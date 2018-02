Рост прибыли европейских компаний предвещает новую волну сделок и повышение дивидендов

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Европейские компании отчитываются о росте показателей выручки и прибыли, в то время как Европа демонстрирует наиболее высокие темпы экономического роста за десятилетие, что заставляет руководителей компаний активнее думать о приобретениях и повышать дивиденды, говорится в статье Dow Jones.

Cогласно JPMorgan Chase & Co., по состоянию на пятницу прибыль более половины из 294 компаний индекса Stoxx Europe 600, отчитавшихся о квартальных финрезультатах, превысила ожидания аналитиков. Это примерно совпадает с цифрами предыдущего квартала и сопоставимого периода предыдущего года. Прибыль на акцию выросла на 16% к предыдущему году, при этом сильный рост наблюдался у компаний нефтегазового сектора, сектора материалов и сектора дискреционных потребительских товаров.

"Показатели все большего числа компаний превосходят ожидания, – указывает аналитик JPMorgan Эммануэль Кау. – Структура прибыли хорошая, рост обеспечивает и выручка, и маржа".

Французский косметический гигант L'Oreal SA заявил, что его операционная маржа в прошедшем квартале достигла "рекордного уровня" в размере 18% от продаж. "Рынок в хорошей форме и растет", – заявил гендиректор Жан-Поль Агон на телефонной конференции по финрезультатам, прошедшей 9 февраля.

Немецкий промышленный гигант Siemens AG отчитался за прошедший квартал о росте заказов на 14% до 22,5 млрд евро (27,9 млрд долларов), в то время как выручка увеличилась на 3% до 19,8 млрд евро. Гендиректор Джо Кэзер в прошлом месяце заявил на телефонной конференции по финрезультатам, что инвестиции компании в ее ключевые бизнесы и секторы окупаются.

До этого много лет наблюдался слабый рост, и многие европейские компании укрепляли баланс, продавая малорентабельные активы и сокращая расходы.

Как сообщило в среду статистическое агентство Eurostat, экономика еврозоны в 2017 году выросла на 2,5%, наиболее высокими темпами с 2007 года, когда ее рост составил 2,7%. Как прогнозирует ЕЦБ, эта тенденция продолжится и в 2018 году. Центробанк в декабре сделал прогноз о том, что экономика стран валютного блока в этом году вырастет на 2,3%. "Мы настроены оптимистичнее, увереннее и решительнее, чем когда-либо", – заявил Агон из L'Oreal.

На фоне такого оптимизма от компаний ждут увеличения затрат. Как полагает Кау из JPMorgan, европейские компании в этом году будут активнее тратить деньги на слияния и приобретения, а также на дивиденды и выкуп собственных акций.

"Компании идут на это, когда могут себе это позволить и ощущают уверенность в будущем, – указал Кау. – Все ключевые драйверы роста налицо".

С начала этого года европейские компании уже заключили ряд сделок, в том числе Sanofi S договорилась о покупке Bioverativ Inc. более чем за 11,5 млрд долларов. Гендиректор швейцарскойпромышленной компании ABB Ltd. ищет Ульрих Шписсхофер 8 февраля заявил на конференции, что компания ищет возможности для слияний и поглощений. Датский производитель инсулина Novo Nordisk A/S ищет объекты для приобретений на ряде рынков, включая США. Об этом в начале февраля сообщил уходящий в отставку финдиректор Йеспер Брандгаард.

Рынок слияний и приобретений может также активизироваться за счет низкой стоимости финансирования.

Другие компании увеличивают дивидендные выплаты. Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Puma SE предложил в этом году выплатить разовый дивиденд в 12,50 евро на акцию. L'Oreal, зафиксировавшая рост продаж во всех бизнес-подразделениях, планирует повысить дивиденд на 7,6% до 3,55 евро на акцию. Как заявил председатель Daimler AG Дитер Цетше на последней телефонной конференции по финрезультатам, компания тоже хочет увеличить свой дивиденд.

Однако, как говорят компании и аналитики, рост евро к доллару может ослабить этот оптимизм. Единая европейская валюта, согласно FactSet, выросла к доллару на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. Как отмечает Кау, колебания обменных курсов влияют на ряд отраслей и отчасти объясняют тот факт, что европейские компании все еще отстают от своих конкурентов из США. "Каждый, кто проводит торговые операции за рубежом, беспокоится из-за укрепления евро", – добавляет он.

Как указывает финдиректор Pernod Ricard SA Жиль Богерт, производитель джина Beefeater и водки Absolut, ожидает что из-за валютных эффектов его операционная прибыль в 2018 году сократится примерно на 180 млн евро.

В некоторых европейских странах компании вынуждены увеличивать зарплаты после многолетнего перерыва. Немецкий профсоюз IG Metall и федерация Sudwestmetall в этом месяце договорились с апреля повысить зарплаты промышленных рабочих на 4,3%. Это соглашение касается и таких компаний, как Daimler.

И все же, как указал Кау из JPMorgan крупные европейские компании хорошо подготовлены к этим изменениям. "Я думаю, что корпорации привыкли преодолевать такие трудности", – заметил он.