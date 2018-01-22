Акции "Магнита" растут на ребалансировке портфелей инвесторов

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Акции "Магнита" MGNT растут на ребалансировке портфелей инвесторов и краткосрочно смогут подняться в район 5 тысяч рублей за бумагу, однако устойчивый рост возможен только после позитивной отчетности ритейлера, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Бумаги "Магнита" после сделки с ВТБ, о которой стало известно в пятницу, пытаются компенсировать спад и растут второй торговый день.

К 13.54 мск акции "Магнита" растут на 1,11%, до 4639 рублей. В то же время бумаги конкурента - X5 Retail Group - на Московской бирже демонстрируют снижение на 1,47%, до 1950,5 рубля. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,95%. С 16 февраля GDR ритейлера потеряли порядка 9%, следует из данных Московской биржи.

"Магнит", который был главным ньюсмейкером в последнюю неделю, взлетел в цене во вторник на 7,93% в Москве и на 10,8% в Лондоне, напоминают аналитики "Атона". "Интересно отметить, что основные покупки осуществлялись зарубежными инвесторами, поскольку GDR существенно обогнали локальные акции. С другой стороны, бумаги X5 подешевели на 4,1% в Лондоне после снижения оценки брокерами", - добавляют они.

"МАГНИТ" VS X5

"Да, возможно, здесь есть совпадение, так как спекулянты на днях начали закрывать короткие позиции по акциям "Магнита" вблизи уровня поддержки 4300 рублей, все негативные факторы уже отыграны. Соответственно инвесторы начали перекладываться из ценных бумаг X5 в акции "Магнита". Также рост в акциях "Магнита" был спровоцирован новым генеральным директором компании. Вчера стало известно, что Хачатур Помбухчан 16 февраля купил на Мосбирже 12,5 тысячи акций ритейлера по средней цене 4576,8 рубля за акцию", - комментирует ситуацию аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

Судя по всему, повышенный спрос на акции "Магнита" при одновременной распродаже соответствующих бумаг X5 Retail Group в первую очередь связан с активной ребалансировкой портфелей ориентированных на российский FMCG-сектор инвесторов, также указывает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Ранее из-за длительного потока негатива по компании (слабая отчётность, замедление экспансии, неожиданные перемены в дивидендной политике, недостаточное развитие программ лояльности, уход мажоритарного акционера с последующей продажей его пакета непрофильному госинвестору под санкциями, отсутствие оферты миноритариям) акции "Магнита" снизились до уровней 2011 года, напоминает он. Между тем, после снижения по мультипликаторам компания стала привлекательнее X5 Retail Group, а нового существенного негатива не ожидается, обращает внимание аналитик.

"МАГНИТ" КОМПЕНСИРУЕТ СПАД

В ближайшей перспективе Баженов видит цену акций "Магнита" в районе 5000 рублей. Он указывает, что ВТБ дал понять, что не собирается увеличивать долговую нагрузку и проводить M&A, в приоритете органический рост. Также будут сокращать издержки и мотивировать топ-менеджеров за счет привязки KPI к рыночной капитализации компании, добавляет он. Ценные бумаги X5, по его мнению, будут торговаться в диапазоне 1900-2200 рублей, как минимум до выхода финансового отчета за 2017 год.

"На текущий момент мы рекомендуем покупать акции X5 и "Ленты". Оба FMCG-ритейлера демонстрируют сильные фундаментальные показатели, что должно найти отражение в динамике акций. По "Магниту" открывали спекулятивную идею на покупку, но после недавнего роста рекомендовали клиентам фиксировать прибыль. Устойчивый рост капитализации вряд ли начнется до отражения позитива в отчетности ритейлера приблизительно в третьем-четвертом квартале 2018 года", - комментирует положение Нигматуллин.