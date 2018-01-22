Новости от Дерипаски и вклады без права передумать. "Прайм" выбрал главные события недели

ПУТИН ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ПОСЛАНИЕМ

Президент Владимир Путин обозначил дату оглашения послания Федеральному собранию - 1 марта. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин продолжает работать над текстом этого документа. Традиционно президент обращается с посланием к Федеральному собранию ежегодно – как правило, в декабре, когда подводятся итоги прошедшего года. Глава государства затрагивает вопросы внутреннего положения в стране, внешней политики, экономики. Однако в этом году сроки сдвинулись – в начале года СМИ сообщали, что оглашение документа запланировано на начало февраля, но этого так и не произошло.

По мнению экспертов, нынешнее послание можно расценивать, как "предвыборное" – именно оно будет конкретизировать повестку, с которой глава государства пойдет на намеченные на 18 марта выборы. Если бы оно было озвучено в начале февраля, то его мобилизующий эффект к середине марта мог бы снизиться. Однако двух с небольшим недель хватит для того, чтобы развернуть масштабные информационные игры вокруг сказанного. Сам президент ранее уже обозначил две ключевые темы послания – бизнес и наука. По итогам мы можем увидеть утверждение ряда указов в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, которые станут основой развития страны на ближайшие шесть лет, считают политологи.

ДЕРИПАСКА ОТХОДИТ ОТ ДЕЛ

Бизнесмен Олег Дерипаска планирует покинуть пост президента в подконтрольных ему En+ Group и "Русале". Как пишут СМИ, он останется в советах директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директора. Президентом En+ станет нынешний гендиректор Максим Соков, президентом "Русала" — Владислав Соловьев. Последний также займет пост гендиректора En+ вместо Сокова, уступив кресло гендиректора "Русала" его финансовому директору Александре Бурико. Данные кадровые перестановки в компаниях могут рассмотреть в ближайшее время, однако пока конкретные решения не озвучивались.

Эксперты полагают, что данное решение может быть связано с несколькими причинами. Прежде всего, обе компании сейчас достаточно успешно развиваются и не нуждаются в непосредственном управлении со стороны Дерипаски. Не исключено, что он планирует сосредоточиться на других активах. Кроме того, предполагается, что на решение бизнесмена повлияло его включение в "кремлевский список" Запада, что может негативно отразиться на бизнесе обеих компаний с зарубежным публичным листингом. В свою очередь, в Кремле высказали мнение, что связи между списком и возможным уходом Дерипаски нет. Обнародование этой информации и публикация доклада Минфина США не имеют никакой связи между собой.

"РОСНЕФТЬ" И АФК СОБЛЮДАЮТ МИРОВУЮ

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На этой неделе АФК "Система" AFKS и "Роснефть" ROSN предприняли ряд шагов на пути выполнения мирового соглашения по "Башнефти" BANE, заключенного в конце прошлого года. Суд по ходатайствам "Роснефти" снял арест с активов АФК – сначала с 90,47% акций Башкирской электросетевой компании. Под этот залог РФПИ и Газпромбанк предоставят АФК 40 млрд руб для второго этапа выплат "Башнефти". Согласно мировому соглашению, до конца февраля компания должна выплатить 40 млрд рублей. Кроме того, суд по просьбе "Роснефти" снял арест с 52,09% акций "Детского мира", наложенный в обеспечение другого иска.

В рамках третьего этапа АФК должна не позднее 30 марта перечислить "Башнефти" еще 40 млрд рублей. Источник финансирования - кредитные средства, предоставленные "Системе" Сбербанком под залог других активов, арест с которых будет сниматься постепенно. Так, на момент выплаты должны быть освобождены от ареста 31,76% акций МТС MTSS. В понедельник АФК объявила, что привлекла пятилетнюю кредитную линию Сбербанка объемом до 105 млрд рублей под залог акций МТС, из них 40 млрд рублей будут направлены на выплату "Башнефти". "Система" заложит около 11% МТС. Рынок позитивно отреагировал на эти новости: в начале дня акции корпорации подскочили на 3,6%.

