Рубль пошел в атаку

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Доллар на торгах во вторник опустился к минимальным значениям с середины 2015 года, до 55,585 рубля, также обновив минимумы текущего года. В то же время стоимость североморской нефти Brent превысила 67 долларов за баррель. Неделя для российской валюты начинается позитивно, ее укреплению способствуют подъем нефтяных котировок, восстановление аппетита к риску на международных рынках, общее восстановление валют развивающихся стран, отмечают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

По их мнению, в ближайшие несколько месяцев ожидается позитивная динамика пары доллар-рубль. Однако пока считать рубль конкурентной валютой не стоит, так как его зависимость от стоимости "черного золота" все еще сильна: падение котировок ниже 60 долларов за баррель окажет сильное давление на курс отечественной валюты.

Позитивный внешний фон

В начале текущей недели внешний фон складывается весьма позитивно для российской валюты, считает ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. "Восстановление нефтяных котировок, общая сила всей группы валют развивающихся стран на фоне восстанавливающихся инфляционных ожиданий, а также позитив от пятничного решения агентства S&P о повышении суверенного рейтинга РФ - все это оказывает заметную поддержку российской валюте", - перечисляет он.

В понедельник-вторник укрепление рубля проходит на фоне восстановления аппетита к риску на международных рынках, в результате чего растет большинство фондовых бирж и в первую очередь США, укрепляются валюты развивающихся стран относительно доллара (в пределах 1%), дорожает нефть, замечает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

Дополнительный стимул росту российской валюты придало повышение международного рейтинга S&P вечером в пятницу, добавляет она. Таким образом страна получила второй инвестиционный рейтинг, и российские активы стали доступны многим иностранным портфельным управляющим, покупающим исключительно бумаги с инвестиционным рейтингом, отметила Шилова.

Текущее снижение доллара во многом определяется неопределенностью участников рынка в будущих шагах ФРС, замечает главный аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. "Ключевым событием сегодняшнего дня и недели в целом остается выступление главы американского регулятора с докладом о ДКП и перспектив экономики США", - говорит он, добавляя, что участники рынка ожидают возможных дополнительных сигналов в отношении того, сможет ли ФРС пойти на четыре повышения ставки в текущем году или нет.

Полярность высказываний представителей ФРС, сделанных накануне, в еще большей степени сгущает атмосферу неопределенности, говорит Давыдов. "На фоне этого ориентирами для рынка останутся статистика по инфляции и рынку труда США, а динамика доллара будет зависеть от роста или сокращения ожиданий по более активному повышению ставки ФРС", - полагает аналитик.

Поддерживающая нефть

В ходе торгов понедельника нефть дорожала, поскольку трейдеры отыгрывали сообщения о перебоях на ливийском месторождении Эль-Филь (El Feel, Elephant) из-за деятельности на его территории вооруженных группировок, а также комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи в стране. Во вторник утром стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent стоила 67,17 доллара за баррель.

Текущая повышательная динамика котировок нефти вызвана разовыми факторами, такими как снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США вкупе с несущественным недельным ростом нефтедобычи, а также вербальными интервенциями со стороны ОПЕК о возможном продлении действия пакта ОПЕК+ на 2019 год, перечисляет главный аналитик Бинбанка Антон Покатович. "В краткосрочной перспективе мы наблюдаем предпосылки для возобновления коррекции цен", - полагает он.

Если динамика производства нефти в США продемонстрирует возвращение к устойчивым темпам роста, что также будет сопровождаться ростом запасов сырой нефти в Штатах, котировки Brent могут двинуться к уровням 65 долларов за баррель, не исключает он. По мнению Покатовича, среднегодовая цена Brent в 2018 году составит порядка 63 долларов.

Однако существенное давление на рубль снижение нефтяных цен окажет лишь в случае падения ниже 60 долларов с дальнейшим "пробоем" уровней поддержки в 55 долларов, добавляет Покатович.

Растущая активность американских нефтедобытчиков продолжит противостоять оптимизму и эффекту от сделки ОПЕК+, замечает Давыдов. "Хотя динамика общего снижения уровня запасов в странах ОЭСР оставляет шансы на достижение таргета по сделке ОПЕК+ до конца года, дальнейшее удержание баланса на рынке может стать затруднительным", - полагает он.

Рынок постепенно охватывает беспокойство, что на горизонте до 2019 года США с большей вероятностью получат "пальму первенства" на рынке в части объемов добычи. "В этой связи мы не ожидаем ощутимого роста стоимости нефтяных контрактов, которые с большей вероятностью в ближайшее время сохранят уровни 64-68 доллара за баррель Brent", - говорит аналитик. Среднегодовое значение Brent, по мнению Давыдова, составит 66 долларов за баррель.

Будущность рубля

Пока рано говорить о том, что рубль становится конкурентной валютой, так как динамика рубля по-прежнему преимущественно зависит от стоимости нефти, говорит Шилова. "Мы не видим особых рисков для рубля в связи с президентскими выборами в РФ, так как после выборов ожидаем продолжение текущего политического и экономического курса. Мы ожидаем среднегодовой курс на уровне 56,2 рубля за доллар", - говорит она, добавляя, что в 2018 году препятствовать укреплению российской валюты будет Минфин, который может купить порядка 48 миллиардов долларов на внутреннем рынке. "Без данных покупок можно было бы ожидать ослабление доллара ниже отметки 50 рублей", - уточняет она.

Динамику рубля в среднесрочной перспективе продолжит определять аппетит к рисковым активам на глобальных площадках, замечает Давыдов. "Ожидаемое среднегодовое значение пары доллар-рубль – 57,5", - говорит он.

В целом рубль может продолжать демонстрировать позитивную динамику в ближайшие месяцы, считает Поддубский. "Период с января по апрель, как правило, отмечен позитивными показателями сальдо счета текущих операций РФ, что также оказывает сезонную поддержку российской валюте", - добавляет он. По его словам, в базовом сценарии Промсвязьбанка предполагается, что к середине второго квартала пара может опуститься до отметок в 53-54 рубля за доллар.