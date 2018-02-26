Государство все глубже погружается в банковский сектор

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. В ЦБ посчитали, что доля госбанков в активах банковского сектора РФ возросла до 66,2% после того, как "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк перешли под контроль в ФКБС. В начале 2017 года показатель составлял 59,2%, напомнила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что 7-процентный рост госдоли не носит системный характер и не оказывает кардинального влияния на банковский сектор. Дело в том, что госдоля в нем изначально была высока – в силу исторических причин граждане склонны доверять свои деньги банкам с государственной собственностью, пояснила глава регулятора. ЦБ: Доля госбанков в банковском секторе РФ выросла до 66,2%

В настоящее время доля государства в банковском секторе большинства европейских государств не превышает 20%. В таких странах, как Эфиопия, Индия, Белоруссия и Сирия присутствие государства в банках превышает 60%, а в Ираке приближается к 100%.

Схожие оценки ранее озвучило рейтинговое агентство АКРА. Согласно их данным, доля государства в банковской системе РФ в связи с санациями крупных банков к началу 2018 года выросла до 70%. Далеко не все представители власти оценивают это исключительно с положительной точки зрения. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник заявила, что чистка банковского сектора РФ, предпринятая Центробанком, привела к снижению конкуренции в этой сфере и к монополии крупных банков. Центральный банк и финансовые власти должны "внимательно следить за соотношением государственных и частных банков", подчеркнула она.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

По мнению экспертов, в огосударствлении есть как позитивные, так и негативные моменты. С одной стороны, государственные банки в силу высокого доверия к ним со стороны населения аккумулируют основную долю вкладов физических лиц, отмечает старший преподаватель кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В.Плеханова Владислава Полетаева.

"Они также являются важнейшими кредиторами российских предприятий и населения. Ввиду того, что по депозитам эти банки устанавливают сравнительно невысокие проценты, они способны предоставить кредиты по ставкам ниже, чем иные коммерческие банки. Кроме того, банки с госучастием, как правило, выступают партнерами государственных институтов развития, например, Фонд развития промышленности, АО "Корпорация "МСП" и т.д. В рамках этого партнерства они предоставляют предприятиям софинансируемые государством кредиты на более благоприятных условиях (ставка, срок и т.д.), нежели действующие на рынке, что, в свою очередь, способствует развитию экономики", - добавила она. АКРА: Государство будет доминировать в банковском секторе РФ еще 3-4 года

С другой стороны, эти банки, в силу того, что их собственником является государство, могут способствовать реализации неэффективных с экономической точки зрения проектов. Кроме того, деятельность их самих может быть организована недостаточно эффективно, о чем свидетельствуют многомиллиардные программы их финансовой поддержки реализуемые в течение каждого кризиса, рассуждает эксперт.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Банк России не собирается останавливать процесс оздоровления банковского сектора из-за опасений огосударствления системы. "Наибольший вред здоровой конкуренции наносит то, что недобросовестные, нечестные игроки конкурируют с честными", - пояснила она.

При этом регулятор согласен с доводами о том, что доля государства в банковском секторе возрастать больше не должна. Он будет стараться быстрее выводить на рынок санированные банки. При санировании к ним применяется одинаковый подход, в органы управления нигде не входят представители надзорного блока. Есть даже ограничение на обмен информацией между блоками, рассказала глава ЦБ.

По ее словам, ситуация должна меняться постепенно. В ходе оздоровления банковского сектора доверие к банкам с частной собственностью начнет расти, вследствие чего их доля также увеличится.

Эксперты по-разному оценивают перспективы соотношения доли государства и частных собственников в секторе. В АКРА полагают, что сложившаяся структура банковской системы сохранится на горизонте минимум трех-четырех лет. Примерно столько может потребоваться для завершения санации и начала поэтапной приватизации банков, находящихся в ФКБС. Если санация "ФК Открытие" и Бинбанка пойдет по пути создания на их основе объединенного банка, то процесс может занять пять и более лет, а Промсвязьбанк и вовсе останется госбанком на неопределенный срок в связи с его переориентацией на обслуживание ОПК и крупных госзаказов.

По мнению Полетаевой, доля государственных банков будет увеличиваться. "Это произойдет, поскольку Банк России анонсировал наличие некоторых проблем в российском банковском секторе, решение которых будет осуществляться, скорее всего, посредством отзыва лицензий (для небольших банков) или перевода под контроль государства (для средних и крупных)", - пояснила она.

Доля банков с госучастием начнет сокращаться, если государство выставит на приватизацию пакеты акций банков, которые совсем недавно стали государственными после их санации, считает замдиректора аналитического департамента компании Альпари Наталья Мильчакова. "Однако вопрос в том, хотят ли этого инвесторы и клиенты банков. К государству доверие выше, чем к частному сектору, который еще в "лихие" 90-е годы себя дискредитировал – ведь в "финансовых пирамидах" участвовали не только сомнительные компании типа МММ, но и некоторые коммерческие банки", - напоминает она.

По ее словам, может появиться много желающих купить миноритарный пакет акций банка с госучастием на IPO, если таковое состоится, но если государство выставит на продажу контрольный пакет, то желающих купить контроль будет не так уж много – требования ЦБ к банкам сильно ужесточились. В целом, похоже, что сейчас есть тенденция, скорее, к огосударствлению банковского сектора, чем обратная, делает вывод эксперт.