"НОВАТЭК" КУПИТ ГАЗ "АЛРОСЫ"

"Новатэк" NOTK по итогам прошедшего в понедельник открытого аукциона приобрел газовые активы компании "Алроса" ALRS за 30,3 млрд рублей. Речь идет о компаниях "Геотрансгаз" и Уренгойская газовая компания, которые владеют лицензиями на добычу газа и газового конденсата на территориях Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в ЯНАО. По состоянию на 31 декабря 2017 года их суммарный ресурсный потенциал оценивается в 1,086 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Конкурс на их продажу "Алроса" объявила в конце декабря прошлого года. Начальная цена была определена в размере 30 миллиардов рублей, компании выставлялись единым лотом.

На газовые активы "Алросы" претендовали "Новатэк" и ООО "Статус" (структура Газпромбанка). Также интерес к данным активам проявляла "Роснефть", которая в конце прошлого года обращалась в ФАС с жалобой на условия аукциона "Алросы". По мнению нефтекомпании, условия нарушали закон о конкуренции и создавали преимущества отдельным потенциальным участникам. Впоследствии "Роснефть" отозвала свою жалобу, решив не участвовать в аукционе. Как стало известно, 10% полученной суммы "Алроса" планирует направить на досрочное погашение задолженности и выкуп 10% "Алроса-Нюрба", где компании принадлежит уже почти 90%. В отличие от газовых компаний, этот актив является для "Алросы" профильным.

БЕЗОТЗЫВНЫЕ ВКЛАДЫ

Участники банковского сообщества обсуждали возможность появления в России безотзывных вкладов – депозитов без права досрочного снятия средств. Подобный продукт используется в Западной Европе – люди копят на нем деньги для первоначального взноса по ипотеке, а потом получают в том же банке кредит по льготной ставке. Законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Предполагается, что в России закон будет действовать по европейскому сценарию – безотзывным вкладом будут пользоваться те, кто хочет получить ипотечный кредит. Ставки по таким вкладам будут выше обычных, причем банк обязан будет выдать льготный ипотечный кредит при накоплении на счете суммы в 20% стоимости жилья для первоначального взноса.

Специалисты оценили предложение неоднозначно. В Сбербанке высказали мнение, что нельзя вменять банкам в обязанность выдачу кредита, поскольку заемщик даже при наличии первоначального взноса может не соответствовать критериям. Кроме этого, введение безотзывных вкладов в основном интересно мелким банкам, так как им кажется, что это упростит борьбу с оттоками средств в стрессовой ситуации. Эксперты полагают, что данный инструмент мог бы вызвать интерес не потенциальных ипотечников, а долгосрочных инвесторов, и стать альтернативой сберегательным сертификатам. При этом высоких ставок они не ждут – превышение текущих средних уровней составит 1-2% годовых.

НОВЫЕ ДАННЫЕ РОССТАТА

Росстат на этой неделе порадовал новой порцией макроэкономической статистики. Так, он сообщил, что недельная инфляция в РФ в середине февраля составляла 0,1%, а с начала года цены выросли на 0,5%. Цены промпроизводителей в первый месяц года замедлили рост до 0,1% с 1,2% в декабре. Ведомство не зафиксировало в январе увеличения реальных доходов россиян в годовом выражении, а оборот ритейла замедлил рост до 2,8% с 3,1% в декабре. Безработица в РФ выросла в январе впервые с октября прошлого года и составила 5,2%. Задолженность по зарплатам в январе увеличилась на 7,6% - до 2,676 млрд рублей.

Кроме того, в январе был зафиксирован неожиданно высокий рост обрабатывающей промышленности. Он составил 2% год к году (1,4% год к году в декабре). По мнению Минэкономразвития, этот показатель, как и резкое его снижение в конце прошлого года, обусловлены временными факторами. Так, спад в четвертом квартале был связан со слабой динамикой добычи основных товаров сырьевого экспорта, что отрицательно сказалось на смежных отраслях – трубопроводном транспорте и оптовой торговле.