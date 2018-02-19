Кредит на дому. Банки налаживают систему онлайн-идентификации клиентов

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ввод в России Единой биометрической системы (ЕБС) идентификации личности по голосу и изображении стартует 1 июля текущего года. Об этом сообщил вице-президент по развитию компании "Ростелеком", занимающейся разработкой новинки, Александр Айвазов. В понедельник была представлена первая версия системы, которую уже опробуют банки. В пилотном тестировании принимают участие 12 кредитных организаций. Среди них крупнейшие участники рынка: Райффайзенбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Почта Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, "Ак Барс", СКБ Банк, Промсвязьбанк и Хоум Кредит Банк. Полный перечень банков, которые будут использовать ЕБС с момента ее запуска в середине 2018 года, сформирует ЦБ РФ. Единую биометрическую систему идентификации по голосу и фото запустят в РФ 1 июля

По словам представителя компании, в дальнейшем биометрическая система может применяться в различных отраслях — финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг. Некредитные организации могут получить доступ к ЕБС в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи, по чьей инициативе разрабатывается система, к маю утвердит порядок сбора, обработки и хранения биометрических персональных данных россиян. Уже летом этого года россияне смогут удаленно открывать банковские счета. Для этого достаточно будет один раз прийти в любой банк, обладающий правом проводить регистрацию физических лиц в системе. Затем можно будет выбрать любой банк удаленно, подтвердив свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с камерой и микрофоном.

По мнению старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, в тестировании системы примут участие все лидеры рынка. "В первое время ее внедрения она станет важным конкурентным преимуществом. В сфере инвестиций и банков в ближайшие годы основным фактором как раз станет внедрение удаленной идентификации клиентов, которая позволит банкам открывать счета клиентов в онлайн-режиме. Удаленная идентификация усилит конкуренцию на рынке банковских и инвестиционных услуг. Ведь до последнего времени в некоторых регионах выбор банков был достаточно ограничен, поскольку для открытия счета необходимо было посетить офис. То есть клиент мог пойти только в тот банк, у которого в его регионе есть представительство.

ВСЕ ПЛЮСЫ КОНКУРЕНЦИИ

Теперь выбор банков и их услуг расширится, что приведет к росту конкуренции и усилит борьбу за клиента. Это, в частности, может выразиться в повышении ставок по депозитам и снижении ставок по кредитам. В некоторых регионах кредиты могут подешеветь на 1–2%, а ставки по вкладам повысятся на 0,5%, считает Зварич.

Также это может привести к снижению расходов банков на открытие отделений: теперь не будет необходимости физически присутствовать в регионе, чтобы привлекать клиентов. Этот фактор способен позитивно сказаться на финансовых показателях кредитных организаций, отметил эксперт.

Конечно, конкуренция среди банков вырастет, так как данная биометрическая система будет надежнее защищать клиента от мошеннических действий, согласен заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. "И те банки, которые введут это первыми, несомненно, выиграют. Но здесь необходимо учитывать и недоверие граждан к подобным вещам. Часть клиентов считает, что это слишком личная информация, в которой нет необходимости для банков", - указал он.

Чтобы окупить затраты, банки могут пойти на различные шаги для привлечения клиентов, делая свои продукты более привлекательными, чем в других банках. Но в большей степени на снижение ставок влияют все же другие факторы.

По оценке экспертов, установка для сбора биометрических параметров на несколько отделений (камера, микрофон для записи голоса) обойдется примерно в 1–1,5 млн рублей. "Вероятно, на ранней стадии развития идентификации только крупные банки смогут позволить себе эту достаточно дорогостоящую процедуру", - считает Люшин. Но уже в скором будущем новая технология получит широкое распространение. Так, по словам члена правления ВТБ Владимира Верхошинского, банк в перспективе двух-трех лет сможет выдавать ипотеку по биометрической идентификации без посещения офиса.