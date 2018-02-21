Бумаги финсектора растут накануне МСФО Сбербанка и ВТБ

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Бумаги финансового сектора растут в среду на ожиданиях игроков позитивной годовой отчетности по МСФО Сбербанка и ВТБ, при этом обыкновенные акции Сбербанка установили новый исторический максимум, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

К 15.49 мск префы Сбербанка растут на 1,35% - до 218,82 рубля, обыкновенные акции банка - на 1,88%, до 272,25 рубля (уже поднимались до 274,42 рубля, установив новый исторический максимум), акции ВТБ растут на 2,22% - до 4,88 копейки.

Также уверенный рост в финансовом секторе показывают акции Московской биржи, поднимаясь на 1,13% - до 112,66 рубля.

Впрочем, под давлением оказались бумаги банка "Возрождение". На утренних торгах префы снижались в цене на 0,8%, обыкновенные акции падали на 1,8%. К текущему моменту префы банка перешли к росту и поднимаются на 3,89%, обыкновенные акции продолжают снижаться, теряя 0,52%.

В ОЖИДАНИИ ДАННЫХ ПО МСФО

Финансовый сектор в среду на Московской бирже растет за счет увеличения цен трех бумаг, вес которых в индексе акций компаний финансово-банковской отрасли составляет 73%, если смотреть по бумагам то Сбербанк - 23%, ВТБ - 25% и Московская биржа - 25% соответственно, отмечает начальник отдела по работе с клиентами ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Сергей Королев.

В лидерах роста финансовый сектор, благодаря росту котировок Сбербанка и ВТБ, в свою очередь замечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

"Уже на следующей неделе оба банка представят финансовые отчеты по МСФО, что и подогревает интерес к ним. Если в случае со Сбербанком это объясняется ожиданием сильных результатов, благодаря улучшению маржи зарубежного сегмента, а также комментариям со стороны менеджмента по поводу продажи Denizbank. То в случае с ВТБ интерес может быть обусловлен низкой текущей стоимостью бумаг (с ноября 2017 года котировки упали на 20% без серьезных для этого оснований)", - комментирует положение она.

Рост бумаг Сбербанка связан с ее хорошими показателями с точки зрения бизнеса и уверенной стратегией развития, и под публикацию данных 28 февраля по МСФО за 2017 год инвесторы могут заходить большими объемами, указывает Королев.

Что касается ВТБ, то банк на сегодняшний день является одним из крупнейших во всей России, который выдает кредиты населению, принимает банковские вклады, а также инвестирует средства в облигации и акции крупных компаний, отмечает эксперт.

"Ключевым держателем ценных бумаг является государство, большие государственные активы – это залог правительственной поддержки и заинтересованности. Иными словами акции ВТБ являются более чем привлекательными к покупке, плюс ко всему уже в понедельник, 26 февраля, ВТБ представит финансовые результаты по МСФО за 2017 год и пройдет телеконференция с акционерами, что и является драйвером сегодня", - комментирует ситуацию он.

С точки зрения технического анализа, по мнению аналитика "Велес Брокер" Елены Кожуховой, бумаги ВТБ в среду подают оптимистичный для краткосрочных "быков" сигнал – котировки поднялись выше отметки в 4,82 копейки, что открывает им дорогу к движению в район 5 копеек. На данный момент стоит держать "длинные" позиции по акциям с расчетом на движение к указанной отметке, рекомендует она.

В ОЖИДАНИИ ДИВИДЕНДОВ

"Мосбиржа – компания, управляющая единственной в России биржевой площадкой, где торгуются акции, облигации, валюта и другие товары. С каждый годом все большее количество россиян приходит на фондовые рынки, благодаря чему Мосбиржа наращивает выручку и чистую прибыль большими темпами", - отмечает Королев из "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".

По его оценке, основным драйвером Мосбиржи являются дивиденды, которые растут из года в год впечатляющими темпами. "Согласно прогнозам, дивиденды Мосбиржи за 2017 году будут в пределах 9-11 рублей, и в целом бумага представляет большой интерес у инвесторов", - говорит он.

Московская биржа демонстрирует постепенный рост выручки, эффективность работы и выплачивает стабильные дивиденды, но потенциал роста бизнеса на фоне снижения ставок в российской экономике невысокий, отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. "Наша рекомендация по акциям Московской биржи - "держать", компания уже достаточно дорого оценена рынком", - рекомендует он.

С технической точки зрения в акциях Московской биржи можно отметить консолидацию над сильной поддержкой, расположенной на уровне 110 рублей, однако основные тренды в бумаге направлены вниз, отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. Так, краткосрочный тренд, берущий начало от максимумов января прошлого года, сейчас находится в районе 115 рублей, указывает аналитик. Он, как и уровень 117,5 рубля выступают ближайшими сопротивлениями для акции, подсчитал эксперт.

"Пробой этих отметок будет говорить в пользу возможного возобновления роста и восстановления акции в район 125 рублей. Если же "медведям" удастся пробить поддержку на уровне 110 рублей, целью снижения может стать минимумы прошлого года, установленные чуть ниже 100 рублей", - считает Зварич.

АУТСАЙДЕРЫ ТОРГОВ

"Судя по всему, банк "Возрождение" перейдет от братьев Ананьевых к Керимову в счет долгов. Ранее другой возможный претендент – ВТБ – отказался от покупки этого актива. Вероятнее всего, банк "Возрождение" немного поменяет профиль деятельности, с упором на финансирование проектов семьи Керимовых. Переход контрольного пакета к новому владельцу – позитив для акций банка "Возрождение". Наибольший интерес представляют привилегированные акции – они стоят в три раза дешевле обыкновенных. Неудивительно, что они показывают опережающую динамику", - говорит Ткачук из "Альпари".

По мнению Зварича из ИК "Фридом Финанс", если смотреть на график акций "Возрождения", то в них уже достаточно продолжительное время наблюдается негативная динамика. Уже более полугода акции снижаются с некоторыми вялыми попытками восстановления, которые обычно заканчиваются возобновлением негативной динамики, указывает он.

"В результате акции упали ниже 500 рублей, при том что еще в июле прошлого года их стоимость составляла порядка 750 рублей. В такой ситуации вложение в низколиквидную бумагу на фоне отсутствия драйверов, способных вывести ее из затяжного падения, является очень рискованным", - комментирует положение эксперт.