Банки повышают прогнозы по ценам на нефть пятый месяц подряд

ЛОНДОН, 28 фев - ПРАЙМ. В феврале банки 5-й месяц подряд повысили прогнозы по ценам на нефть, сигнализируя о своей уверенности в том, что цены продолжат восстанавливаться, поскольку избыток мирового предложения уменьшается благодаря сокращению мировой добычи, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Согласно прогнозам 15 инвестиционных банков, опрошенных изданием в конце февраля, цены на нефть Brent в этом году в среднем составят 62 доллара за баррель, а цены на нефть WTI – 58 долларов. Оба прогноза повышены примерно на 1 доллар по сравнению с январскими оценками.

За прошедший год цены на нефть получали поддержку благодаря тому, что сокращение мировых запасов нефти содействовало восстановлению баланса спроса и предложения на рынке. Основным фактором, содействующим ребалансировке, являются усилия ОПЕК по сокращению добычи.

С начала 2017 года вступила в силу сделка ОПЕК и 10 стран вне картеля, включая Россию, по суммарному снижению добычи примерно на 1,8 млн баррелей в день, или на 2% от мирового объема. В ноябре 2017 года страны альянса договорились продлить сделку до конца этого года.

"В целом нефтяные рынки в 2018 году, вероятно, будут сбалансированы ввиду ожидающегося соблюдения ОПЕК и странами вне картеля условий сделки", - отметили аналитики JPMorgan.

Кроме того, цены получали поддержку на фоне геополитических рисков, связанных с поставками из стран Ближнего Востока, проблем с нефтедобычей в Венесуэле, ослаблением доллара США и увеличением спроса на фоне активного роста мировой экономики.

Во второй половине прошлого года цена нефти Brent подскочила более чем на 50%, преодолев в январе 3-летние максимумы выше 70 долларов за баррель.

Тем не менее, рост цен в начале февраля застопорился, первоначально из-за снижения мировых фондовых индексов. В первые две недели текущего месяца цены на рынках нефти потеряли более 12%, что было во многом связано с беспокойством рынка относительно роста добычи сланцевой нефти в США.

Ранее в феврале Международное энергетическое агентство сообщило, что американские производители сланцевой нефти наращивают добычу быстрее, чем в период 2011-2014 годов, когда цены на нефть составляли около 100 долларов за баррель. В агентстве предупредили о том, что предложение нефти может превысить спрос и помешать намечающемуся восстановлению цен.

В конце прошлого года общий объем добычи нефти в США превысил 10 млн баррелей в день, впервые почти за 50 лет.

Банки в этом году в целом сохраняют прогнозы роста цен на нефть ввиду готовности ОПЕК по-прежнему ограничивать предложение, которое "сдерживает понижательные риски, связанные со сланцевой нефтью", рассуждает Джованни Стауново, товарно-сырьевой аналитик UBS Wealth Management.

Цены на нефть уже восстановили часть позиций, утраченных в начале февраля, достигнув в минувший понедельник 3-летних максимумов. Однако ранее в среду нефть снижалась в цене ввиду небольшого укрепления доллара. Нефть Brent торговалась с понижением на 0,12%, по 66,44 доллара за баррель, а нефть WTI подешевела на 0,24% до 62,86 доллара за баррель.

Опрошенные банки в среднем прогнозируют, что в следующем году средняя цена нефти Brent снизится примерно до 60 долларов за баррель, а в 2020 году составит 61 доллар за баррель.

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА ДОСТУП К ЛЕНТАМ ПРАЙМ DOW JONES >>