Эксперт: Проект глобального Wi-Fi с использованием блокчейна будет востребован

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Проект российских разработчиков по созданию всемирной бесплатной сети World Wi-Fi будет востребован среди пользователей, полагает международное рейтинговое агентство ICORating, которое проводит оценку и присваивает рейтинги ICO-проектам.

"Мы присваиваем проекту World Wi-Fi рейтинг Stable+. World Wi-Fi предлагает децентрализованную бесплатную сеть Wi-Fi, работающую через роутеры. Мы считаем идею проекта интересной и актуальной для реальных и потенциальных пользователей интернета, так как многие сталкиваются с поиском сети Wi-Fi", - говорится в сообщении агентства.

Как рассказал РИА Новости сооснователь и глава World Wi-Fi Илья Яшин, пользователь сможет получить бесплатный доступ в интернет при условии просмотра рекламы. Владелец роутера при этом будет получать денежные бонусы от рекламодателя за каждый просмотренный рекламный ролик. При этом проект бесплатного домашнего Wi-Fi будет работать с использованием технологии блокчейн (blockchain) — системы организации распределенной базы данных.

ИНТЕРНЕТ НА ВЕСЬ СВЕТ

Общая идея World Wi-Fi предполагает, что новый пользователь подключает свой роутер к сети проекта и получает приветственный бонус. Вывести бонус со своего счета он может только после просмотра определенного объема рекламы и после того, как представители компании поймут, как классифицировать людей, которые подключаются к данной Wi-Fi-точке.

"Сегодня мы ценность вещей начинаем заменять "на ценность от вещей" - это движение в сторону многоразового. Чем дольше будет автомобиль, например, сдаваться в аренду, тем производителю лучше. Так же поступают, например, Airbnb и Uber. Поэтому если владелец роутера не использует весь доступный канал, он может за счет него зарабатывать", - отметил Яшин.

Роутер раздает две сетки: домашнюю и гостевую. Гостевая сетка открытая и бесплатная для всех после просмотра рекламы. Владелец роутера при этом получает за каждый просмотр рекламы гостем заработок от рекламодателя в криптовалюте WeToken (WT). Токены можно будет обменять на фиатные (традиционные) деньги или продать на криптобирже.

Пока проект запущен в тестовом режиме, его окончательный запуск запланирован на июнь. Какие страны первые попробуют новый сервис, зависит от результатов ICO - из каких стран будет наибольшее количество заявок. "Наша основная аудитория - страны, где большая разница между стоимостью проводного интернета и LTE, либо туристическая история, где для туристов дорого. Нам достаточно привлечь около 1% количества роутеров в мире, чтобы сеть стала достаточно плотной", - добавил Яшин.

БЛОКЧЕЙН В ПОМОЩЬ

Принимая решение о проекте, компания изучила опыт московского метрополитена, но несколько видоизменила эту технологию и пошла немного другим путем. На базе блокчейна она создала единую базу данных для рекламодателей - историческую информацию о спросе на рекламу той или иной категории в каждом указанном адресе.

"Мы собираем все исторические данные о рекламе с каждой точки: что и когда продавалось, сколько было просмотров и так далее. Мы кладем все в базу данных, подписываем и вставляем в блокчейн. Так мы гарантируем, что эти данные никем не подменены", - пояснил Яшин.

Рекламодатель заходит в систему, выбирает категорию, например доставку еды, выбирает таргетинг - место - и получает информацию о рекламе в этом районе. "В результате рекламодатель получает удобную базу данных", - заключил он.