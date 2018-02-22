ФРС нацелена на жесткость, фондовый рынок США к этому готов

МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Согласно протоколу Федеральной резервной системы (ФРС) США, регулятор намерен в дальнейшем ужесточать монетарную политику, что в целом было вполне предсказуемо. На такое решение указывали позитивные экономические показатели - состояние американского рынка труда улучшается, расходы потребителей увеличиваются, экономическая деятельность стабильно растет.

Так как заявление было ожидаемым, участники американского долгового рынка уже полностью заложили потенциальные планы ФРС в котировки. По словам опрошенных агентством "Прайм" экспертов, ужесточение политики ФРС не испугает фондовый рынок, он будет расти вслед за ставками, так как их подъем вызван высокими темпами экономического развития.

Без неожиданностей

Главный аналитик Бинбанка Алексей Тихонов не видит в протоколе заседания ФРС никаких неожиданностей: состояние американской экономики позволяет ФРС действовать в соответствии со своими планами, предполагающими трехкратное повышение учетной ставки в 2018 году, при этом ничто пока не указывает на необходимость четырехкратного повышения. "Члены ФРС констатировали улучшение экономических показателей, что некоторыми экспертами было воспринято как ужесточение риторики", - объясняет он.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский соглашается с коллегой. "Нельзя сказать, что на текущий момент заметно кардинальное изменение риторики представителей Федрезерва", - говорит он, но постепенное ужесточение заявлений заставляет рынок с большей долей вероятности закладываться на более активное повышение процентных ставок.

На текущий момент рынок оценивает вероятность четырех повышений процентной ставки в этом году примерно в 30%, хотя всего полторы недели назад цифра находилась около 18%, замечает он.

Фондовый рынок и трежерис

Участники долгового рынка США на текущий момент полностью заложили в котировки планы ФРС, отмечает Тихонов. "Мы ожидаем дальнейшего роста доходностей государственных облигаций США в течение 2018 года, однако рост будет наблюдаться в основном в длинных облигациях, со сроками погашения свыше 5 лет", - говорит он, уточняя, что Бинбанк видит целевой уровень по доходности 10-летних государственных облигаций США на конец года в 3,3-3,4% при текущей около 2,9%.

Вместе с тем Тихонов не ожидает негативного влияния роста доходностей на динамику фондового рынка, так как увеличение ставок вызвано высокими темпами экономического роста. "Поэтому исторически этот процесс сопровождается подъемом и на фондовом рынке", - отмечает он.

Вероятно, номинальная доходность облигаций превысит 3% в ближайшие месяцы, но не от действий ФРС, потому что они сравнительно предсказуемы, а от поведения инфляции в США, которая после роста цен на отопление может и стабилизироваться, несмотря на возвращение уровня сбережений к минимумам середины нулевых, полагает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

"В этой связи, мы не исключаем роста доходности 10-леток в США до 3,11% и укрепления доллара по индексу на споте на 6%", - говорит он. Фондовый рынок РФ будет двигаться вместе с мировым и может снизиться на 5-6% при прочих равных, добавляет он.

В свою очередь главный аналитик "Глобэкса" Виктор Веселов ожидает несущественного снижения доходности гособлигаций США из-за охлаждения инвесторов после публикации протокола. "Инвесторам понятно, что в марте ФРС США повысит ставку до 1,75%, ближе к заседанию (21 марта) доходность 10-летних бумаг дойдет до 3%. Постепенное ужесточение монетарной политики США – сокращение баланса ФРС и увеличение процентной ставки будет способствовать оттоку капитала с развивающихся рынков в США", - полагает он.

В то же время, добавляет он, снижение ставки корпоративного налога в США позитивно отражается на прибылях компаний, что обеспечит рост фондовому рынку. Кроме того, согласно проекту бюджета США на 2019 год, вырастут расходы на оборонную промышленность, около 200 миллиардов долларов планируется направить на развитие инфраструктуры в течение 10 лет. Плюс ожидается около 1,5 триллионов долларов в виде государственно-частного партнерства, напоминает Веселов. "Исторически американский рынок получает импульс роста, когда увеличиваются расходы на оборонную промышленность", - добавляет он.

Доллар

Вслед за ставками будет укрепляться и национальная валюта США. В пользу укрепления доллара на глобальном валютном рынке сейчас выступает дифференциал доходностей на долговых рынках, говорит Поддубский. "В то же время спреды между доходностями американских и немецких гособлигаций держались на относительно высоких уровнях всю вторую половину прошлого года, а позиции американской валюты продолжали слабеть", - напоминает он. Таким образом, вряд ли можно однозначно говорить, что текущая картина сверхпозитивна для перспектив доллара, замечает аналитик.

"Что касается пары доллар/рубль, то здесь в пользу российской валюты отметим благоприятную ситуацию с сальдо счета текущих операций, которое в январе составило 12,8 миллиарда долларов, и мы считаем, что до конца I квартала месячные показатели будут вполне сопоставимы с позитивными цифрами января", - полагает он. Таким образом, Поддубский ожидает постепенного снижения пары доллар/рубль к отметке в 55 рублей за доллар на горизонте до конца квартала.

Для доллара важна не сама ставка ФРС, так как ее повышение предсказуемо, а доходность трежерис, от которой многое зависит на финансовом рынке, замечает Крылов. "Доходность американских облигаций после протоколов обновила максимум года, теперь это 2,9537%, но на момент написания упала к 2,9262%, так как повышение ставок увеличит уверенность в управляемости экономики, а дедлайн по госдолгу отложен до февраля 2019 года", - говорит он.

Вероятнее всего, доллар будет стабильно торговаться вблизи 1,22-1,23 за евро до конца февраля, замечает Веселов. Что касается рубля, то в ближайшие дни он может показать динамику до 57 за доллар, поскольку рублю помогает налоговый период, стабильная цена на нефть и приток иностранной ликвидности на рынок. И скорее всего, это будет максимум, замечает он, так как против рубля играют покупки валюты Минфином и общее укрепление доллара на мировом рынке.