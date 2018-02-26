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Технологии блокчейн в онлайн-кинотеатрах: что думают продюсеры


  • #Телевизор
    © fotolia.com, manaemedia

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Технологии блокчейн постепенно добрались и до онлайн-кинотеатров – теперь с помощью криптовалюты можно будет расплачиваться за просмотр и распространение фильмов. Продюсеры, опрошенные РИА Новости, считают технологию перспективной, однако пока невостребованной и недостаточно отработанной.

Ранее компания TVzavr представила платформу децентрализованной дистрибуции фильмов MoviesСhain, которая построена на технологии блокчейн. По задумке компании, платформа напрямую свяжет производителей кинофильмов со зрителями, сократив затраты первых на маркетинг и дистрибуцию, что особенно актуально для создателей артхаусного кино, у которых нет больших средств на продвижение своих фильмов.

Платформа будет работать по платной модели, стоимость просмотра одного фильма составит примерно 1,5 доллара. В апреле планируется начать продажу токенов на сумму эквивалентную 30 миллионам долларов. Инвесторы смогут приобрести внутреннюю валюту сервиса в обмен на другую криптовалюту. Токены будут использоваться как платежное средство для покупки фильмов.

"Возможность перспективна, но не востребована, потому что технология на сегодня не отработана ни теоретически, ни практически. Хотя сама по себе идея гениальна. Минуя всех дистрибьюторов и агрегаторов, выкидываю в сеть продукт, и сколько бы ни было с ним контактов - все фиксируются. Остается отработать стоимость такого контакта и компенсацию", - рассказал продюсер и соучредитель Art Pictures Studio Дмитрий Рудовский.

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В свою очередь продюсер Илья Бачурин отметил, что в этом вопросе первичен спрос на контент, поэтому создавать более совершенный механизм дистрибуции того, что пользуется ограниченным спросом, не имеет смысла.

"Все же ключевым для сложного, артхаусного киноконтента моментом является продвижение. На него просто нет денег, так как монетизация на крайне низком уровне. Я бы в первую очередь искал ответ на вопрос, как заинтересовать таким контентом зрителя, а не как его доставить. При том я с огромным оптимизмом слежу за развитием технологий блокчейн в других отраслях, где децентрализация дает иногда просто фантастические результаты и создает новые возможности", - пояснил собеседник агентства.

Руководитель группы компаний "Планета Информ" Дмитрий Литвинов заметил, что в этой технологии есть свои подводные камни. "Исходя из того, что доля артхаусного кино составляет менее одного процента, вопрос в том, что если через платформу напрямую размещать контент западных правообладателей, это может нарушить права отечественных дистрибьюторов, у которых большинство самых крупных фильмов этих студий находится в каталогах. Чтобы не вступить в конфликт с правами, можно рассчитывать только на остатки библиотек, а они будут не так выгодны, как те, которые уже переданы российским дистрибьюторам", - отметил продюсер.

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