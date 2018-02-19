Нефтяные компании выкупают акции после многих допэмиссий

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Североамериканские производители нефти смогли пережить падение цен во многом путем размещения новых акций более чем на 60 млрд долларов. Теперь они начинают выкупать акции назад, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Некоторые нефтяные и газовые компании, включая Pioneer Natural Resources Co. и Anadarko Petroleum Corp., начали этот год объявлениями о начале или расширении программ обратного выкупа акций. Такие меры отражают динамику цен на нефть, которые выросли в достаточной степени для того, чтобы компании могли получать прибыль от добычи и пойти навстречу инвесторам, требующим больше заботиться о рентабельности.

Кроме того, судя по подобным шагам, компании считают свои акции, динамика которых была хуже рынка, недооцененными.

Обратный выкуп акций сокращает их количество в свободном обращении, увеличивая стоимость остающихся бумаг. Три года назад компании делали нечто противоположное, а именно проводили допэмиссии для привлечения денежных средств, необходимых для обслуживания долга и продолжения работы буровых установок.

Причиной новых программ обратного выкупа акций не является недавнее снижение корпоративных налогов. Нефтегазовые компании смогли списать значительную часть расходов на геологоразведку и добычу, и лишь немногие из них, как ожидается, смогут в этом году генерировать значительный налогооблагаемый доход.

Цены на нефть WTI с июня выросли более чем на 45% до 61,68 доллара за баррель. Хотя цены опустились на 6,74% с январских максимумов на фоне данных относительно резкого роста добычи сланцевой нефти, они все еще в самом высоком диапазоне с конца 2014 года. Тогда резкий рост добычи сланцевой нефти привел к падению цен с уровней выше 100 долларов до минимума 26 долларов. Падение цен заставило производителей уменьшить затраты и реструктурировать свои балансы, обремененные крупными долгами.

Компании и инвесторы были вынуждены пересмотреть стратегию наращивания нефтедобычи, не взирая на затраты, типичным примером тому служит сланцевый бум.

"Общий тон поменялся, - отметил Джэйк Феллз, старший аналитик BTU Analytics. – Теперь фокус внимания переместился на доход акционеров".

Pioneer, одна из наиболее успешных нефтяных компаний США, заявила о четырехкратном росте полугодовых дивидендов до 16 центов за акцию, а также об обратном выкупе акций на сумму 100 млн долларов для того, чтобы нивелировать эффект размывания капитала, связанный с передачей в этом году аналогичного объема акций своим сотрудникам. Это небольшая доля по сравнению с допэмиссией на сумму около 2 млрд долларов, призванной укрепить баланс компании в период спада в отрасли. Однако некоторые инвесторы считают, что последнее решение компании направлено на удовлетворение требований акционеров по повышению доходности.

"Это хороший знак – в качестве альтернативы они могли нарастить число буровых установок, но не стали этого делать", - отметил Крейг Бетун, старший портфельный менеджер Manulife Asset Management. "Я не думаю, что отрасль нуждается в дополнительном наращивании (добычи)", - добавил он.

Однако существует и другая точка зрения. Некоторые аналитики Sanford C. Bernstein & Co. обращают внимание на то, что компания Pioneer доказала свою эффективность, ведя добычу на месторождениях в Западном Техасе. "Pioneer заработала право реинвестировать собственный денежный поток", - говорят они.

В целом решение об обратном выкупе акций встречает позитивную реакцию. Аналитики Barclays повысили прогноз по ценам на акции ConocoPhillips до 72 долларов с 59 долларов после заявления компании о решении выкупить собственные акции на сумму 2 млрд долларов против планировавшихся ранее 1,5 млрд долларов.

Инвесторы также с восторгом встретили решение Anadarko увеличить программу выкупа акций до 3 млрд долларов с 2,5 млрд долларов, а также решение Suncor Energy Inc. начать программу обратного выкупа акций на 2 млрд канадских долларов в мае, когда закончится срок ныне действующей программы "байбэк" аналогичного масштаба.

Обе компании, Anadarko и Suncor, в период падения цен на нефть пошли на крупные допэмиссии. Каждая в 2016 году продала акций примерно на 2,2 млрд долларов.

Дерек Роллингсон из Icon Advisers Inc. считает, что сейчас хорошее время для выкупа акций, некоторые из которых торгуются на многолетних минимумах, несмотря на общий рост фондового рынка и цен на нефть. "Есть некоторый разрыв между ценами на фондовом рынке и ценами на сырьевые товары", – замечает он.

На прошлой неделе гендиректор Laredo Petroleum Inc. Рэнди Фауч заявил, что обратный выкуп акций Tulsa, штат Оклахома, на сумму 200 млн долларов был наиболее продуманным способом вернуть прибыль акционерам после продажи доли акций компании в трубопроводной системе Техаса. Акции Laredo стоят более чем на 20% ниже по сравнению с их стоимостью во время трех эмиссий в период спада в отрасли.

Noble Energy Inc. и Gulfport Energy Corp., вероятно, будут выкупать акции по еще более низкой цене по сравнению с той, за которую акции продавали в последние годы. На прошлой неделе в Noble сообщили, что используют средства от продажи месторождений в Мексиканском заливе для того, чтобы затем выкупить акции на сумму 750 млн долларов. При этом в настоящее время эти акции стоят примерно на 45% ниже уровня 47,50 доллара, который наблюдался три года назад в ходе эмиссии на сумму 1,15 млрд долларов. В Gulfport заявили о намерении выкупить акции объемом 100 млн долларов, проданные по ценам 21,50-47,75 доллара в ходе 4-х эмиссий в период с апреля 2015 по декабрь 2016 года. По итогам сессии пятницы акции компании торговались по 8,75 доллара.