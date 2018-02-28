Мировые рынки акций могут прервать ралли, продолжавшееся с избрания Трампа

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Рекордно длинное ралли на мировых фондовых рынках вот-вот сойдет на нет.

Индекс MSCI All Country World, который является своеобразным барометром мировых рынков акций, готов завершить в минусе первый месяц с момента, предшествовавшего президентским выборам в США 2016 года. За февраль он опустился на 2,5%, что стало худшим результатом с января 2016 года, когда резкая распродажа на китайских фондовых площадках утянула вниз мировые индексы, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Индекс MSCI All Country World отслеживает доходность акций 23 развитых и 24 развивающихся рынков. Его февральское снижение зафиксировано после 15 (по конец января) месяцев роста подряд. Это самая длинная непрерывная серия роста, включая повышение по итогам каждого месяца 2017 года. В прошлом году MSCI All Country World впервые в истории демонстрировал подъем весь год без единого месяца снижения.

В январе этого года ралли даже набрало обороты: индекс вырос почти на 6%, что стало для него одним из лучших стартов года.

Однако в начале февраля рост на финансовых рынках затормозился: повышение доходностей облигаций и резкий всплеск рыночной волатильности привели к падению акций.

С 26 января по 8 февраля капитализация мировых рынков сократилась более чем на 5 трлн долларов. Многие рынки, включая биржи США, Японии, Китая и Гонконга, вступили на территорию коррекции, откатившись с недавних вершин как минимум на 10%.

С уровня, зафиксированного 26 января, до дна, достигнутого в начале февраля, мировой индекс упал на 9%. Но с тех пор подрос на 5,5%, восстановившись в последние недели, как и многие международные рынки. Причем аналитики уверены, что восстановление продолжится.

"Пока не отмечается признаков 'окончания цикла'", - говорит Шон Дарби, главный аналитик по мировому рынку акций в гонконгском филиале Jefferies. Он напоминает, что рост корпоративной прибыли остается уверенным, а аналитики продолжают повышать оценки по прибыли.

"Мы видим все новые признаки усиления экономического роста в США и мире", - говорит Дарби.

В Азии японский индекс Nikkei 225 Stock Average с конца января по 14 февраля упал примерно на 12%, но с тех пор частично оправился от потерь и подрос примерно на 6%. Аналогичную динамику показывают китайский и гонконгский фондовые индикаторы.

Другие рынки, например Австралии и Сингапура, в феврале вернулись на положительную территорию.

Американский индекс S&P 500 откатился со своего рекордного максимума на закрытии всего на 3,3%. Nasdaq Composite просел лишь на 1,1% с рекордного максимума, достигнутого в январе, на фоне отскока акций технологического сектора. Индекс NYSE FANG+, отслеживающий бумаги таких технологических тяжеловесов, как Facebook, Amazon.com, Netflix и Alphabet, а также акции китайских технологических гигантов Alibaba Group Holding и Baidu, в понедельник вообще взял рекордный максимум.

Тем не менее риски остаются. С 1980 года мировой индекс ежегодно снижался с последнего максимума в среднем на 15%. Это значит, что недавняя просадка составляет только половину от того, что случается каждый год.

Худшее падение произошло во время финансового кризиса 2008 года, когда индекс обвалился на 51%. А минимальное снижение зафиксировано в 2017 году, когда расстояние от максимума до минимума составило всего 2%.

Если доходности облигаций продолжат расти ускоренными темпами, это может осложнить очередное восстановление на рынках акций.

В заметке клиентам, подготовленной в выходные, Goldman Sachs предупредил, что, если доходность ориентирных 10-летних казначейских бумаг до конца года подскочит до 4,5%, акции могут подешеветь на 20%-25%. Впрочем, банк не верит в реализацию такого сценария, подчеркивая, что по его основному сценарию доходность 10-летних облигаций до конца года достигнет 3,25%. В понедельник она равнялась 2,862%.

"Сейчас на финансовых рынках разворачивается битва", - утверждает Торстен Слок, главный международный экономист Deutsche Bank Securities. На его взгляд, сильные макроэкономические данные и показатели корпоративной прибыли, вероятно, будут благоприятны как для доходности облигаций, так и для цен на акции. "Проблемы возникнут, как только растущие доходности казначейских бумаг начнут негативно сказываться на расходах потребителей и капиталовложениях", - добавляет он.