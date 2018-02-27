Рынки замерли в ожидании откровений от нового главы ФРС

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Внимание рынков в начале этой недели приковано к запланированному на вторник первому выступлению в Конгрессе нового главы ФРС США Джерома Пауэлла. В целом ожидания позитивны – основные американские индексы в понедельник росли в среднем на 1%, биржи АТР во вторник также торгуются преимущественно в плюсе. Доллар несколько снижается, нефтяные котировки не демонстрируют четкой динамики. Российский рынок акций сохраняет пока нейтральное направление.

Речь нового главы ФРС обещает стать ключевым событием недели - рынки мало знакомы с его позициями, поскольку новый глава ранее в ФРС мало занимался публичной деятельностью. И любые полноформатные выступления на старте новой карьеры позволят лучше ознакомиться с его взглядами, уверен начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Инвесторов в первую очередь интересуют комментарии Пауэлла относительно темпов повышения Федрезервом процентной ставки в 2018 году. Обсуждаются варианты жесткой или мягкой монетарной политики в зависимости от состояния дел в американской экономике. В первом случае в 2018 году возможны четыре повышения учетной ставки, во втором, как полагают многие аналитики, дело ограничится тремя.

ЧТО БУДЕТ СО СТАВКОЙ

По мнению Подлевских, формально настрой членов Комитета и оценки рынков располагают к сохраняющимся ожиданиям около трех повышений ставки в текущем году и с вероятностью 87% очередному повышению на мартовском заседании ФРС. "Быстро такой настрой изменяться не должен. Тем более, последние данные по рынку труда и выросшей инфляции располагают к возможной готовности даже к более агрессивному повышению ставки. Наблюдавшийся с начала года рост доходности облигаций США (доходность десятилеток выросла от 2,4% до 2,9%) указывает, что более агрессивное повышении ставки может стать просто необходимостью", - рассуждает он.

Однако, с другой стороны, позиции президента на стимулирование экономики, и, что еще важнее, угрозы обрушения фондового рынка, заставят быть предельно аккуратным не только в самих будущих повышениях ставки, но даже в весьма обтекаемых словах по поводу оценок текущего состояния, а также планов по изменению монетарной политики, добавил эксперт.

"Главным страхом рынков на сегодняшний день является вероятность более агрессивного повышения ставки ФРС в текущем году", - рассуждает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В частности, многие ожидают, что ФРС повысит ставку не три раза, а четырежды на 25 базисных пунктов. Это способно существенно повысить доходность американских казначейских обязательств, что приведет к перетоку капитала из рискованных активов в консервативные казначейские обязательства США. Кроме того, ужесточение монетарной политики существенно повысит стоимость денег в американской, да и глобальной экономике. Соответственно, от выступления Пауэлла ждут подтверждения более активной позиции ФРС или убеждений в том, что Федрезерв не станет торопиться, указывает эксперт.

Если Пауэлл будет настаивать на существенном росте рисков инфляции в американской экономике, то для рынков это прозвучит сигналом о том, что ФРС будет придерживаться более жёсткой линии, а значит, возможны четыре повышения ставки. Соответственно, ожидается очередной рост доходностей казначейских обязательств США и распродажи на прочих рынках. Возможно, тогда станет реальным скачок доходности по 10-летним обязательствам до 3%.

Если же новый глава ФРС выскажет мнение, что реакция регулятора последует лишь по факту подтверждения статистикой ускорения темпов инфляции, то такие слова будут менее разрушительными для рынков. Дело в том, что инфляционные тенденции в США еще не показывают какого-то бесконтрольного роста цен в экономике. Более того, основные показатели все еще далеки от уровней, когда от Федрезерва требуются какие-либо действия. К тому же рост ставок за последний год уже негативно сказывается на активности потребителей, в частности, в сфере ипотечного кредитования, сказал Кочетков.

СЧИТАЕМ ГОЛУБЕЙ

В целом, от Пауэлла не ждут каких-то заявлений, указывающих на конкретный план повышения ставки. Как правило, рынки оценивают косвенные суждения о состоянии экономики, инфляции и перспективах будущего развития. Поэтому участники торгов постараются найти нужные сигналы между строк. Соответственно, главное внимание будет уделено суждениям о рынке труда, об инфляции, а также о перспективах экономики, которая получила дополнительный стимул в виде налоговой реформы, отмечает Кочетков.

Существующие жесткие ограничения, скорее всего, заставят Пауэлла быть крайне осторожным в построении выступления, согласен Подлевских. Особенно он будет остерегаться напугать рынки. Так что можно ожидать, особенно на первых порах, что выступления нового главы ФРС будут более "голубиными", чем последующие решения и релизы заседаний Комитета по отрытым рынкам. Но такое соотношение позиций вряд ли может стать систематической закономерностью в будущем.

На сегодняшнее выступление более вероятными представляются реверансы Пауэлла в пользу сохранения существующих планов по умеренному повышению ставки и "гомеопатическому" сокращению баланса ФРС. Так что объективный "комар" вряд ли смог бы подточить нос на его сегодняшней речи. Однако у рынков богатый штат интерпретаторов.Так что недосказанности и паузы будут истолкованы в ту или иную сторону. Тем более, после обвального падения фондового рынка в начале февраля и последующего его корректирующего движения Федрезерв находится в пограничной позиции, из которой очень удобно возобновить снижение, и даже недостаточно "голубиный" вздох спикера можно интерпретировать в пользу распродаж. Так что Пауэлу, как Папе Римскому, во время речи, возможно, даже было бы полезно еще и выпустить приготовленных заранее дополнительных голубей, заключил Подлевских.