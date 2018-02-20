Предать забвению: новоиспеченная El Petro из Венесуэлы не заинтересует инвесторов

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Венесуэла запустила собственную криптовалюту El Petro. Теперь, по словам президента страны Николаса Мадуро, Венесуэлу ждет "успех и процветание", а экономику - укрепление. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны. Обеспечением криптовалюты El Petro должны стать нефть, газ, золотые и алмазные резервы государства. Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит 60 долларов, что соответствует цене на местную нефть.

Амбициозное начинание Мадуро по введению на рынок страновой криптовалюты – лишь очередная попытка удержать свое шаткое положение в преддверии президентских выборов в апреле, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". На экономику страны это никакого влияния, скорее всего, не окажет. В Венесуэле нет подходящих технологий, экономика полностью ориентирована на сырьевой сектор. Обеспечение криптовалюты ресурсами дает основание полагать, что актив будет регулироваться государством, что противоречит самой сути криптовалют. Сама же инициатива, если ее воплощать в жизнь правильно, могла бы помочь Венесуэле обойти санкции США.

Амбициозно, рискованно и противоречиво…

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин считает решение президента Венесуэлы по внедрению El Petro амбициозным, но существующая аналоговая экономика страны может помешать реализации этих планов.

"Основная проблема венесуэльской криптовалюты заключается в том, что монета является национальной. Как ее воспримет мировая децентрализованная криптоэкономика, пока неясно", - говорит он, поясняя, что выпуск криптовалюты должен сопровождаться внедрением блокчейн-технологий во все сферы расчетов.

Запуск собственной криптовалюты никак не повлияет на экономику страны, считает замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "Мадуро пытается укрепить свои шаткие позиции перед апрельскими президентскими выборами и дает сладкие обещания о процветании экономики страны через криптовалюту", - говорит он.

Сейчас в мире существует несколько сотен криптовалют, и их капитализация держится на доверии, напоминает Верников. "Держатели биткоина доверяют квалификации программистов, написавших соответствующие коды. Доверия к правительству и президенту Венесуэлы у инвесторов нет, хотя бы потому что обеспечение криптовалюты нефтью противоречит существующему закону об углеводородах, который говорит, что углеводороды не могут использоваться в финансовых операциях", - объясняет эксперт.

Поэтому спрос на криптовалюту будет минимальный, полагает Верников. "Экономические проблемы Венесуэлы так глубоки, что уход Мадуро в ближайшей перспективе представляется неизбежным, после чего поменяются правила игры и про новую криптовалюту забудут", - не исключает он.

Государственной криптовалюты не может существовать в принципе, замечает глава ForkLog Consulting Анатолий Каплан. "Речь идет, скорее, о централизованной системе электронных денег на приватном, в данном случае государственном, блокчейне", - говорит он, добавляя, что это подтверждается желанием обеспечить данную криптовалюту нефтью.

В целом, попытки обеспечить криптовалюту не противоречит самой ее сути, говорит Каплан. "Противоречие здесь в другом - в государстве, которое хочет статьи эмитентом криптовалюты. В данном случае мы имеем дело с обычной системой электронных денег, в которой в очередной раз необходимо доверять государству", - объясняет он. По его мнению, спрос на валюту может быть интересен только спекулянтам. Простое население рискует с большой долей вероятности остаться обманутыми вкладчиками.

… но надежда есть

Запуск собственной криптовалюты повлияет на экономику Венесуэлы только в том случае, если она будет пользоваться спросом и участвовать в реальных расчетах, говорит замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "В целом проект интересный, ведь данная валюта будет обеспечена нефтью страны в отличие от других криптовалют", - отмечает она, добавляя, что, если цена криптовалюты будет привязана к стоимости нефти, то на практике любое изменение цены на нефть будет влиять на движение валюты. "Возникает вопрос, как будет меняться цена при росте спроса на валюту", - говорит Кокорева.

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В любом случае пока непонятно, как будет меняться цена на актив, поэтому трудно сказать, насколько это хорошая инвестиция. К тому же валюта имеет ограниченную эмиссию, ее нельзя майнить. "В связи с этим ее стоимость не может формироваться так же, как у всех остальных валют", - замечает она.

Однако в условиях санкций в отношении Венесуэлы со стороны США наличие электронной валюты позволит снизить зависимость страны от доллара, полагает Кокорева. "Вместо расчетов в долларах за экспорт товаров и услуг страна может рассчитываться в криптовалюте, избегая взаимодействия с международными платежными системами, которые могли бы заблокировать такие транзакции", - отмечает она.

В конечном счете получатель криптовалюты будет обналичивать ее через криптобменники как и любую другую валюту. Однако такая деятельность в крупных масштабах остается под вопросом, заключает эксперт.