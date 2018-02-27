Эксперты прогнозируют рост ВВП РФ менее 2% в следующие семь лет

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Эксперты, опрошенные Высшей школой экономики, ожидают роста ВВП России ниже 2% в течение следующих семи лет, говорится в обзоре "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном экспертами ВШЭ.

Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает ускорение роста ВВП в 2018 году до 2,1%, в 2019 году - до 2,2%, в 2020 году - до 2,3%.

Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ по итогам 2017 года в 1,5%, что существенно хуже официального прогноза Минэкономразвития в 2,1%. Министерство, в свою очередь, ожидает уточнения данных Росстата по росту ВВП за прошлый год с 1,5% по мере поступления новых данных.

РОСТ ВВП НЕ ПРЕВЫСИТ 2%

Темпы роста российской экономики в 2-2,5% в год эксперты, опрошенные ВШЭ, называют слишком оптимистичными, по крайней мере, на семилетнюю перспективу.

"Если ориентироваться на консенсус-прогноз, теперь двухпроцентный рост не просматривается даже в перспективе ближайших семи лет. Это означает, что позиции России в глобальном экономическом "табеле о рангах" будут последовательно ухудшаться в течение достаточно долгого времени. Темпов больше 2,5% в год теперь не ожидают даже самые отъявленные оптимисты", - отмечают эксперты.

По данным прогноза, составленного экспертами ВШЭ, наибольшее замедление темпов прироста ВВП придется на 2019-2020 годы и 2022 год, в эти периоды рост экономики страны не превысит 1,6%.

ИНФЛЯЦИЯ ВБЛИЗИ ТАРГЕТА

Авторы обзора прогнозируют инфляцию в РФ на уровне 3,8-3,9% на 2018-2019 годы. При этом, по оценкам опрошенных экономистов, к 2020 году значение инфляции вернется на прежний уровень около 4% в год и к 2024 году даже превысит его. Такая динамика, согласно мнению экспертов, связана с тем, что Банк России в дальнейшем не станет снижать целевые значения инфляции (таргет по инфляции).

"Однако, начиная с 2020 года, консенсус-прогнозы возвращаются на прежний уровень - около 4% в год, а к концу периода даже немного его превышают. Похоже, эксперты исходят из того, что Банк России не станет в дальнейшем снижать свой таргет по инфляции, хотя такое развитие событий вполне можно было бы себе представить: большинство стран, характеризующихся макроэкономической стабильностью и при этом таргетирующих инфляцию, ориентируются на 2% роста цен в год", - указывают авторы исследования.

Эксперты также отмечают, что ключевая ставка ЦБ заметно снизится до 6,8% в 2018 году. При этом, по их оценкам, она стабилизируется на уровне 6,1-6,3% в 2019-2024 годах.

В середине февраля директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ заявил журналистам, что инфляция в РФ в 2018 году вряд ли будет опускаться ниже 2% в годовом выражении, в феврале она ожидается на уровне 2,2-2,4%. По прогнозу ЦБ, представленному ранее в феврале, годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году.