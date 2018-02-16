"Газпром нефть" продает долю в своей "дочке" в том числе из-за санкций

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ, Александра Крыжановская. Продажа эмиратскому суверенному фонду Mubadala и РФПИ 49% "дочки" "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Восток" - может быть связана как с низкой рентабельностью актива, так и с влиянием санкций США, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

"Газпром нефть" согласовала условия продажи эмиратскому суверенному фонду Mubadala и РФПИ 49% в своем 100-процентом дочернем обществе за 325 миллионов долларов, сообщила в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли. По оценке экспертов, цена соответствует рыночной стоимости актива - свыше 2 долларов за баррель нефтяного эквивалента.

По словам источников издания, соглашение об основных условиях сделки было подписано в декабре 2017 года. "Газпром нефть" не комментирует информацию о возможной сделке.

"Газпромнефть-Восток" с 2005 года занимается добычей, подготовкой нефти и попутного нефтяного газа на территории Омской и Томской областей. Суммарные извлекаемые запасы нефти и конденсата на активах предприятия оцениваются в 62 миллиона тонн, газа - 28 миллиардов кубометров.

ПРИЧИНА ПРОДАЖИ

По мнению участников рынка, сделка может быть выгодна "Газпром нефти" по нескольким причинам. Во-первых, актив низкорентабельный, а во-вторых, нефтяная компания нуждается в дополнительном финансировании.

"Следует учитывать, что в данный момент капитальные затраты "Газпром нефти" находятся на пике из-за ввода ряда крупных новых месторождений, и дополнительные финансовые ресурсы весьма кстати, даже если полученные средства будут использованы исключительно для финансирования инвестпрограммы "Газпромнефть-Востока", - сказал заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Аналитик "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров связал необходимость продажи доли "Газпромнефть-Востока" с низкой рентабельностью компании, которая занимается трудноизвлекаемой нефтью, а также с санкциями США, ограничивающими финансирование российских нефтегазовых компаний.

"Компания предпочитает продвигать гринфилды (новые месторождения - ред.), чтобы достигнуть своих целей по добыче – 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год. Здесь речь идет о трудноизвлекаемой нефти и истощающихся месторождениях. Не лучшие все же активы", - отметил Нестеров.

"Компания нуждается (в поддержке - ред.) в периоды, особенно, санкций, когда есть определенные финансовые ограничения", - добавил он.

ПОЧЕМУ АРАБСКИЙ ФОНД И ЧТО ЭТО ДАСТ

Сотрудничество Mubadala, РФПИ и "Газпром нефти" следует рассматривать как позитивный фактор, учитывая ограниченный доступ к финансированию из-за западных санкций, считают аналитики.

"Это в целом позитивный сигнал для российского рынка, над которым дамокловым мечом продолжает нависать угроза ужесточения санкционного режима: Россия постепенно обзаводится партнерами на только в Азии, но и на Ближнем Востоке, и эти партнеры готовы инвестировать в российские проекты живые деньги", - прокомментировал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

Участие в сделке российского фонда РФПИ является полезным и с точки зрения его опыта за рубежом и контактов, которых не хватает российским нефтяным компаниям, добавил Нестеров.

Говоря о плюсах для самой "Газпром нефти", он отметил, что вхождение Mubadala в капитал "Газпромнефть-Востока" позволит увеличить геологоразведку и разработку этого актива.