"Рейтинговое решение" от S&P всколыхнуло российские рынки

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российский рынок акций начал неделю с существенного роста на фоне повышения рейтинга России агентством S&P до инвестиционного уровня. День открылся ростом индекса Мосбиржи до исторического максимума 2370,71 пункта, индекс РТС вырос до максимума с июля 2014 года – 1334,73 пункта. Стоимость нефти колебалась около 67,2 доллара за баррель марки Brent. Рубль также начал неделю уверенным ростом – доллар опускался дешевле 56 рублей, евро упал ниже 69 рублей. Бумаги российских компаний на Лондонской бирже в понедельник торговались в "зеленой" зоне. Россия получила второй инвестиционный рейтинг от "большой тройки"

Опрошенные "Прайм" эксперты ранее не прогнозировали существенного влияния этого решения S&P на рынок, поскольку во многом оно уже было отыграно в стоимости российских активов. Власти РФ неоднократно заявляли, что де-факто страна уже имеет инвестиционные рейтинги, и участники рынка исходят именно из этого. Теперь эксперты полагают, что текущий рост будет весьма ограничен по времени.

Решение S&P позитивно для российского рынка, однако реакция, скорее всего, ограничится одной сессией, считает начальник отдела экспертов фондового рынка БКС Брокер Василий Карпунин. По его словам, главным образом это положительный драйвер для долгового рынка РФ (облигации, еврооблигации), а уже во вторую очередь для российских акций.

"Ключевой драйвер роста российского рынка акций – это иностранные притоки в фонды, ориентированные на российский рынок. Новый капитал на российский фондовый рынок начал поступать сразу же после того, как был оторван последний листок прошлогоднего календаря. С самого начала января мы видели рекордные за последние годы объемы внешних покупок. Затем последовала временная пауза, и вот уже несколько дней мы опять видим повышенный интерес иностранных инвесторов. На наш взгляд, это преимущественно краткосрочная история, которая может завершиться в ближайшие недели", - сказал он.

Пока судить об эффекте повышения рейтинга S&P на цены российских активов немного преждевременно: котировки российских евробондов выросли, однако нужно учитывать, что этот рост мог быть связан со снижением доходности базовых активов в пятницу, делится своим мнением старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам "АТОН" Яков Яковлев. Укрепление рубля также отчасти может быть связано с ростом цен на нефть в конце недели, когда российский рынок был закрыт. Орешкин назвал повышение рейтинга РФ запоздалой реакцией на успехи экономической политики

Перелом тренда на рост российских акций возможен по многим причинам. По мнению Карпунина, это и общая "недешевость" многих российских эмитентов, и динамка цен на сырьевые товары, и в целом внешний фон на развивающихся рынках. Он весьма нестабилен и зависит от целого ряда причин – начиная от состояния китайской экономики и заканчивая геополитическими рисками.

КТО ВЫИГРЫВАЕТ

Повышение рейтинга может привести к увеличению притоков пассивных денег в российские суверенные выпуски облигаций, считают эксперты. По мнению Яковлева, рост спроса на них возможен, учитывая, что теперь средний рейтинг РФ стал инвестиционным. Это открывает возможность включения евробондов РФ в некоторые облигационные индексы, ориентирующиеся на сегмент Investment Grade. "Но, во-первых, наиболее широко используемые облигационные индексы не имеют привязку к рейтингам. Во-вторых, повышение российского рейтинга могло быть отыграно заранее, учитывая, что это событие было широко ожидаемым. Поэтому в целом мы не ожидаем значительного эффекта на котировки российских еврооблигаций", - рассуждает он.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказал мнение, что повышение агентством S&P рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала, что открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и долгового финансирования инфраструктуры. Однако в целом о каком-то влиянии решения S&P на экономику страны говорить не приходится, полагают эксперты. Дело в том, что по большому счету действия рейтинговых агентств – это производные, основанные на текущем положении дел. А оно уже давно отыграно в ожиданиях инвесторов и крупных игроков.



