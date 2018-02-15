Обещанной властями "двойной пенсии" придется ждать 30 лет

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Власти РФ обозначили амбициозную задачу правительства – достижение уровня пенсии в 2,5 прожиточных минимума, около 25 тысяч рублей. По словам вице-премьера Ольги Голодец, это заявлено в стратегии пенсионного развития страны. Динамика движения к этой цели зависит от тех мер, которые будут приняты в ближайшей перспективе. "Конечно, у всех - и у экспертного сообщества, и у профессиональных сообществ - есть механизм приближения в реальной перспективе к этому параметру, и чем быстрее мы его достигнем, тем лучше будут чувствовать себя наши пенсионеры", - заявила вице-премьер.

По ее словам, Пенсионный фонд РФ (ПФР) на сегодняшний день сбалансирован и перешёл от дефицита к профициту. Для достижения обсуждаемых параметров нужно обсуждать, прежде всего, финансовые истории и то, чего мы хотим достичь, - сказала она, отвечая на вопрос, ведётся ли сейчас обсуждение повышения пенсионного возраста. Глава ПФР: В РФ нужно построить нормальную корпоративную пенсионную систему

Этот сценарий многократно обозначался, как один из наиболее реальных для того, чтобы достичь повышения уровня пенсий. При этом у него есть как сторонники, так и противники. Власти пока заявляют, что окончательного решения по спорному вопросу не принято. Ранее глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что поручений о повышении пенсионного возраста в РФ на правительственном уровне нет, пока этой темой занимаются эксперты. "В любом случае все необходимо делать постепенно и с учетом рынка труда", - сказал он.

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Опрошенные "Прайм" эксперты напомнили, что в 2017 году средний размер пенсий составил 13700 рублей. "Это составляет порядка 150% так называемого прожиточного минимума пенсионера. Прирост размера пенсии в реальном выражении в четвертом квартале 2017 года достиг порядка 1,5% год к году, что недалеко от нашей оценки среднесрочного потенциала роста экономики. При сохранении такого темпа роста и неизменности состава минимума пенсионера чтобы достигнуть уровня 250% прожиточного минимума, понадобилось бы более 30 лет", - посчитал эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

По словам доцента кафедры управления человеческим ресурсами. РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, если правительство ставит задачу повысить среднюю пенсию до 25 тысяч рублей, то это почти двукратный рост к текущему уровню. При этом из слов Голодец неясно, где власти собираются взять на это средства.

"Вопрос - откуда могут появиться деньги в пенсионном фонде? Если из пенсионных отчислений, то в этом случае доходы компаний и граждан должны тоже увеличиться почти в два раза. Такая задача не стоит, да и нереально это в нынешней экономической ситуации. Если же за счёт перераспределения доходов бюджета, то существенно пострадают другие статьи расходов, может быть, не менее социально значимые", - указывает эксперт.

РЕФОРМЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ

Для изменения сложившейся ситуации власти РФ и представители экспертного сообщества обсуждают целый ряд возможных реформ. По словам Дроздова, действующая сейчас солидарная система, когда пенсии выплачиваются из пенсионных взносов работающего населения, должна остаться базовой. Это сейчас является мировой тенденцией. Солидарные пенсионные системы существуют также и в США, и в Великобритании. Депутаты от КПРФ предложили ввести до 2025 г мораторий на повышение пенсионного возраста

А вот вместо накопительного элемента пенсии, предусмотренного концепцией индивидуального пенсионного капитала (ИПК), необходимо создать нормальную корпоративную пенсионную систему, которая должна обеспечивать взаимодействие между работодателем, работником и государством. На основе этого следует принять решение о взносах в эту систему и обозначить ее основные параметры.

Пока же до 2020 года будет продлен мораторий на поступления в накопительную часть пенсионной системы. Это необходимо, чтобы определиться по концепции ИПК, сказал Дроздов. Согласно существующей концепции, ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Предполагалось, что такая система должна вступить в силу 1 января 2019 года. При этом в ЦБ высказывали сомнение, что это произойдет в обозначенные сроки.

Эксперты тоже сомневаются, что реформы удастся провести быстро. По словам Куликова из АКРА, пенсионные системы меняются очень инерционно, так как изменения в их параметрах напрямую затрагивают социально уязвимые слои населения, а косвенно всех налогоплательщиков (особенно в солидарной системе).

В свою очередь, Иванова-Швец напоминает, что в последнее десятилетие рост доходов населения обеспечивался в большей степени бюджетными трансфертами, нежели ростом производительности труда и, как следствие, зарплат. Поэтому для решения проблемы наиболее важным является рост трудовых доходов. Это важный источник пополнения бюджета и пенсионных отчислений. В целом все пенсионные реформы, которые проводились за последние годы, к существенным положительным сдвигам не привели. Нужна ещё одна, может быть, по европейскому варианту. Если увеличить заинтересованность работников и работодателей, это может дать возможность для роста пенсий, считает она.

"Для достижения указанного вице-премьером уровня необходимо принять концепцию развития пенсионной системы", - считает президент АНПФ Сергей Беляков. По мнению эксперта, значительное место в ней должно быть уделено накопительному компоненту, так как только за счёт распределительной пенсии ее уровень не поднять. И отказаться от постоянных изменений модели пенсионного обеспечения. Также необходимо реализовать и ряд непопулярных мер - повышение пенсионного возраста, пересмотр принципов льготного пенсионного обеспечения. Это требует демографическая ситуация и состояние экономики. Если эти меры не реализовать, заявление останется словами. Пока мы наблюдаем падение коэффициента замещения.