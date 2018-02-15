Минэкономразвития готовит новый прогноз по состоянию экономики РФ

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минэкономразвития в апреле планирует подготовить новый макроэкономический прогноз исходя из цены нефти в 50-60 долларов за баррель. Об этом в четверг сообщил глава министерства Максим Орешкин.

На данный момент официальный прогноз Минэкономразвития по средней цене нефти Urals на 2018 год, исходя из которого сверстан бюджет РФ - 43,8 доллара за баррель. В декабре 2017 года Орешкин говорил, что вследствие продления сделки ОПЕК+ эта оценка будет повышена до уровня выше 50 долларов. В настоящее время "черное золото" стоит намного больше: в январе за баррель Urals давали в среднем 68,46 доллара.

Исходя из прогноза нефтяных цен, власти РФ составляют макроэкономические прогнозы на предстоящие периоды. Так, текущий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на 2018 год — 2,1%, на 2019 год — 2,2%, на 2020 год — 2,3%. При этом бюджет останется дефицитным – на текущий год дефицит заложен в размере 1,3% ВВП. Прогноз по промпроизводству на 2018-2020 годы был улучшен до 2,5% с 2,1% в год. Пока нет ясности относительно прогноза по инфляции. В ЦБ, который отвечает за этот показатель, уверены, что она останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году. В Минэкономразвития считают, что к июню годовая инфляция в РФ замедлится до уровня около 2%. Прогноз по инвестициям в основной капитал на 2018 год составляет в базовом варианте 4,7%, в целевом – 5,7%.

ЧТО БУДЕТ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, далеко не факт, что эти показатели могут стать более благоприятными для российской экономики, если принять за основу более высокие нефтяные цены. Дело в том, что на ситуацию влияют и другие факторы, такие, как состояние глобальных рынков, готовность инвесторов к риску, рост торговли.

"На мой взгляд, в новом прогнозе, опирающемся на более высокие цены на нефть, оценка роста ВВП России за 2018 год может быть поднята до 2,3 – 2,5%. Инфляция, по оценкам ведомства может составить порядка 3,2%, при том что ранее, за счет более низких цен на нефть, ожидалось существенное снижение курса национальной валюты, что могло спровоцировать рост инфляции и ее подъем в 2018 году выше цели ЦБ в 4%. Также могут быть пересмотрены прогнозы по инвестициям в основной капитал и промпроизводству, до 6% и 2,9% соответственно", - рассуждает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

"Наш прогноз основан на еще более высоком прогнозе среднегодовой цены на нефть - 63 доллара за баррель по марке Urals против 50-60 долларов за баррель, о которой теперь говорит Минэкономразвития", - рассказал главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров. При этом мы ожидаем, что рост ВВП РФ в 2018 году составит 1,8%, профицит бюджета будет на уровне 0,8% ВВП, промпроизводство вырастет на 2,1%, а инфляция на конец года составит 4%, добавил эксперт. Таким образом, прогнозы БКС, невзирая на более высокую планку нефтяных цен, выглядят достаточно сдержанными.

При этом прогнозы Всемирного банка (ВБ) для России, опирающиеся на схожую динамику нефтяных цен, выглядели примерно так же. В начале этого года ВБ улучшил свою оценку роста ВВП России в 2018 году до 1,7% с 1,4%, а также в 2019 году до 1,8% с 1,4% на фоне существенного роста цен на нефть во второй половине прошлого года. Цена на нефть, по оценке ВБ, в 2018 году составит 58 долларов за баррель, в 2019 году — 59 долларов за баррель.

УДАСТСЯ ЛИ СДЕРЖАТЬ

При этом прогнозы мало изменить – важно еще уложиться в них по итогам года. По мнению экспертов, это возможно, но для реализации более позитивных сценариев необходимо не только удорожание "черного золота", но и стимулирование развития обрабатывающей промышленности для увеличения ее доли в ВВП и экспорте.

"Сейчас же такое изменение прогноза по нефти окажет лишь небольшое влияние на прогноз ВВП. На наш взгляд, действительно, в следующем году возможна активизация инвестиций, что будет способствовать более активному, чем в 2017 году, росту промпроизводства и, в частности, обрабатывающих отраслей. Однако при этом ВВП по итогам 2018 года поднимется на 2,2%", - считает Зварич.

По мнению Тихомирова, на прогноз также окажут влияние другие важные факторы. Это и экономическая политика правительства после выборов президента, и геополитика, и санкции, а также состояние мировой экономики и рынков. Кроме того, важен такой показатель, как объем урожая в РФ. Эти факторы - даже при стабильной и относительно высокой цене на нефть - могут серьезно скорректировать макродинамику в российской экономике, причем как в сторону повышения темпов роста, так и в сторону их снижения, заключил он.