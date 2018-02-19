Минфин РФ озвучил ряд требований к проекту о страховых посредниках в е-продажах

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ готов работать над законопроектом, наделяющим страховых агентов и брокеров правом оказывать услуги, связанные с заключением договоров страхования в электронном виде, но при соблюдении ряда условий, сообщила РИА Новости заместитель директора департамента финансовой политики министерства финансов РФ Вера Балакирева.

Проект федерального закона о допуске агентов-юридических лиц и страховых брокеров в электронное страхование был внесен в Госдуму депутатами в прошлом году, но получил отрицательный отзыв. Как заявили в правительстве РФ, обмен электронными документами несет риск неопределенности субъектного состава страховых правоотношений и его достоверной идентификации.

Комитет Госдумы по финрынку в своем заключении рекомендовал доработать проект, отметив, что в нем не определены механизм взаимодействия сайтов страховых посредников и страховщиков; обязательные условия договора между посредником и страховщиком; а также сведения, которые подлежат размещению на сайте страховых посредников и могут свидетельствовать об их праве осуществлять от имени страховщика деятельность по заключению договоров страхования в электронном виде.

"Некоторая проблематика и требования у нас есть… Это вещи, связанные с идентификацией страхователя, с возможностью страховщика оценки его риска. Именно страховщика, а не посредника. И вопросы, связанные с перечислением денег, потому что в нашем понимании надо четко установить, что деньги поступают на счет страховщика, независимо от того, кто полис продает. При соблюдении вот этих условий и ряда, может быть, других мы готовы редакцию рассматривать и над ней работать", - заявила Балакирева.

АКТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Еще весной прошлого года члены экспертного совета по страхованию при Банке России при рассмотрении темы электронных продаж страховых продуктов отметили актуальность снятия законодательных ограничений в деятельности страховых посредников.

Тогда же зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявлял, что, в частности, запрет посредничества в электронном ОСАГО, установленный законом, надо снять и двигаться в сторону агентирования.

Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Банка России, запрет на заключение е-договоров через страховых посредников представляется искусственным ограничением развития электронного страхования.

"Данный сервис удобен в первую очередь потребителям при покупке различных услуг, для которых страхование является сопутствующим продуктом (например, при покупке билетов)", - пояснили в пресс-службе ЦБ.

В то же время, по мнению регулятора, должен быть механизм защиты от фейковых сайтов и других мошеннических действий.

БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ

По словам директора дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" ings Виталия Княгиничева, в сфере страхового посредничества мошенничество широко развито.

"Сегодня мы массово сталкиваемся с некими посредниками, которые за некую сумму "помогают" людям оформлять страхование онлайн… Эти "помощники" либо манипулируют данными страхователей, либо банально присваивают деньги, взамен подсовывая фальшивку", - рассказал он.

Княгиничев полагает, что когда уполномоченным агентам будет разрешено продавать электронные полисы, в этой сфере легче будет навести порядок.

ЖАЖДА РАВНОПРАВИЯ

Вместе с тем начальник отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгений Попков полагает, что, если посредникам разрешат продавать электронные полисы, кардинальных изменений в страховании не произойдет.

"Уже сейчас большинство страховых компаний предлагают своим клиентам возможность оформить полис, не выходя из дома. Недостатка в предложении онлайн-страхования нет. Появление на рынке еще нескольких игроков, не страховых компаний, которые предлагают электронные полисы, не вызовет ажиотажного спроса среди граждан или юридических лиц", - сказал Попков.

Он считает, что допуск страховых посредников к электронному страхованию — это мера, скорее продиктованная желанием уровнять в правах всех участников рынка, а не охватить неудовлетворенный спрос страхователей.