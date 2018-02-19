"Алмазный" газ "Алросы" достался "Новатэку"

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. "Новатэк" стремится упрочить свое лидерство на рынке газа среди независимых производителей, поэтому компания была заинтересована в победе на аукционе "Алросы" по газовым активами.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм" считают сделку выгодной для обеих сторон: "Алроса" избавилась от непрофильных активов за хорошую цену - 30,3 миллиарда рублей, а "Новатэк" приобрел ресурс, который в будущем позволит стабилизировать падающую добычу и, возможно, даже увеличить ее.

Стабильная добыча

Добыча газа "Новатэком" снижается с 2016 года, а по итогам прошлого года она сократилась на 6,3% - до 63,39 миллиарда кубометров. В январе зампред правления компании Марк Джетвей говорил, что нынешний год должен быть переходным с точки зрения динамики добычи. При этом, согласно презентации стратегии компании до 2030 года, в 2018 году добыча газа компании составит 63,3 миллиарда кубометров, в 2019 году — 65,6 миллиарда кубометров.

"Новатэк" победил в аукционе "Алросы", купив газовые активы за 30,3 млрд руб >>

Покупка газовых активов "Алросы" закрывает для "Новатэка" вопрос поддержания уровня добычи, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. Теперь компания может полноценно сосредоточиться на планах по строительству СПГ-завода — "Арктик СПГ-2". "Активы ("Алросы" - ред.) должны помочь "Новатэку" стабилизировать добычу газа, предназначенного для внутреннего рынка — последнее время она снижалась в связи с естественным падением на зрелых месторождениях", - отмечает он.

Эксперт заметил, что важным моментом в покупке данных активов является непосредственная близость приобретенных месторождений от уже имеющихся активов у "Новатэка". "Это позволит вписать их в логистические цепочки", — отметил Маринченко.

В 2017 году добыча углеводородов "Новатэком" немного снизилась после череды лет непрерывного роста, напоминает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. Это произошло даже с учетом запуска в декабре первой очереди "Ямал СПГ". "Поэтому на поверхности интереса "Новатэка" к покупке лежит стремление компании закрепить за собой статус лидера среди независимых производителей газа в стране, тем самым увеличив отрыв с "Роснефтью", - поясняет он.

Хотя единовременно данная покупка не сильно увеличит объем добычи "Новатэка", говорит руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин, в будущем она позволит его стабилизировать. "Один из двух активов "("Алросы" - ред.) неработающий, а добыча другого невелика - 2,5% добычи газа и 1,5 % добычи жидких углеводородов относительно показателей "Новатэка". В дальнейшем за счет этих активов, нарастив добычу на "Геотрансгазе" и начав на участке Уренгойской газовой компании, "Новатэк" стабилизирует добычу", - отмечает он.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, "Новатэку" купленные активы обеспечат около 2% от текущей добычи, а их доля в выручке от продажи газа оценивается примерно в 5%.

Взаимовыгодная сделка

Сделка была взаимовыгодной для обеих компаний, считает Кукушкин. "Алроса" получила цену, на которую рассчитывала, а "Новатэк" не ушел далеко от начальной цены в споре со структурой Газпромбанка", - говорит он.

Цена покупки активов "Алросы" практически не отличается от стартовой и не выглядит завышенной, соглашается Маринченко. На финансовое состояние "Новатэка" сделка существенным образом не повлияет, его долговая нагрузка по-прежнему будет одной из самых низких в отрасли, отмечает он.

По словам Ващенко, существенных рисков для "Новатэка" нет, у компании 73 миллиарда рублей денежных средств на балансе, а долговая нагрузка окажется менее 1,5х EBITDA. "При текущих ценах на газ срок окупаемости проекта ориентировочно составит от 15 до 20 лет, но это будет сильно зависеть от цен и капзатрат, которые за длительный срок невозможно надежно спрогнозировать", - говорит он.

Для "Алросы" новость также позитивна, продолжает Ващенко. "Газодобыча для компании — это непрофильный бизнес, а деньги от продажи могут пойти на общекорпоративные цели, в том числе на восстановление рудника "Мир", - полагает он.

Демонстрация роста показателей компании бывает полезной для увеличения капитализации в целом, для привлечения новых партнеров, добавляет Подлевских. Этим продолжает активно заниматься "Новатэк". "Можно предположить также, что "Новатэк" может делать подобное приобретение в пользу своих сегодняшних или даже будущих партнеров", - говорит он, отмечая, что география общения и совместных действий у компании сейчас достаточно широка: представители из Франции, Китая, Саудовской Аравии.

Что получил "Новатэк"

"Новатэк" через аукцион купил за 30,3 миллиарда рублей у "Алросы" структуры, контролирующие Береговой и Усть-Ямсовейский лицензионные участки в ЯНАО.

Компания приобрела 100% пакета акций компании Maretiom Investments Limited (владеет 100% акций АО "Геотрансгаз") и 100% акций компании Velarion Investments Limited (владеет 100% долей участия в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания").

"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже газовых активов. Начальная цена была определена в размере 30 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставлялись пакеты акций двух компаний. На газовые активы "Алросы" претендовал "Новатэк" и ООО "Статус" (структура Газпромбанка, ГПБ). Также интерес к данным активам проявляла "Роснефть", однако в конце прошлого года компания обращалась в ФАС с жалобой на условия аукциона "Алросы". По мнению нефтекомпании, условия нарушали закон о конкуренции и создавали преимущества отдельным потенциальным участникам. Впоследствии, "Роснефть" отозвала свою жалобу, решив не участвовать в аукционе.