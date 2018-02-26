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Эксперт: России нужно строить овощехранилища на 150-200 тыс т в г


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - ПРАЙМ. Модернизации старых или строительства новых овощехранилищ на 150-200 тысяч тонн в год будет достаточно, чтобы обеспечить потребности российских аграриев, рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Интерагро", разработчика и интегратора АПК-проектов, Екатерина Бабаева.

Минсельхоз РФ регулярно сообщает, что при росте посевных площадей в стране существует большая проблема хранения плодоовощной продукции.

"Строительства-модернизации хранилищ для овощей на 150-200 тысяч тонн в год будет достаточно, чтобы покрыть потребности российского рынка АПК на данный момент", - сказала Бабаева.

По ее словам, в целом дефицит качественных хранилищ в России на данный момент составляет 3 миллиона тонн.

"Большая часть имеющихся в России хранилищ устарела и не позволяет сохранять качественные овощи дольше трех месяцев", - констатировала эксперт.

"Сельхозпроизводитель сейчас нацелен на быструю продажу своего товара, так как сохранить его до января не сможет, а после января продукции становится меньше, ее качество падает, при этом сохраняется спрос, который является триггером для большего импорта, что мешает эффективному импортозамещению", - заключила Бабаева.

 

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