АКИТ считает большим благом для рынка проект о защите онлайн-покупателей

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) поддерживает принятие законопроекта, направленного на защиту прав покупателей интернет-магазинов, и предусмотренную им ответственность товарных агрегаторов, считая, что он будет способствовать не только повышению защиты потребителя, но и создаст препятствия развитию недобросовестного бизнеса, заявил РИА Новости президент АКИТ Алексей Федоров.

В понедельник кабмин предложил внести в закон "О защите прав потребителей" изменения, направленные на защиту покупателей в интернете. Проект, в частности, предполагает ответственность агрегаторов за реальный ущерб покупателю, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре, продавце (исполнителе, изготовителе, импортере). Уточняется также перечень информации, которую агрегатор обязан предоставить потребителю. Дополнительно закрепляется обязанность продавца (исполнителя) по передаче агрегатору достоверной информации о себе.

В АКИТ поддерживают законопроект. "АКИТ активно участвовала в работе над законопроектом, в том числе, настаивая на введении ответственности товарных агрегаторов за размещаемую информацию. Именно поэтому мы считаем, что его принятие станет большим благом как для рынка, так и для потребителей", - сказал президент ассоциации.

"Повышение степени ответственности за размещение достоверной информации и простая проверка агрегаторами своих контрагентов будут способствовать не только увеличению уровня защиты потребителя, но и создадут препятствия развитию бизнеса недобросовестных предпринимателей", - пояснил Федоров.

АРГУМЕНТЫ АКИТ

По словам Федорова, сегодня в интернете более 40 тысяч интернет-магазинов, и далеко не все из них размещают на своих сайтах информацию о юрлице. Причем некоторые интернет-продавцы, по данным АКИТ, намеренно скрывают свои данные, чтобы не нести ответственности за товар, который продают.

"Как правило, на таких ресурсах продаются товары, ввезенные с нарушениями правил таможенного оформления, или вводится в оборот продукция, задекларированная под видом товаров для личного пользования с целью последующей перепродажи. Такие нарушения свойственны небольшим интернет-магазинам, которые постоянно меняют юридические лица и существуют только за счет низких ценовых предложений, не соблюдая закон "О защите прав потребителей", - отметил глава АКИТ.

Однако, по его словам, и крупные интернет-торговцы зачастую нечестны перед покупателями. "Согласно последнему исследованию АКИТ, среди 800 самых крупных интернет-магазинов по трафику более 15% не размещают обязательных реквизитов юридического лица, либо размещают недостоверные данные", - говорит президент ассоциации.

При этом, напомнил он, агрегаторы товаров консолидируют товарные предложения различных продавцов и предлагают сервис для их сравнения. По его словам, агрегаторы пользуются высокой популярностью и доверием у потребителей и обладают высоким уровнем посещаемости, зачастую они напрямую ассоциируются у потребителей с магазинами, которые представляют.

"Размещая свои предложения на товарных агрегаторах, недобросовестные интернет-магазины тут же получают значительный объем заказов за счет возможности ценового демпинга. Объем продаж с сервисов агрегаторов в некоторых магазинах достигает 90%. Потребители, пользуясь удобными сервисами по поиску и подбору товаров, в первую очередь руководствуются низкой ценой на товар и совершают покупки, рассчитывая на авторитетность сервиса. Иногда такие приобретения заканчиваются тем, что в случае возникновения проблем, предъявить претензии некому и вернуть товар невозможно, поскольку данные о продавце отсутствуют", - сказал Федоров.

Он также отметил, что последняя версия законопроекта, которая сейчас находится на рассмотрении, согласована со всеми участниками рынка, поэтому внесения изменений в нее, по мнению АКИТ, больше не требуется.