Собственность и бизнес обеспечили меньше всего доходов россиянам

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Реальные денежные доходы россиян снижались весь 2017 год, в том числе доходы от предпринимательской деятельности и от собственности, которые составляют более 13% общего объема. Именно эти компоненты могли оказать наибольшее давление на общий показатель и не позволить ему в ушедшем году вырасти, говорится в мониторинге РАНХиГС.

В структуре денежных доходов населения продолжилась тенденция роста доли соцвыплат (с 18,4% в 2012 году до 19,8% в 2017 году) и снижения показателя от предпринимательской деятельности (с 9,4% до 7,6%).

Причины снижения и роста

Так как в доходы от собственности включаются дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, то сокращение показателя в этой категории может быть обусловлено снижением доходностей, объясняют эксперты РАНХиГС. Так, средневзвешенная ставка по депозитам со сроком до одного года в декабре 2017 года составила 5,27% годовых, в то время как в декабре 2016 года - 6,50%, а по вкладам со сроком свыше одного года – 6,39% годовых в декабре 2017 года против 7,57% в декабре 2016.

Еще одной причиной сокращения реальных располагаемых денежных доходов населения в 2017 году при росте наблюдаемой заработной платы в реальном выражении может быть увеличение наблюдаемой оплаты труда за счет вывода из тени "серых" заработных плат. В частности, в 2016-2017 годах рост объема НДФЛ был выше роста объема денежных доходов населения, что свидетельствует о перераспределении доходов в пользу их "открытой" части.

В то же время доля социальных выплат росла, что может быть обусловлено, в том числе, увеличением доли лиц старшего трудоспособного возраста в категории от 16 лет и старше: с 24,8% на 1 января 2007 года до 30,6% на 1 января 2017 года.

Сокращение реального объема доходов от собственности и предпринимательской деятельности могло оказать негативное влияние на денежные доходы населения и не позволило достичь их роста в 2017 году даже в условиях повышения реальной заработной платы и пенсий, указывают эксперты.

Возобновление роста пенсий и заработных плат в реальном выражении тем не менее не позволило им достичь уровня 2013 года. В 2017 году реальная заработная плата составила 96%, реальный размер назначенных пенсий - 97,1% от уровня 2013 года. При этом реальные располагаемые денежные доходы составили 89% от уровня 2013 года. Несмотря на рост реального размера пенсий и реальной заработной платы, реальные денежные доходы продолжали сокращаться. По сравнению с кризисом 2008-2009 годов в текущей ситуации наблюдается более продолжительное сокращение реальных доходов населения.

Все неплохо

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, россияне стали отказываться от стратегии сбережения, которая наблюдалась в 2015-2016 годах. В прошлом году оживилась потребительская активность, оборот розничной торговли увеличился на 1,2%.

Показал спад и уровень субъективной бедности населения - доля лиц, оценивающих свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое". В четвертом квартале 2017 года он составил 24,9%, что ниже уровня, наблюдавшегося в такой же период 1998-2016 годов. При этом в 2016 и 2015 году он составил 28,6% и 30,2% соответственно, а в 2014 году сокращался до 26%.

В то же время как "среднее" свое материальное положение в 2017 году оценили 66,5% россиян, в 2016 году – 64,1%, в 2015 году – 63,2%, в 2014 году – 65,5%. Примечательно, что "очень хорошо или хорошо" стали жить 8,2% населения, хотя в 2016 году их было 6,9%, а в 2015 году - 6,1%. Выше показатель был только в 2014 и 2013 годах – 8,4% и 8,5% соответственно.

Таким образом, позитивные тенденции роста реальных заработных плат улучшили социальное самочувствие населения, полагают эксперты. Доля лиц, оценивающих свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", достигла наиболее низкого уровня, наблюдавшегося за последние 18 лет.