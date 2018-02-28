Власти РФ уменьшат налоговую нагрузку на семьи с детьми

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Правительство России одобрило и внесло в Госдуму законопроект, по которому новые выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка освобождаются от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующие изменения будут внесены в статью 217 Налогового кодекса.

Речь идет о выплатах, полагающихся с 1 января 2018 года семьям, родившим или усыновившим первого или второго ребенка. За первенца в среднем полагается 10,5 тысячи рублей в месяц. Планируется, что в 2019 году сумма будет проиндексирована до 10,8 тысячи рублей, а в 2020 - до 11,1 тысячи рублей. На второго или последующих детей можно получить ежемесячные выплаты из маткапитала в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение.

Для получения этих средств размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

По закону, НДФЛ облагаются все суммы, формально подходящие под определение дохода, полученного физлицом. Исключение составляют банковские вклады, доходы по ряду облигаций, некоторые государственные выплаты, доходы от продажи имущества, бывшего в собственности более трех или пяти лет и т.п. В большинстве случаев налог исчисляют налоговые агенты, то есть организации, которые выплачивают соответствующий доход. В настоящее время единая ставка НДФЛ составляет 13%, однако ведутся дискуссии о переходе к прогрессивной шкале.

Как правило, выплаты, подобные новым детским пособиям, тоже подпадают под исключение из правил. Но в каждом конкретном случае приходится принимать соответствующий закон. Так, в конце прошлого года от НДФЛ были освобождены выплаты гражданам, имеющим право на соцпомощь.

ПОМОЩЬ ДЕМОГРАФИИ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, эта новация гармонично ложится в русло новых идей власти по улучшению демографической ситуации и поможет людям планировать деторождение. "С одной стороны, речь идет о небольших суммах – немногим более 1 тысячи рублей от средней выплаты. С другой – и эти деньги для семей с детьми важны. Кроме того, было бы несправедливо облагать налогом государственные выплаты – иначе получится, что одной рукой дают деньги, другой отнимают", - отметил руководитель Центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов.

По его словам, новация избавит людей от необходимости терять часть средств, получаемых в рамках госпрограмм, тем самым вкупе с остальными мерами позитивно скажется на демографической ситуации. Власти обозначили преемственность курса на сохранение всего комплекса мер демографической поддержки – субсидирование ипотеки для семей с детьми, и сохранение материнского капитала до 2021 года, и выплаты на первого ребенка. Это позволит людям заводить детей и рассчитывать на помощь государства в вопросе приобретения жилья – а жилищный вопрос здесь имеет первоочередное значение.

"Кроме того, все это позитивно скажется на экономике, прежде всего, на строительном секторе и рынке жилья. Их значение в последние годы выросло, и они нуждаются в поддержке государства, прямым или косвенным путем", - добавил Колташов.

КТО ВЫИГРЫВАЕТ

Если рассматривать данную налоговую льготу с точки зрения влияния на экономику, то она весьма незначительна, рассуждает главный экономист "Центра развития" ВШЭ Валерий Миронов. "С каждых 100 миллиардов рублей в год, направленных на выплату этих пособий, адресаты получат 13 миллиардов рублей в год. Эти деньги будут направлены не в какие-либо фонды, как это могло быть в случае с налоговыми перечислениями в адрес Минфина, а на реальное потребление. Конечно, это сумма малозначима для поддержки розничного товарооборота. Однако для получателей пособий, а это люди малообеспеченные, это значимая поддержка. В среднем они смогут сэкономить от 4% месячного дохода домохозяйства", - уверен он.

Кроме того, важно, что власть наконец взяла курс на поддержку социально незащищенных слоев. Пособия получат не жены олигархов и даже не представители среднего класса, которые не особенно в них нуждаются, а именно те, для кого даже эти деньги являются значимой поддержкой. Даже богатые страны не стесняются оказывать помощь своим бедным гражданам. Наиболее яркий пример – США с их системой продуктовых ваучеров, аналог которой у нас никак не внедрят.

С точки зрения демографии затруднительно предположить, насколько данные меры окажутся полезными. На рождаемость влияет множество факторов, среди которых есть гораздо более значимые, чем упомянутые выплаты. Но при прочих равных условиях они могут стать дополнительным стимулом для рождения ребенка, и это уже неплохо, заключил Миронов.