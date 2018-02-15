Amazon может стать самой дорогой компанией в мире, считают эксперты

МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon покоряет вершины американской фондовой биржи: по итогам торгов среды компания обошла по капитализации IT-гиганта Microsoft почти на два миллиарда долларов, достигнув 702,5 миллиарда. Таким образом, Amazon, созданная в 1994 году американским предпринимателем Джеффом Безосом, стала третьей самой дорогой в мире компанией после Apple (849 миллиарда долларов) и холдинга Alphabet (компания Google, 744 миллиарда долларов).

Причины хорошего подъема стоимости акций ритейлера связаны с положительными финансовыми результатами, а также верой инвесторов в аналогичные показатели в будущем, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Чистая прибыль компании в IV квартале увеличилась в 2,5 раза, до 1,86 миллиардов долларов, за весь 2017 год - на 27,9%, до 3,03 миллиардов.

В текущем году ожидается ее дальнейший рост, который будет обеспечен новыми продуктами и услугами. В ближайшие 5-10 лет именно компании высокотехнологичного сектора будут занимать лидирующие позиции по капитализации, убеждены эксперты.

Причина подъема

Драйвером роста акций Amazon в последнее время стали сильные финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2017 год, превзошедшие среднерыночные прогнозы по выручке и прибыли, говорит аналитик ГК "Финам" Игорь Додонов. "Кроме того, инвесторы положительно восприняли планы Amazon по вхождению совместно с Berkshire Hathaway и JPMorgan на американский рынок здравоохранения, объем которого оценивается в 3 триллиона долларов", - говорит он.

Дополнительными позитивными факторами стали новости о том, что Amazon будет развивать собственную службу доставки, а также разрабатывать свои чипы искусственного интеллекта для использования в "умной колонке" Echo.

В целом рост капитализации Amazon произошел из-за того, что инвесторы верят в стратегию развития этой компании, добавляет старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "Она заключается в создании диверсифицированных денежных потоков: онлайн площадка для розничных продавцов, создание своей продукции и сервисов, трансформация рынка фуд-ритейла через магазины без кассиров, онлайн доставку и создание облачной инфраструктуры для инновационных технологий", - перечисляет он. Судя по росту выручки, Amazon удается справиться со своей задачей, отмечает эксперт.

Рост продолжится

Капитализация Amazon может вырасти на 14-17% до конца года под влиянием увеличения розничных продаж через интернет, полагает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "Этот тренд сохранится ещё 2-3 года, благодаря чему Amazon может быть лидером в сегменте FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) по росте капитализации в течение 5-10 лет, если продолжит внедрять новые сервисы", - считает он. На данный момент Amazon налаживает доставку продуктов через сеть Whole Foods, доставку покупок с помощью Amazon Prime, продажи Fire TV Stick и Echo Dot, страхование собственных сотрудников вместе с Berkshire и JP Morgan, уточняет он.

Основным риском для Amazon остается негативный эффект длинного горизонта капиталовложений, говорит Крылов, но если он будет преодолен, то Amazon способен обогнать Apple и Alphabet по капитализации.

Консенсус-прогноз по акциям Amazon на конец текущего года составляет 1640 долларов, что предполагает потенциал роста на 13% от текущих уровней, сказал Додонов. По его мнению, компания вполне может обогнать Alphabet по капитализации в среднесрочной перспективе, однако превзойти Apple вряд ли удастся.

Меркулов соглашается с коллегой: Amazon сможет обогнать Alphabet и, возможно, Apple. "Однако не думаю, что она достигнет капитализации в 1 триллион долларов раньше "яблочной" компании", - говорит он. Целевая цена по Amazon до конца 2018 года – 1650 долларов. "На текущий момент это всего лишь 13% потенциальной доходности, но нужно учитывать, что котировки с начала года уже выросли на 24%", - отмечает он.

Впереди десять лет

По мнению Меркулова, в долгосрочной перспективе от 5 до 10 лет технологические компании останутся лидерами по капитализации в мире, поскольку именно они способствуют развитию человечества. "Биотехнологии впоследствии могут войти в топ-5 компаний по капитализации, однако это все равно будут высокотехнологичные корпорации", - говорит он.

Акции таких компаний показывают опережающий рост в последние годы, что в значительной степени обусловлено общими более высокими темпами развития высокотехнологичных отраслей в мире, добавляет Додонов. "Технологическая революция в мире еще не завершена, и технический прогресс продолжит распространяться по планете, охватывая все больше стран", - говорит он. На этом фоне акции хайтека, в том числе Amazon, имеют все шансы остаться лидерами роста на мировых фондовых рынках, заключает он.