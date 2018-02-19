США рассматривают вопрос введения новых ограничений на импорт металлов

ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Дональду Трампу предстоит принять решение, которое может спровоцировать торговые войны.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос введения новых ограничений на импорт стали и алюминия в рамках экономических мер, получивших название “Америка прежде всего”. Подобная ситуация показывает, что в Белом доме не придают большого значения предупреждениям экономистов и торговых партнеров США относительно рисков роста цен на металлы и возникновения торговых войн, говорится в статье Tye Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

“Импорт может представлять угрозу для нашей национальной безопасности”, - сказал корреспондентам в пятницу министр торговли США Уилбур Росс. Он представил журналистам отчеты, содержащие подробные описания возможных мер защиты американской экономики от зарубежных конкурентов, которые ранее получил Дональд Трамп.

Возможные меры, которые представляют из себе комбинацию различных квот и пошлин, некоторые из которых могут превысить 50%, затронут торговых партнеров США в различной степени. Однако целью подобных мер в любом случае является существенное снижение импорта с текущих уровней в надежде на увеличение внутреннего производства в двух наиболее сильно пострадавших отраслях.

Отчеты являются лишь рекомендациями Трампу, который может принять решение до апреля и ввести предложенные меры лишь частично, либо же вовсе отказаться от них. Трамп отдал указ о разработке подобных рекомендаций в апреле прошлого года и по закону у него есть год на их осуществление.

Весьма вероятно, что Трамп все же примет ряд мер, так как во время президентской кампании 2016 года он делал акцент на установке более жестких ограничений на импорт металлов, а уже будучи президентом неоднократно напоминал о своем намерении.

Отрасли производства алюминия и стали “несут серьезный урон из-за демпинга со стороны многих стран … и мы не можем позволить этому произойти”, сказал президент в ходе выступления в Белом доме на прошлой неделе в рамках обсуждения новых ограничений на импорт.

Публикация рекомендаций в пятницу вызвала бурную реакцию на рынке. Акции производителей стали и алюминия, включая такие компании Nucor, US Steel и AK Steel Holding, резко выросли. Котировки алюминия в Лондоне в пятницу увеличились на 2%. Акции компаний промышленной отрасли, которые используют металлы, таких как Caterpillar и Harley-Davidson, упали. Индекс The Dow Jones Industrial Average немного вырос.

Изучая возможность введения новых пошлин и квот, Трамп задействует забытый и мало используемый закон, наделяющий президентов правом блокировать импорт, который, по мнению главы государства, подрывает безопасность США. Этот закон, статья 232 Закона о торговой экспансии 1962 года, был использован лишь дважды, последний раз – в 1981 году.

Это один из множества способов, которыми Трамп, в целях более жесткого регулирования торговли, задействует забытые рычаги воздействия, и которые не решались применять его недавние предшественники. Частота применения подобных рычагов особенно заметно снизилась после создания в 1995 году Всемирной торговой организации (ВТО), которая не поощряет одностороннего использования подобных действий в торговой политике.

В январе Трамп ввел ограничения на импорт солнечных батарей и некоторых марок стиральных машин, руководствуясь еще одним редко использующимся законом – последний раз он применялся в 2002 году, - который позволяет применять меры по защите внутренних отраслей в случае пагубного влияния растущего импорта. Эти меры уже вызвали недовольство со стороны торговых партнеров в ВТО.

При этом советники Трампа также исследуют возможность применения Закона о торговле от 1974 года для того, чтобы ввести обширные торговые и инвестиционные санкции в отношении Китая. Пекин обвиняют в том, что он вынуждает американские компании передавать ценные объекты интеллектуальной собственности в обмен на доступ к рынку.

Обнародование в пятницу возможных мер по ограничению импорта стали и алюминия может усилить и без того затянувшуюся борьбу Росса и других представителей Министерства торговли с советниками Трампа, выступающими за более свободную торговлю и давно призывающими к осторожности. К лагерю тех, кто выступает против ужесточения ограничений на импорт, присоединились законодатели из Республиканской партии, к которой принадлежит сам Трамп. В числе оппонентов также оказались торговые партнеры США, такие как ЕС, пригрозивший ответными мерами в случае введения американской стороной каких-либо санкций.

Во вторник Трамп провел встречу с членами Конгресса, в ходе которой практически все представители Республиканской партии призвали президента США воздержаться от агрессивных шагов.

Статья 232 – "это немного устаревший метод" ведения дел, заявил республиканец Кевин Брэйди в разговоре с Трампом. "Его применяют довольно редко, поскольку зачастую пользы от него столько же, сколько и вреда", - добавил Брэйди, председатель Бюджетного комитета, контролирующего торговую политику.

Военно-промышленные компании также выразили озабоченность. "Мы опасаемся, что пошлины могут оказать нежелательное влияние на глобальную сеть поставок, от которой зависит наша отрасль", - заявил в пятницу представитель Ассоциации аэрокосмической промышленности США. "В случае (ограничений импорта) алюминия и стали (мы) определенно испытаем некоторое давление", - добавит он.

Однако Росс и Трамп неоднократно говорили о том, что новые меры не несут особых рисков.

"Мы действительно думаем, что нет особой вероятности" резкого увеличения затрат для потребителей стали и алюминия", – заметил Росс в пятницу. "Мы считаем, что это важный фактор", – добавил он.

Во вторник на совещании в Белом Доме Трамп заметил, что пытается защитить прежде всего рабочих, а не потребителей, даже несмотря на низкий по историческим меркам уровень безработицы – 4,1%. "Возможно, цена (на металл) возрастет, однако будет больше рабочих мест", – сказал президент США. "Для меня рабочие места очень важны", – резюмировал он.

По словам Росса, есть предложения по повышению доли внутреннего производства алюминия в США до 80%, "минимально необходимой отметки для долгосрочной жизнеспособности отрасли". В Министерстве торговли США сообщили, что загруженность мощностей в сталелитейной промышленности составляет 73%, а в алюминиевой промышленности - 48%.

Для каждой из отраслей, отметили в Минторге, есть три способа решения проблем. Первый способ – установить общий тариф на импорт из всех стран - 24% для стали и 7,7% для алюминия. Другой способ – введение квот, для каждой из стран-экспортеров она может составить 63% от уровня поставок в США в 2017 году для стали и 86,7% для алюминия.

Третий способ может быть более избирательным и не предполагать каких-либо существенных ограничений для союзников США. При этом наибольшие ограничения будут установлены для тех стран, которые в наибольшей мере способствуют избытку мировых мощностей. В этом случае наиболее сильно будет ограничен импорт из Китая и третьих стран, которые покупают дешевую китайскую сталь и реэкспортируют ее в США. При таком подходе США могут ввести высокие тарифы на импорт из Китая и ряда других стран. А объем импорта из оставшихся стран может быть ограничен уровнями 2017 года.

Наиболее важной причиной расследования стала тревога именно в отношении Китая. В администрации Трампа полагают, что избыток китайский металлургических мощностей приводит к чрезмерному объему предложения на рынках стали и алюминия. При этом традиционные торговые ограничения не помогают, так как китайские компании, сталкивающиеся с противодействием регуляторов США, продают свою продукцию третьим странам, которые, в свою очередь, реэкспортируют ее в США.