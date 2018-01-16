Катастрофа Ан-148, форум в Сочи и "Магнит". "Прайм" выбрал главные события недели

КРУШЕНИЕ АН-148

Начало недели было омрачено крушением самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявшего рейс Москва-Орск. Он разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. В МАК уже провели расшифровку информации бортового регистратора лайнера. Предположительно, фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления при выключенных системах их обогрева. В районе катастрофы уже обнаружено более 4,5 тысячи обломков, поиски продолжаются. Опознание жертв крушения может занять два-три месяца.

По данным СМИ, подобные технические проблемы могли наблюдаться у других Ан-148 и даже у самолетов Sukhoi Superjet 100. Однако создатели последнего заверяют в исправности всех его систем. Прочие авиакомпании, использующие Ан-148, не намерены от него отказываться. Исключением стали сами "Саратовские авиалинии", в течение этой недели не эксплуатировавшие эти лайнеры, однако в пятницу стало известно, что полеты данной модели возобновлены после технических проверок. Росавиация поручила провести имитации полетов на тренажере Ан-148. Глава Минтранса Максим Соколов считает, что говорить об ужесточении процедуры предполетного досмотра Ан-148 преждевременно. До взлета рухнувший самолет прошел техническую проверку, никаких неполадок обнаружено не было.

ИНВЕСТФОРУМ В СОЧИ

Главным экономическим событием недели стал прошедший в Сочи инвестфорум, в котором приняли участие чиновники высокого ранга и представители бизнеса. Они сделали ряд знаковых заявлений, касающихся ситуации в экономике РФ, социальных и налоговых проблем, банковской тематики и регулирования криптовалют. Крупные компании также обозначили ряд бизнес-проектов. Так, "Газпром" GAZP планирует размещение самурай-бондов на 1 млрд долларов, гарантом по ним выступит японская JBIC. РЖД анонсировали возможное участие в проектах в Индии, Иране, Египте и ЮАР. Говоря о приоритетных социальных задачах, вице-премьер Ольга Голодец назвала увеличение средней пенсии до 25 тысяч рублей, правда, сроки и источники финансирования не обозначила. Кроме того, власти еще раз заверили, что повышение налогов в ближайшее время не планируется.

Премьер Дмитрий Медведев, принявший участие в форуме, поручил проработать увеличение объема размещения ОФЗ для населения в 2018 г до 100 млрд рублей. Стартовая эмиссия на 30 млрд рублей прошла весной прошлого года. В свою очередь, замглавы Минфина Сергей Сторчак отметил падение темпов продаж этих бумаг и пообещал, что министерство примет меры для роста популярности. В частности, может быть снижен минимальный порог стоимости "народных" ОФЗ. В Минфине отмечают, что в целом спрос на ОФЗ вырос в сравнении с прошлым годом. Это позволяет занимать под меньший процент. Кроме того, Минфин уже отобрал потенциальных организаторов размещения евробондов РФ, но не определился с их количеством. Максимальный уровень – размещение на 3 млрд долларов и обмен старых бумаг еще на 4 млрд долларов.

ВТБ КУПИЛ "МАГНИТ"

Важной новостью пятницы, прозвучавшей на том же Сочинском форуме, стало известие о том, что основатель торговой сети "Магнит" MGNT Сергей Галицкий уходит из компании: он продает ВТБ VTBR блокирующий пакет акций ритейлера, оставляя себе лишь небольшую долю, и покидает должности гендиректора и члена совета директоров "Магнита". ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", сумма сделки составит порядка 138 млрд рублей. Она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). На этих новостях акции "Магнита" в начале дня снижались на 3%. С августа прошлого года они подешевели более чем в 2 раза на фоне снижения темпов роста выручки и капитализации. По итогам 2017 года "Магнит" уступил лидерство на рынке продовольственного ритейла X5 Retail Group.

Предприниматель оставит у себя небольшой пакет акций - около 3%. Галицкий заявил, что намерен сосредоточиться на развитии детско-юношеского футбола. Совет директоров компании в пятницу принял отставку Галицкого и назначил на должность гендиректора финансового директора ритейлера Хачатура Помбухчана. Главой совета директоров ритейлера теперь стал Аслан Шхачемуков, его заместителем — Алексей Пшеничный. В свою очередь, ВТБ заявил, что не планирует наращивать долю в "Магните" и намерен оставаться акционером ритейлера как минимум два-три года. По словам главы ВТБ Андрея Костина, банк пока не планирует другие сделки в ритейле.

ИДЕМ НА ВОСТОК

#Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия © AFP, Hassan Ammar Поделиться

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Поделиться #Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия

В рамках форума глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что "Новатэк" NOTK и Saudi Aramco подписали меморандум о сотрудничестве и ведут переговоры по участию в "Арктик СПГ-2". Соглашение о вхождении саудовской компании в проект завода по производству СПГ может быть подписано до или на ПМЭФ-2018. Возможную долю участия Saudi Aramco в проекте министр назвать отказался. Однако он сообщил, что "Новатэк" проявил интерес к строительству терминала СПГ в Саудовской Аравии. Этой возможностью интересуются и другие компании, добавил чиновник. Вопросы технического и научного сотрудничества с Saudi Aramco обсуждал и глава "Газпром нефти" SIBN Александр Дюков. Совместные с королевством проекты в логистике и технологической сфере рассматривает группа "Сумма".

