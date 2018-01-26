Эксперт: Страхование в РФ - самая далекая от дигитализации финансовая отрасль

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Страхование в РФ сейчас - самая далекая от дигитализации отрасль, по сравнению с другими финансовыми институтами, алгоритм покупки ряда страховых продуктов чрезвычайно устарел, считает заместитель генерального директора СК "Сбербанк SBER страхование жизни" Виктор Дубровин.

"Страхование, наверное, на сегодняшний момент самая далекая от дигитализации отрасль. Мы прекрасно видим, что происходит, допустим, в других институтах финансовых. В тех же банковских. По сути, все банковские операции с любыми суммами сейчас уже можно делать в мобильном приложении и без каких-либо походов в банк. Все это достаточно удобно и востребовано клиентами. Для страхования такого еще нет", - заявил Дубровин на встрече с журналистами в понедельник.

Он отметил, что страхование осталось очень консервативной отраслью и, в частности, при покупке "больших" полисов накопительного или инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) требует частой физической явки к страховщику. "Понятно, что ВЗР (полисы выезжающих за рубеж – ред.) более-менее научились продавать на сайтах… Пытаются "энэски" (страхование от несчастных случаев – ред.) продавать с небольшими суммами. Но вот серьезные продукты, к сожалению, требуют явки", - добавил он.

"Если человек хочет расторгнуть договор, то опять нужно прийти в страховую компанию. Если человек хочет заявить убыток, опять нужно собирать документы и приходить в страховую компанию. Конечно, это все неудобно, это чрезвычайно устаревшая конструкция", - продолжил Дубровин. Соответственно, по его словам, переход к максимально безличному общению, переход к цифровым способам коммуникации является одной из важнейших тем для развития страхования.

Дубровин также заметил, что российский рынок страхования жизни нуждается в совершенствовании регулирования, и подтверждением тому является доклад Банка России о страховании жизни (был опубликован ЦБ в октябре прошлого года – ред.). Замгендиректора добавил, что "Сбербанк страхование жизни" разделяет и поддерживает большую часть инициатив, которые туда вошли.

Гендиректор компании Алексей Руденко, в свою очередь, в рамках этой же встречи рассказал, что с регулятором "в части ИСЖ достаточно плотный диалог по трем направлениям" – это стандарт ИСЖ, который сейчас пишется страховщиками, доходность, которую получают клиенты по уже закончившимся договорам, а также правила размещения и формирование резервов. "Мне кажется, что беспокойности у регулятора нет, потому что за последние полгода было очень интенсивное взаимодействие. Здесь мы, скорее, видим регулятора как союзника", - добавил Руденко.