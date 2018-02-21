"Русская рулетка" для "Норникеля"

МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Глава "Русала" Олег Дерипаска идет ва-банк: алюминиевая компания намерена запустить "русскую рулетку" – механизм, позволяющий по соглашению акционеров сделать предложение о выкупе доли "Интерроса" Владимира Потанина в "Норильском никеле" по средневзвешенной за полгода цене с 20%-ной премией. То же самое имеет право сделать и Потанин. В настоящее время "Русал" владеет 27,8% "Норникеля", "Интеррос" - 30,4%.

Хитрость заключается в том, что сторона, получившая предложение, может принять его, рекомендовать инициатору рулетки продать свой пакет за ту же цену или поднять ее. В последнем случае зачинщик дуэли должен купить долю по новой цене или продать свой пакет.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", скептически оценивают "русскую рулетку". Хотя поступающие в публичное поле заявления усиливают нарастающее трение между акционерами, вероятность конкретных действий стремится к нулю.

Перспективы "русской рулетки"

Реализация механизма "русской рулетки" маловероятна, считают аналитики ФГ БКС. "Такие заявления усиливают ощущение конфликта, однако вероятность каких-либо конкретных действий стремится к нулю, поскольку, на наш взгляд, власти не допустят реализации такого сценария", - полагают они.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко соглашается с коллегами. "Запускать "рулетку", на мой взгляд, опасно", - говорит он, замечая, что на ее реализацию потребуются большие суммы. Хотя привлечь порядка десяти миллиардов долларов для покупки доли "Интерроса" в принципе возможно. "Например, использовать средства En+ и "Русала", кредиты консорциума банков, заложить часть активов", - рассуждает он.

В целом же, по словам Ващенко, "Норникель" – первоклассный актив, поэтому его никому не выгодно продавать. Это может произойти только в крайнем случае, если владельцам, у которых есть блокпакеты, не удастся договориться, полагает он.

Однако если все-таки "русская рулетка" будет запущена "Русалом", есть два сценария развития ситуации, считает руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин. Первый - продажа пакета акций "Русала" по максимально высокой цене, на которую согласится "Интеррос". Далее, по его словам, произойдет погашение за счет этих средств значительной части долга "Русала", урегулирование разногласий с SUAL Partners и конвертация пакета "Русала" Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника в акции En+.

Второй сценарий заключается в проведении spin-off (выделение части активов в отдельную компанию) акций ГМК, принадлежащих "Русалу", при одновременном отделении части корпоративного долга "Русала".

"Произойдет привлечение средств сторонних инвесторов, включая участвовавших недавно в IPO En+ (CEFC, инвестфонд Катара QIA) и получение долгового финансирования в госбанках под залог приобретаемого пакета акций", - говорит Кукушкин. Затем, скорее всего, также произойдет конвертация пакета SUAL Partners в акции En+.

Что ждать инвесторам

"Оба сценария позитивно отразятся на котировках как "Русала", так и "Норникеля", - полагает Кукушкин. Аналитики ФГ БКС, напротив, считают, что с точки зрения отношения инвесторов новость позитивна для "Норникеля" (предложение о выкупе миноритариев) и негативна для "Русала" (размывание доли).

Для рынка, замечает Ващенко, консолидация ГМК в одних руках увеличивает риски выкупа и сокращения дивидендов. В связи с этим эксперт полагает, что акционеры вновь смогут договориться, по крайней мере, о продлении соглашения еще на 1-3 года.

Глава аналитического подразделения Альфа-банка Борис Красноженов обращает внимание на стоимость акций, которую намерен предложить "Русал" "Интерросу" за акции "Норникеля" - диапазон 25-32 доллара за ADR (американская депозитарная расписка), то есть 10,8-13,9 миллиарда долларов. "Русал" также может предложить продать свою долю в компании из оценки выше 32 долларов за ADR (от 13,9 миллиарда долларов).

"Судя по озвученным цифрам, если они правдивы, то справедливая стоимость компании в глазах основных акционеров находится значительно выше текущей стоимости" – говорит он, замечая, что это явно положительно для компании, так как, значит, что у нее есть существенный потенциал роста.

По его словам, так как акционерный конфликт развивается давно, инвесторы больше смотрят на фундаментальные факторы. "Сейчас спрос на продукцию "Норникеля" достаточно сильный. Компания является основным поставщиком никеля, крупнейшим поставщиком палладия, пятым игроком по кобальту", - замечает он. В общем, у ГМК, с учетом возрастающего интереса к электромобилям, колоссальный потенциал и на данный момент компания недооценена, говорит Красноженов.