Параллельно диалог продолжается и с другой страной региона – Ираком. По словам Дюкова, "Газпром нефть" рассчитывает скоро договориться с этой страной по развитию месторождения Бадра. Изменение условий контракта, в котором "Газпром нефти" принадлежит 30%, может произойти уже в текущем году. Планы работы в стране есть и у "Роснефти" ROSN, они будут обсуждаться с правительством страны. "Лукойл" LKOH и "Газпром" уже масштабно инвестируют в Ирак. При этом вице-премьер Аркадий Дворкович уточнил, что на проекты в Ираке не пойдут средства ФНБ, средства российским компаниям могут предоставить по линии экспортного кредитования. Что касается крупных инфраструктурных проектов в стране, то РФ готова софинансировать их на основе государственно-частного партнерства.

ПРОМСВЯЗЬБАНК СУДИТСЯ С ЦБ

На этой неделе стало известно, что Promsvyaz Capital братьев Ананьевых оспаривает в суде действия Центробанка. Соответствующее заявление зарегистрировал Арбитражный суд Москвы, к производству оно пока не принято. Какие именно решения или действия ЦБ РФ оспаривает заявитель, в материалах суда не сообщается. Третьим лицом в заявлении указана управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Ранее арбитраж Москвы зарегистрировал заявление от лица санируемого Промсвязьбанка также к Центробанку, предмет и основания требований в материалах суда не раскрываются. Третьим лицом там также привлечена управляющая компания ФКБС.

В январе власти РФ решили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. По словам главы Минфина Антона Силуанова, министерство планирует передать банк сначала АСВ, а затем Росимуществу. При этом обсуждается вариант передачи ему от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 трлн рублей вместе с соответствующим капиталом. Это не повлияет на достаточность капитала банков, передающих кредиты, "потому что они передают и активы, и капитал, сказал министр. Однако ВТБ уже заявил, что против передачи части капитала и намерен передать опорному банку лишь кредитный портфель и все активы оборонных предприятий.

АВИАБАНКРОТЫ

Арбитражный суд Москвы признал банкротом авиакомпанию "Когалымавиа" и открыл в ней процедуру конкурсного производства сроком на полгода. По результатам проведенного финанализа временный управляющий пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности должника. Конкурсным управляющим утвержден должник Александр Волчков. Его отчет о ходе конкурсного производства назначен на 7 августа. Процедура банкротства началась весной прошлого года. Суд включил тогда задолженность перед бюджетом по страховым взносам в размере около 156 млн рублей в реестр требований кредиторов авиакомпании. В настоящее время крупнейшими кредиторами "Когалымавиа", чьи требования включены в реестр, являются "Кредит Европа Банк" и туркомпания "ТТ-Трэвел".

Еще одна авиакомпания – "ВИМ-Авиа" – находится лишь в начале этого пути. Арбитражный суд Татарстана во вторник по заявлению ульяновского АО "Спектр-Авиа" ввел в отношении нее начальную процедуру банкротства – наблюдение. Ранее перевозчик обещал погасить долг перед этой компанией в размере 3,7 млрд рублей, но так и не сдержал слово, хотя, по мнению истца, все возможности для этого были. В деле также есть заявление о банкротстве "ВИМ-Авиа" от ещё одного кредитора – банка "Российский кредит" в лице Агентства по страхованию вкладов. Всего кредиторская задолженность компании, по данным Росавиации, составляет около 10 млрд рублей. Суд назначил заседание по рассмотрению дела о признании "ВИМ-Авиа" банкротом на 14 июня 2018 года.

"НОРНИКЕЛЬ" НЕ ПОДЕЛИЛИ

Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в ГМК "Норильский никель" GMKN. Сейчас "Интерросу" принадлежит в "Норникеле" 30,3%, "Русалу" Олега Дерипаски – 27,8%, Crispian Investments – 4,95% акций. Ранее структура "Русала" обратилась в лондонский суд против сделки по продаже Crispian своего пакета "Интерросу", заявление рассмотрят в пятницу. Представитель "Интерроса", в свою очередь, назвал иск необоснованным. Ранее акционеры "Норникеля" договорились о пятилетнем моратории на выкуп доли Абрамовича, срок истек в декабре 2017 года.

На фоне разногласий основных акционеров акции "Норникеля" в течение дня дешевеют на 4%, индекс Мосбиржи при этом рос на 0,6%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что Кремль не может вмешиваться в отношения акционеров, но надеется, что дискуссии не помешают дальнейшему развитию компании. Она сейчас демонстрирует положительные результаты деятельности. Кроме того, "Норникель" выполняет огромные по объему социальные и экологические программы, занимается вопросами переселения северян "на материк" и многими другими проблемами, отметил Песков.