает, что Федеральная резервная система США может осуществить более сильное, чем ожидается, повышение ставок. Даже если при этом пострадают рынки, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

По мере наращивания импульса в экономике страны самым серьезным риском для центрального банка является отставание по темпам повышения процентных ставок. И если инвесторы пострадают от возможных действий центрального банка, то это не так страшно, с точки зрения ФРС.

Согласно данным Министерства труда США, опубликованным в среду, индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с тем же периодом 2017 года потребительские цены повысились на 2,1%. Базовый индекс CPI, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Оба индикатора превзошли ожидания экономистов.

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Представленные данные вновь всколыхнули опасения относительно ускорения темпов нормализации политики со стороны ФРС в этом году. Казначейские облигации США упали, и доходность 10-летних облигаций достигла нового 4-летнего максимума.

Безусловно, нельзя делать выводы лишь на основании одного экономического отчета, но показатели инфляции стали последним индикатором, указывающим на ускорение роста экономики страны, несмотря на нехватку производственных мощностей. Январские данные по занятости, спровоцировавшие резкое падение на фондовых рынках в феврале, свидетельствовали о неожиданном росте заработной платы. Это указывает на то, что рынок труда достиг того уровня использования трудовых ресурсов, когда компаниям приходится повышать зарплаты. Во вторник в Национальной федерации независимого бизнеса заявили, что доля компаний в секторе малого бизнеса, повышающих расходы на оплату труда, достигла самого высокого уровня с 2000 года.

Руководители ФРС планируют повысить ставки трижды в это году. Участники рынка, которые в течение многих лет полагались на то, что центральный банк будет избегать слишком стремительного темпа нормализации политики, изначально отнеслись к планам ФРС с изрядной долей скепсиса. Тем не менее, их скептицизм ослабевает с начала года.

В настоящее время ситуация осложняется тем, что экономика должна получить двойную дозу стимулирования благодаря снижению налогов и достигнутому компромиссу по бюджету. На рынке труда почти не осталось незадействованных ресурсов, и вероятность скачка роста экономики может заставить ФРС осуществить более трех повышений ставок в этом году, чтобы сохранить контроль над инфляцией. Такого инвесторы не ожидали.

Если ФРС действительно примет решение в пользу более агрессивного повышения ставок, то финансовые рынки вряд ли спокойно это воспримут. Центральный банк, пытаясь снизить риск перегрева экономики, в свою очередь расценит подобные меры как необходимые, несмотря на потенциальный сопутствующий урон для рынков.

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