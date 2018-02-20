Затянуть пояса. Социальные пенсии индексируют по минимуму

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минтруд выступил с предложением проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля. Согласно проекту постановления, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 млн пенсионеров. Индексация социальных пенсий происходит в соответствие с ростом прожиточного минимума. Он, по оценке Минтруда, в 2017 году составлял в 2017 году 8315 рублей, а в 2016-м году - 8081 рубль. Таким образом, темп роста прожиточного минимума пенсионера за 2017 год составил 102,9%.

Ранее власти РФ обозначили амбициозную задачу – поднять уровень пенсий до 2,5 прожиточных минимумов. Это около 25 тысяч рублей. По словам главы Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова, это станет возможно к 2030 году. Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные пенсии на 2,9% с 1 апреля

Сейчас пенсия в среднем по стране составляет 1,63-1,64 прожиточного минимума, или 13700 рублей. Но это не социальная, а страховая пенсия. Она рассчитывается с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые, в свою очередь, зависят от стажа и отчислений в Пенсионный фонд, которые делает работодатель в период трудовой деятельности гражданина. Социальную пенсию получают те, чей стаж работы недостаточен или отсутствует, и рассчитывать на страховые выплаты они не могут. Среди ее получателей – инвалиды и несовершеннолетние, потерявшие кормильца.

СКРОМНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ

Как посчитали в министерстве, средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9062 рубля. В том числе средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13410 и 13556 рублей соответственно.

Скромный размер повышения связан с тем, что бюджетная политика предусматривает индексацию пенсий не менее чем на величину инфляции, которая сейчас около 2,5%. "По закону социальные пенсии индексируются в соответствии с ростом прожиточного минимума. Инфляция в прошлом году существенным образом снизилась по отношению к привычному уровню - она стала меньше 3%, поэтому… индексация пенсий идет в размере этой инфляции, отраженной в росте стоимости прожиточного минимума пенсионера. Соответственно прожиточный минимум вырос ненамного, и индексация социальных пенсий должна быть менее 3%", - рассказал заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Он отметил, что пересмотр методики расчета прожиточного минимума мог бы быть вынесен на обсуждение в правительстве, однако это повлечет повышение расходов государства.

Нынешние темпы индексации предполагают рост госрасходов до конца 2018 года на 9,6 млрд рублей. По словам руководителя аналитической службы АНПФ Евгения Биезбардиса, она, очевидно, будет проведена за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в котором изначально предполагалась индексация социальных пенсий на чуть большую величину – 4,1%.

"Однако фактический рост прожиточного минимума пенсионера, на величину которого индексируются социальные пенсии, оказался ниже. Это мероприятие коснется многих россиян, правда незначительно. Наибольший прирост ожидается для лиц, получающих дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и заслуги – для них выплаты вырастут в среднем на 484 рубля до 17 185 рублей", - рассказал он.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

Эксперты напоминают, что это далеко не последняя индексация пенсий, намеченная на текущий год. "Она традиционно осуществляется в феврале, также в августе пересчитываются коэффициенты за прошлый год. В целом, индексация в 2018 году, в зависимости от вида пенсии, составит 3,7-4,1%", - отметил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

По его словам, в будущем, при условии роста доходов бюджета, пенсии могут быть индексированы на большую величину. Сейчас этому мешает дефицит бюджета ПФР, который все время увеличивается. В 2018 году трансферты федерального бюджета ПФР достигнут 3,3 трлн рублей, а дефицит составит 151 млрд рублей.

Насколько прожиточный минимум действительно отражает по своей величине возможность выживания на эти деньги – вопрос отдельный. Не стоит забывать, что этот показатель используется как для определения индексации пенсий, так и для других целей. "Есть предмет для работы государства и пересмотра прожиточного минимума, но это будет упираться в расход большего объема средств, поэтому нынешний прожиточный минимум – и есть компромисс между желаемым и возможным, - заключил Горлин.