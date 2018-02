Индекс S&P, состоящий из акций 500 компаний, направляют всего три фирмы

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Три технологических гиганта обеспечили почти половину роста индекса S&P 500 с начала этого года. Это тревожный знак для инвесторов, которые рассчитывают, что укрепление экономики приведет к подъему акций производственных, нефтяных и других компаний, чьи перспективы обычно улучшаются на фоне экономического роста, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

По данным S&P Dow Jones Indices, с начала года и на окончание сессии вторника индекс S&P 500 подрос на 1,6%, причем 27% роста обеспечили ему акции Amazon.com Inc. Microsoft<MSFT> Corp. обеспечила индексу 13% роста, а Netflix Inc. – 8,3%. Хотя в среду фондовые индексы США снизились, бумаги Amazon и Netflix продолжили восхождение, отмечаемое в 2018 году. Это только усиливает их влияние на S&P 500.

"Опережающая динамика акций Netflix или Amazon совсем необязательно является явным признаком уверенности инвесторов, поскольку известно, что акции этих компаний могут дорожать, что бы ни случилось", - говорит Джек Эблин, партнер-основатель и инвестиционный директор Cresset Wealth Advisors.

В последние годы инвесторы беспокоились из-за доминирующего положения отдельного сектора или акций какой-то одной компании на рынке, но эти страхи, как правило, оказывались беспочвенными. Индексы продолжили расти даже после того, как акции Apple<AAPL> Inc., которая была основным катализатором ралли, в 2016 году на какое-то время застопорились.

Согласно S&P Dow Jones Indices, технологический сектор в составе S&P 500 обеспечил индексу более 75% роста. Второй по значимости вклад в повышение S&P500 внес сектор потребительских товаров второстепенной необходимости, в который входят акции Amazon и Netflix. На его долю пришлось более трети роста индекса широкого рынка.

Некоторых инвесторов удивляет сохраняющиеся лидирующие позиции технологически ориентированных компаний. После прошлогоднего 37%-ного скачка технологического сектора многие инвесторы полагали, что ралли начнет буксовать или его возглавят другие сектора.

По мнению инвесторов, должны были расти циклические акции, например бумаги сырьевых компаний, промышленных фирм и банков, чей бизнес обычно улучшается по мере укрепления экономики и повышения цен.

Однако акции нефтегазовых фирм продолжили движение вниз несмотря на то, что цены на сырую нефть в США отскочили от своих минимумов, достигнутых в 2014 году. Акции Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. в совокупности отняли у S&P 500 около 12% его роста в годовом выражении. А бумаги промышленных фирм, которые резко подорожали после президентских выборов 2016 года в расчете на то, что администрация Трампа нарастит расходы на инфраструктуру, в последнее время отстают от S&P 500. Причем некоторые инвесторы гадают, за счет чего администрация намерена профинансировать этот план.

Другие инвесторы думали, что после принятия налоговой реформы, подготовленной республиканцами, индекс широкого рынка начнут опережать акции банков. И бумаги банковского сектора действительно получили поддержку: акции JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. в целом обеспечили S&P 500 12% роста с начала 2018 года, согласно S&P Dow Jones Indices.

Впрочем, энтузиазм в отношении бумаг технологического сектора пока не иссяк. Согласно опросу, проведенному Bank of America Merrill Lynch в начале февраля, примерно треть мировых фондовых управляющих отмечают перевес акций технологического сектора в своих портфелях. Это самый высокий показатель среди всех 11 секторов, входящих в базу расчета S&P 500.

Господство технологического сектора в Nasdaq Composite, в котором большой вес имеют бумаги технологических фирм, позволило ему в это году опередить другие фондовые индикаторы.

По данным EPFR Global, за неделю по 14 февраля фонды взаимного инвестирования и торгуемые на бирже фонды, отслеживающие акции технологического сектора, также привлекли больше всего средств от инвесторов среди всех секторов. Причем данные указывают, что акции технологических компаний, торгующиеся с более высоким, чем у индекса S&P 500, мультипликатором цена/прибыль, относительно дороги.

Акции трех компаний – Amazon, Microsoft и Netflix, – которые с начала года обеспечили большую часть повышения S&P 500, выиграли от сильной отчетности, доказывающей, что их бизнесы продолжают расти ускоренными темпами.

Бумаги Amazon с начала года набрали 27%, получив поддержку после того, как компания заявила, что объединяет усилия с Berkshire Hathaway Inc. и JPMorgan Chase в попытке сократить расходы на медицинское обслуживание своих сотрудников. Акции также получили стимул вслед за тем, как ранее в феврале Amazon сообщила, что ее квартальная прибыль впервые превзошла 1 млрд долларов благодаря рекордным продажам за праздничный период.

Акции Microsoft, чей процветающий облачный бизнес помог ей восстановить господство в технологической отрасли, несмотря на замедление роста продаж персональных компьютеров по всему миру, в 2018 году подорожали на 7%. Акции гиганта потоковых услуг Netflix, чьи инвестиции в оригинальные шоу помогли привлечь новых подписчиков в 4-м квартале рекордными темпами, с начала года подскочили на 46%.

"Когда у компании есть что-то, что может обеспечить ей рост и инновации, лимит повышения ее акций безграничен", - говорит Томас Плам, президент Wisconsin Capital Management. В состав последней входит фонд Plumb Equity Fund, который среди прочего владеет такими входящими в состав S&P 500 акциями технологического сектора, как бумаги Visa Inc., Alphabet Inc. и Ansys Inc., разработчика программного обеспечения для технического моделирования.

Прошлогоднее ралли преимущественно было обеспечено акциями пяти фирм, известных под аббревиатурой FAANG. Это бумаги Amazon, Netflix, Facebook<FB> Inc., Apple и Alphabet, материнской компании Google. Но акции последних трех компаний в 2018 году утратили прежние темпы роста после публикации неоднозначной отчетности и ужесточения давления регуляторов.

Их акции в этом году отстали от бумаг Amazon, Microsoft и Netflix, хотя в прошлом году бумаги всех шести компаний продемонстрировали двузначный рост в процентах. В 2018 году акции Facebook подросли на 0,8%, бумаги Apple прибавили 1,1%, а бумаги Alphabet подорожали на 5,7%.